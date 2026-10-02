आरोग्य

Heart Health: झिरो शुगर ड्रिंक्स हृदयासाठी सुरक्षित आहेत का? जाणून घ्या कार्डिओलॉजिस्टचा महत्वाचा सल्ला!

Zero Sugar Drinks: गोड शीतपेयांपासून होणारा धोका टाळण्यासाठी अनेकजण 'झिरो-शुगर' किंवा 'डायट' ड्रिंक्सचा पर्याय निवडतात; पण ही पेये आरोग्यासाठी कितपत सुरक्षित आहेत? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत!
Are Zero Sugar Drinks Safe for Your Heart Cardiologist Explains

Are Zero Sugar Drinks Safe for Your Heart? Cardiologist Explains

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Are Zero Sugar Drinks Safe for Your Heart?: सध्याच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स आणि पॅकबंद ज्यूस पिणे अनेकांच्या दैनंदिन सवयीचा भाग बनले आहे. पण, हा गोड शौक आपल्या हृदयाच्या आरोग्यावर किती गंभीर परिणाम करू शकतो, याबद्दल कार्डिओलॉजिस्ट महत्वाचा खुलासा करतात.

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