World Alzheimer's Day 2025: अल्झायमर म्हणजे नेमकं काय? सुरुवातीची लक्षणं, कारणं आणि उपाय जाणून घ्या फक्त एका क्लिकवर!

थोडक्यातअल्झायमर हा मेंदूशी संबंधित प्रगतिशील आजार असून तो स्मरणशक्ती, विचारशक्ती आणि दैनंदिन जीवनावर हळूहळू परिणाम करतो.या आजाराची सुरुवात सामान्य विसरभोळेपणाने होते आणि पुढे जाऊन रुग्ण इतरांवर पूर्णपणे अवलंबून होतो.योग्य उपचार, आहार, व्यायाम व वेळेवर निदान केल्यास या आजाराची गती कमी करता येते..Alzheimer's Disease: अल्झायमर हा मेंदूशी संबंधित एक प्रगतिशील (हळूहळू वाढणारा) आजार आहे जो स्मरणशक्ती, विचारशक्ती आणि दैनंदिन कामकाज करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम करतो. हा आजार डिमेन्शिया (स्मरणशक्ती कमी होण्याचा विकार) चा सर्वाधिक सामान्य प्रकार मानला जातो..कोणाला होतो अल्झायमर?हा आजार प्रामुख्याने ६५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्तींमध्ये आढळतो. मात्र अलीकडील संशोधनानुसार, ४० ते ५० वयोगटातील काही तरुणांमध्येही या आजाराची लक्षणं दिसून येत आहेत. या प्रकाराला अर्ली ऑनसेट अल्झायमर (Early-onset Alzheimer) असे म्हणतात..अल्झायमर होण्याची कारणं- वयानुसार मेंदूतील पेशींमध्ये झपाट्याने होणारे बदल- बीटा-अमायलॉइड प्रथिने आणि टाऊ प्रथिनांचे असामान्य संचय- अनुवांशिक (Genetic) कारणं- उच्च रक्तदाब, मधुमेह, हृदयविकार यांसारख्या आजारांचा इतिहास- सततचा मानसिक तणाव- झोपेचा अभाव, मद्यपान आणि धूम्रपानअल्झायमरची सुरुवातीची लक्षणं- छोट्या छोट्या गोष्टी वारंवार विसरणं- ओळखीच्या ठिकाणी रस्ता चुकणं- एकाच प्रश्नाची पुनरावृत्ती- शब्द आठवण्यात अडचण- निर्णय घेण्यात गोंधळ- मूडमध्ये अचानक बदल- संवाद साधताना अडथळा निर्माण होणे.उपयोगी उपायनियमित व्यायाम आणि योगध्यान आणि स्ट्रेस मॅनेजमेंटसंतुलित आहार (विशेषतः ओमेगा-३, अँटीऑक्सिडंट्स)सामाजिक संवाद वाढवणंमेंदूला सक्रिय ठेवणाऱ्या कृती (जसे की पुस्तके वाचणं, कोडी सोडवणं)टीपजर तुम्हाला किंवा तुमच्या जवळच्या व्यक्तींना वरील लक्षणं दिसत असतील, तर त्वरित न्यूरोलॉजिस्ट किंवा मेंदूविकार तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या. वेळेवर निदान केल्यास रुग्णाचे आयुष्य अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करता येते..FAQs1. अल्झायमर म्हणजे काय? (What is Alzheimer's disease?)अल्झायमर हा मेंदूतील पेशींमध्ये होणाऱ्या बिघाडामुळे होणारा एक आजार आहे, जो स्मरणशक्ती आणि विचार करण्याची क्षमता कमी करतो.2. अल्झायमर कशामुळे होतो? (What causes Alzheimer's disease?)वयोमानानुसार मेंदूत होणारे बदल, अनुवंशिक कारणं, प्रथिनांचा असामान्य संचय, उच्च रक्तदाब, तणाव आणि अस्वस्थ जीवनशैली ही कारणं असू शकतात.3. अल्झायमरची सुरुवातीची लक्षणं कोणती असतात? (What are the early symptoms of Alzheimer's disease?)गोष्टी विसरणं, रस्ता चुकणं, शब्द आठवण्यात अडचण, मूडमध्ये बदल, निर्णय घेण्यात गोंधळ ही लक्षणं सुरुवातीला दिसून येतात.4. अल्झायमरपासून बचावासाठी काय करावं? (How can one prevent Alzheimer's disease?)नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, तणाव नियंत्रण, पुरेशी झोप, मेंदू सक्रिय ठेवणाऱ्या कृती आणि सामाजिक सहभाग यामुळे अल्झायमरपासून काही प्रमाणात बचाव होऊ शकतो.