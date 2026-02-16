तुम्हालाही राग येतो? हृदय विकाराचा वाढतो धोका, रिसर्चमधून धक्कादायक खुलासा

हार्ट अटॅक येण्यामागे अनेक कारणे असतात, पण वारंवार राग येणं सुद्धा हार्ट अटॅकचं कारण ठरू शकतं, हे तुम्हाला माहित आहे का? अमेरिकेतील प्रतिष्ठित Johns Hopkins University च्या संशोधनात ही बाब पुढे आली आहे. अचानक राग आल्यावर पुढील दोन तासांत हार्ट अटॅकचा धोका सुमारे ५ पट वाढू शकतो, असं या संशोधनात सांगण्यात आलं आहे. .२०१४ मध्ये European Heart Journal मध्ये प्रकाशित या रिसर्चनुसार, राग जितका जास्त आणि जितक्या वारंवार येतो तितका तो हृदयासाठी अधिक घातक शकतो , या संशोधनानुसार, ज्या पुरुषांना वारंवार राग येतो, त्यांना आधी कोणताही हृदयविकार नसतानाही हार्ट अटॅक येऊ शकतो. रागाच्या वेळी शरीरात कॅटेकोलामाइन्स नावाचे स्ट्रेस हार्मोन झपाट्याने वाढतात. या हार्मोनमुळे अचानक रक्तदाब वाढतो. त्यामुळे हार्ट अटॅकचा धोका वाढतो, असं या अहवालात सांगण्यात आलं आहे..Silent Heart Attacks in Women: छातीत दुखत नाही, तरी हार्ट अटॅक? डॉक्टरांनी सांगितला महिलांमधील लपलेला धोका.डॉ. इलान विटस्टीन यांच्या मते, अचानक राग आल्यावर स्ट्रेस हार्मोन वाढल्यामुळे ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम होऊ शकतो, ज्यामुळे अटॅक येण्याची शक्यता असते. हा धोका पुरुषांमध्ये अधिक प्रमाणात दिसून येते. Johns Hopkins Medicine च्या संशोधनात १,३०० हून अधिक पुरुषांवर यासंदर्भात संशोधन करण्यात आलं. यात ज्यांना वारंवार राग येत होता, त्यांच्यात हार्ट डिसीज आणि अटॅकचे प्रमाण जास्त आढळून आलं..Heart Attack Risks: तुमच्या आरोग्याशी संबंधित 'हे' ४ घटक ठरतायत हृदयाचे शत्रू; ९९% भारतीयांना हार्ट अटॅकचा धोका! आजच तपासा.ज्यांना राग कमी येत होता किंवा येत नव्हता, त्यांच्यात अटॅकचा धोका कमी होता, असंही या संशोधनातून दिसून आलं. जास्त राग येणाऱ्यांमध्ये कोणतीही गंभीर आधीची आजारपणाची लक्षणं नसतानाही हार्ट अटॅकचा धोका ५ पट जास्त दिसून आला. या अभ्यासातून स्पष्ट झाले की हाय कोलेस्ट्रॉल किंवा हृदयविकाराच्या इतिहासाइतकाच राग हा देखील हार्ट अटॅकचा मोठा रिस्क फॅक्टर आहे. त्यामुळे ज्या लोकांना वारंवार राग येतो त्यांनी तो नियंत्रित करणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.