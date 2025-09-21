आरोग्य

World Alzheimer's Day 2025: अल्झायमर म्हणजे नेमकं काय? सुरुवातीची लक्षणं, कारणं आणि उपाय जाणून घ्या फक्त एका क्लिकवर!

Early Signs and Symptoms of Alzheimer’s: अल्झायमर हा एक गंभीर मेंदूविकार आहे. हा आजार व्यक्तीच्या स्मरणशक्तीवर, विचार करण्याच्या क्षमतेवर आणि दैनंदिन जीवनावर हळूहळू परिणाम करतो
  1. अल्झायमर हा मेंदूशी संबंधित प्रगतिशील आजार असून तो स्मरणशक्ती, विचारशक्ती आणि दैनंदिन जीवनावर हळूहळू परिणाम करतो.

  2. या आजाराची सुरुवात सामान्य विसरभोळेपणाने होते आणि पुढे जाऊन रुग्ण इतरांवर पूर्णपणे अवलंबून होतो.

  3. योग्य उपचार, आहार, व्यायाम व वेळेवर निदान केल्यास या आजाराची गती कमी करता येते.

