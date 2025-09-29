Antibiotic Resistance Kidney Health: अँटीबायोटिक्स रेझिस्टन्समुळे मूत्रपिंडाची समस्या गंभीर ठरू शकते! लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका

सततचा होणारा मूत्र संसर्ग (युरीन इन्फेक्शन), ताप न उतरणे, पाठीच्या भागात दुखणे ही लक्षणे वरकरणी सामान्य वाटतात. ती औषधे घेऊनही बरी होत नाहीत. मग, ही बाब सामान्य नसून, त्याकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. कारण ही लक्षणे मूत्रपिंड (किडनी) संसर्गाची असून, त्याने मूत्रपिंडाचे विकार वाढू शकतात किंवा ते निकामीदेखील होऊ शकते. प्रतिजैविकांच्या प्रतिरोधाचा (अँटिबायोटिक रेजिस्टंस) मूत्रपिंडावर परिणाम होत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. .मूत्रमार्गाचा संसर्ग झाल्यावर सामान्यतः रुग्ण प्रतिजैविकांच्या गोळ्या घेणे, काही दिवस विश्रांती घेणे, अशा उपाययोजना करतात. मात्र, अलीकडेच डॉक्टरांच्या निरीक्षणानुसार, काही रुग्णांमध्ये हा संसर्ग सामान्य औषधांनी कमी होत नाही. याउलट प्रतिजैविकांच्या प्रतिरोधामुळे मूत्रपिंडापर्यंत गंभीर संक्रमण वाढत असून, वेळेवर निदान न झाल्यास मूत्रपिंड निकामी होण्यापर्यंतची स्थिती जाऊ शकते. मूत्रमार्गाच्या वारंवार होणाऱ्या संसर्गाकडे दुर्लक्ष केल्यास हे संक्रमण मूत्रपिंडामध्ये पोहोचू शकते. यामध्ये ताप सतत राहतो, थंडी वाजते, पाठीमध्ये एकतर्फी तीव्र वेदना जाणवतात, लघवीला वास येतो किंवा रंग बदलतो. या स्थितीत नेहमी वापरली जाणारी प्रतिजैविके काम करत नाहीत, रुग्णाची अवस्था गंभीर होण्याचा धोका वाढतो, असे मूत्रविकारतज्ज्ञ सांगतात..Pregnancy and Hypertension: गर्भावस्थेत वाढणारा उच्च रक्तदाब किडनीसाठी ठरू शकतो धोकादायक; सोळाव्या आठवड्यानंतर काळजी घेणे गरजेचे.रुग्ण अनेक वेळा स्वतःहून प्रतिजैविके घेतात किंवा अर्धवट कोर्स करून थांबतात. परिणामी शरीरात प्रतिजैविकांचा प्रतिरोध निर्माण होतो. मग संसर्ग जेव्हा मूत्रपिंडापर्यंत पोहोचतो तेव्हा सामान्य औषधांचा काही उपयोग होत नाही. काही वेळा शास्त्रीय चाचण्या करूनच योग्य औषध निवडावे लागते. त्यामुळे वेळेवर निदान, उपचार आणि डॉक्टरांचा सल्ला घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. - डॉ. तरुण जेलोका, मूत्रविकारतज्ज्ञ, मणिपाल रुग्णालय.या लक्षणांकडे दुर्लक्ष नको- थंडी आणि ताप सतत येणे - पाठीमागे किंवा कमरेत एकतर्फी तीव्र वेदना - लघवीमध्ये दुर्गंधी किंवा रक्त येणे - वारंवार मूत्रमार्गाचा संसर्ग होणे - लघुशंकेदरम्यान जळजळ किंवा वेदना होणे.Side Effects of Overuse of Antibiotics: प्रतिजैविक औषधांचा अंदाधुंद वापर धोकादायक तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या परिषदेत विस्तृत चर्चा.हा आहे तज्ज्ञांचा सल्ला- प्रतिजैविके नेहमी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घ्या - लघवीची चाचणी आणि कल्चर करूनच योग्य औषध ठरवा - भरपूर पाणी प्या, स्वच्छता पाळा - वारंवार संसर्ग झाल्यास मूत्रपिंडाची चाचणी करून घ्या - प्रतिजैविकांचा प्रतिरोध टाळण्यासाठी औषधे पूर्ण घ्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.