आरोग्य

Heart Disease : भारतीय महिला ‘न दिसणाऱ्या हृदय संकटाकडे’ दुर्लक्ष करत आहेत का?; महिलांमधील वाढत्या मृत्यूबाबत तज्ज्ञांचा इशारा

Growing Concern: पुरुषांच्या तुलनेत, महिलांना हृदयविकाराची अनेकदा वेगळी लक्षणे दिसतात. यामध्ये थकवा, मळमळ, धाप किंवा दम लागणे, जबड्यातील वेदना किंवा पाठदुखी ही आहेत. वरवर पाहता ही लक्षणे साधी आहेत. म्ह्णून या लक्षणांमुळे त्याचे निदान व उपचार उशिरा होतात.
Experts warn Indian women about the growing risk of heart disease often ignored as an ‘invisible crisis’.

Experts warn Indian women about the growing risk of heart disease often ignored as an ‘invisible crisis’.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हृदयविकार हा भारतीय महिलांमधील मृत्यूचे प्रमुख कारण म्हणून समोर येत आहे. जवळजवळ १७ टक्के महिलांच्या मृत्यूला तो जबाबदार ठरत आहे; तरीसुद्धा भारतीय महिलांमध्ये याबाबतचा धोका ओळखण्याची जागरूकता मात्र अत्यंत कमी असून हे धक्कादायक आहे. हृदयरोग तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार महिलांमधील संप्रेरकांमधील (हार्मोनल) बदल, चुकीच्या जीवनशैलीचा अवलंब आणि वेळेवर तपासण्याचा अभाव या कारणांमुळे भारतीय महिला अधिकाधिक हृदयविकारांना बळी पडताना दिसून येत आहेत.

Loading content, please wait...
Woman
health
Indian
Heart Diseases

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com