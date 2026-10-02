Heart Health: झिरो शुगर ड्रिंक्स हृदयासाठी सुरक्षित आहेत का? जाणून घ्या कार्डिओलॉजिस्टचा महत्वाचा सल्ला!

Are Zero Sugar Drinks Safe for Your Heart?: सध्याच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स आणि पॅकबंद ज्यूस पिणे अनेकांच्या दैनंदिन सवयीचा भाग बनले आहे. पण, हा गोड शौक आपल्या हृदयाच्या आरोग्यावर किती गंभीर परिणाम करू शकतो, याबद्दल कार्डिओलॉजिस्ट महत्वाचा खुलासा करतात. .शुगरी ड्रिंक्समुळे वाढतो हृदयाच्या आजारांचा धोका?डॉक्टरांच्या मते, जे लोक नियमितपणे जास्त साखरयुक्त पेयांचे (Sugary Drinks) सेवन करतात, त्यांच्यामध्ये हृदयविकाराचा धोका मोठ्या प्रमाणावर वाढतो. बाजारात मिळणाऱ्या सॉफ्ट ड्रिंक्स आणि बंद ज्यूसमध्ये साखरेचे आणि कॅलरीजचे प्रमाण अत्यंत उच्च असते.वजन वाढणे आणि लठ्ठपणा: ही पेये नियमित पिल्यामुळे शरीराचे वजन वेगाने वाढू लागते.गंभीर आजार: या सवयीमुळे शरीरात मधुमेह (Diabetes) आणि उच्च ट्रायकॉग्लाईड्स (High Triglycerides) सारख्या गंभीर समस्या जन्म घेतात, ज्या पुढे जाऊन थेट हृदयविकाराला कारणीभूत ठरतात..Heart Health: ताजी फळे खाणे की ज्युस पिणे? हृदयाच्या आरोग्यासाठी नक्की काय उत्तम? पाहा संशोधन!.'झिरो-शुगर' ड्रिंक्स खरोखर सुरक्षित आहेत?साखरेच्या दुष्परिणामांमागे बरीच लोक साखरेऐवजी 'झिरो-शुगर' (Zero Sugar Drinks) किंवा डाएट पेयांचा पर्याय निवडतात. यावर डॉक्टर स्पष्ट करतात की, या पेयांमध्ये साखर आणि कॅलरीज नसली किंवा कमी असली, तरी त्यांना 'पूर्णपणे निरोगी' (Healthy) अजिबात मानता येणार नाही. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार क्वचितच कधीतरी अशी पेये पिऊ शकता, पण त्यांना दररोजच्या सवयीत समाविष्ट करणे आरोग्यासाठी अजिबात योग्य नाही..हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी सोपे नियमतज्ज्ञांच्या मते, आपल्या हृदयाची योग्य काळजी घेण्यासाठी काही सोप्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे-- साखरयुक्त पेयांच्या सेवनापासून पूर्णपणे दूर राहा.- जर झिरो-शुगर ड्रिंक्स पिण्याची इच्छा झालीच, तर त्याचे सेवन अत्यंत कमी किंवा कधीतरीच मर्यादित ठेवा.- शरीरातील पाण्याची गरज भागवण्यासाठी आणि हायड्रेट राहण्यासाठी नेहमी साधे पाणी हेच तुमचे मुख्य पेय असू द्या आणि पाणी भरपूर प्या.थोडक्यात सांगायचे तर, तुमच्या हृदयाचे खरे आरोग्य शुगरी पदार्थांपासून दूर राहण्यात आणि भरपूर पाणी पिण्यातच दडलेले आहे..Coffee & Heart Health: कॉफीचा पहिला घोट घेताच हृदय जोरात धडधडतंय? शरीर देतंय ‘हे’ ६ धोक्याचे संकेत; दुर्लक्ष करू नका!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.