आरोग्य

Ayurvedic Remedies for Arthritis: संधिवातामुळे चालणंही कठीण होतंय? मग 'हे' ३ आयुर्वेदिक उपाय देतील सांध्यांना आराम!

Arthritis Pain: संधिवातामुळे सांध्यांमध्ये वेदना आणि कडकपणा जाणवत असेल तर या घरगुती तेलाचे हे ३ आयुर्वेदिक उपाय जाणून घ्या.
Ayurvedic Remedies for Joint Pain and Stiffness

Ayurvedic Remedies for Joint Pain and Stiffness

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Homemade Ayurvedic Remedies for Painful and Stiff Joints: सांधेदुखी, सांध्यांमध्ये कडकपणा आणि हालचाल करताना होणारा त्रास यामुळे दैनंदिन कामांवरही परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः वय वाढल्यानंतर हा त्रास अनेकांना जाणवतो. अशावेळी वेदना आणि सूज कमी करण्यासाठी औषधांसोबतच आयुर्वेदात काही पारंपरिक घरगुती उपायही सांगितले आहेत. आचार्य बालकृष्णजी यांनी संधिवाताच्या त्रासासाठी सांगितलेले हे उपाय जाणून घेऊया.

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