Antibiotic Danger: अँटिबायोटिक्स खाताय ? ही चूक बेतेल जिवावर; भारतात दरवर्षी ३ लाख लोकांचा होतोय मृत्यू !

Antibiotic Crisis: आजकाल लहानसं दुखणं असलं तरी आपण लगेच मेडिकलमध्ये जातो आणि स्वतःच्या मनानेच 'अँटिबायोटिक्स' (Antibiotics) गोळ्या आणून खातो. पण हीच सवय आता माणसाच्या अंगलट येऊ लागली आहे. भारतात दरवर्षी तब्बल ३ लाख लोकांचा मृत्यू हा 'अँटिबायोटिक्स रेझिस्टन्स' (औषधांना दाद न देणारे जिवाणू) मुळे होत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिसेंबर २०२५ मधील आपल्या 'मन की बात' कार्यक्रमात आयसीएमआरच्या (ICMR) हवाल्याने या गंभीर धोक्याची जाणीव करून दिली होती. जर आपण वेळीच सुधारलो नाही, तर २०५० पर्यंत जगात सुमारे ३.९८ कोटी लोकांना यामुळे जीव गमवावा लागू शकतो, असा इशारा नवीन अभ्यासात देण्यात आला आहे..नेमकी समस्या काय आहे ?१९२८ मध्ये अलेक्झांडर फ्लेमिंग यांनी 'पेनिसिलीन' शोधले आणि त्यानंतर आलेल्या औषधांमुळे अनेक जीव वाचले. पण आज माणसाच्या चुकांमुळे हे वरदान ठरलेले अँटिबायोटिक्स बिनकामी ठरत आहेत. म्हणजेच, जे जिवाणू आधी औषधांनी मरायचे, त्यांनी आता स्वतःमध्ये बदल करून औषधांशी लढण्याची ताकद तयार केली आहे. यालाच 'अँटिबायोटिक्स रेझिस्टन्स' म्हणतात..Cashless Health Insurance : आता फक्त 2 तासच हॉस्पिटलमध्ये राहिलं तरी मिळणार कॅशलेस मेडिक्लेम! पण 'या' एका अटीवर.या आजारांवर औषधं पडतायत कमी...टीबी (क्षयरोग): टीबीचे जिवाणू आता नेहमीच्या औषधांना दाद देत नाहीत.टायफॉइड: पूर्वी टायफॉइडवर चालणारी 'क्लोरानफिनिकॉल' सारखी औषधे आता निकामी ठरत आहेत.जखमेतील पू: जखमांमध्ये पू निर्माण करणारे जिवाणू आता औषधांना जुमानत नाहीत.मलेरिया: मलेरियाचे जंतूही आता नेहमीच्या 'क्लोरोक्वीन' गोळीने मरत नाहीत..अँटिबायोटिक्स रेझिस्टन्स का वाढतोय? (आपल्या ४ मोठ्या चुका)स्वतःच डॉक्टर बनणे: डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय मेडिकलमधून डायरेक्ट अँटिबायोटिक्स गोळ्या विकत घेणे.कोर्स अर्धवट सोडणे: थोडे बरे वाटले की लोक गोळ्यांचा कोर्स मध्येच बंद करतात, ज्यामुळे जिवाणू पूर्णपणे मरत नाहीत आणि उलट शक्तिशाली बनतात.अनावश्यक वापर: साधी सर्दी किंवा शिंका आल्या तरी लोक अँटिबायोटिक्स घेतात. खरं तर, सर्दी ही विषाणूंमुळे (Virus) होते, त्यावर अँटिबायोटिक्सचा काहीच उपयोग होत नाही.नियमांचे उल्लंघन: डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय औषध देणे हा गुन्हा असूनही अनेक मेडिकल चालवणारे,सीसीटीव्ही बंद ठेवून औषधं विकतात .किरकोळ कारणांसाठी अँटिबायोटिक्सचा वापर करणे थांबवणे गरजेचे ठरते. कोणत्याही गोळ्या घेण्यापूर्वी नेहमी डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्या, नाहीतर आरोग्याचे मोठे नुकसान होऊ शकते..Food Safety: फ्रिजमधील जेवण पुन्हा-पुन्हा गरम करताय ? या '५' पदार्थांच्या बाबतीत चूक करू नका !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.