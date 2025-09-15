आरोग्य
Explained: तुम्हालाही जास्त अक्रोड खाण्याची सवय आहे का? मग होऊ शकतात 'हे' दुष्परिणाम
अक्रोडाचे अतिसेवन: आरोग्यावर होणारे संभाव्य दुष्परिणाम
Summary
अक्रोड हे पौष्टिकतेने भरलेले पदार्थ असून त्यात ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड, अँटिऑक्सिडंट्स आणि निरोगी चरबी असतात.
हे हृदयासाठी आणि मेंदूसाठी फायदेशीर आहेत.
मात्र, जास्त प्रमाणात सेवन केल्यास दुष्परिणाम होऊ शकतात.
What happens if you eat too many walnuts daily: मेंदूच्या आकारासारखे दिसणारे फळ म्हणजे अक्रोड. हे सुकामेव्याचा एक प्रकार आहे. याची चव तुरट असून आरोग्यदायी आहे. अक्रोडमध्ये विविध पोषक घटक असतात.