Anti-Aging Compound Discover: आता ६०व्या वर्षीही म्हणा 'अभी तो मैं जवान हूँ...' शास्त्रज्ञांनी शोधले जीवाणूमधून नवे 'वृद्धत्व प्रतिबंधक' संयुग

Science-Backed Skin Ageing Solution: शास्त्रज्ञांनी रक्तातील जीवाणूमधून नवे वृद्धत्व प्रतिबंधक संयुग शोधले असून, भविष्यात या संयुगाने तरुण दिसण्यासह त्वचा अधिक नितळ आणि तजेलदार दिसण्यासाठी एक नवा पर्याय खुला झाला असल्याचे म्हटले जात आहे..'अमेरिकन केमिकल सोसायटी' आणि 'अमेरिकन सोसायटी ऑफ फार्माकोग्नोसी' यांनी प्रकाशित केलेल्या 'जर्नल ऑफ नॅचरल प्रॉडक्ट्स 'मध्ये याबाबत अभ्यास प्रसिद्ध झाला असून, वृद्धत्व प्रतिबंधक उपचारांसाठी आशादायक चित्र निर्माण झाले आहे..शास्त्रज्ञांनी शोधलेली इंडोल मेटाबोलाइट्स (जीवाणू उत्पन्न उपपदार्थ) त्वचेतील पेशींवर केलेल्या प्रयोगांमध्ये दाह कमी करणे, ऑक्सिडेटिव्ह तणाव अर्धा अकाली वृद्धत्वामुळे होणारा ताण कमी करणे आणि त्वचेतील प्रथिनांची हानी करणारी क्रिया रोखणे यामध्ये सक्षम ठरली. यापैकी तीन संयुगांमध्ये यापूर्वी कधीही आढळला नव्हते, असा परिणाम दिसून आला. निष्कर्षांमुळे भविष्यात त्वचा तजेलदार करणाऱ्या उपचारांसाठी एका नवा स्स्रोत उपलब्ध झाला आहे..काय आहे संशोधन ?लोक आपली त्वचा नितळ आणि तजेलदार दिसावी यासाठी मास्क, क्रीम आणि इतर घटकद्रव्ये वापरतात. त्यासाठी बराच वेळही खर्ची घालतात. मात्र, आता संशोधकांनी शरीरात नैसर्गिकरीत्या निर्माण होणारी काही वृद्धत्व प्रतिबंधक क्षमता असलेले रेणू ओळखले आहेत.ही तीन संयुगे रक्तात राहणाऱ्या जीवाणूपासून तयार झाली आहेत आणि प्रयोगशाळेत विकसित करण्यात आलेल्या मानवी त्वचेच्या पेशींमध्ये पेशींचे नुकसान व दाह कमी करण्यास सक्षम ठरली आह.शास्त्रज्ञांना अद्याप रक्तप्रवाहात असलेल्या जिवाणू उत्पन्न उपपदार्थांबद्दल (ज्यांना मेटाबोलाइट्स म्हणतात) मानवी आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांबद्दल मर्यादित अभ्यास करता आला आहे. या मेटाबोलाइट्सपैकी एका गटाला इंडोल संयुग म्हटले जाते. हे संयुग विशेष लक्ष वेधून घेत असून, त्यांमध्ये वृद्धत्व प्रतिबंधकतेचे वैशिष्ट्य आढळले आहे.