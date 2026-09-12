Ayurvedic Remedies for Arthritis: संधिवातामुळे चालणंही कठीण होतंय? मग 'हे' ३ आयुर्वेदिक उपाय देतील सांध्यांना आराम!

Homemade Ayurvedic Remedies for Painful and Stiff Joints: सांधेदुखी, सांध्यांमध्ये कडकपणा आणि हालचाल करताना होणारा त्रास यामुळे दैनंदिन कामांवरही परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः वय वाढल्यानंतर हा त्रास अनेकांना जाणवतो. अशावेळी वेदना आणि सूज कमी करण्यासाठी औषधांसोबतच आयुर्वेदात काही पारंपरिक घरगुती उपायही सांगितले आहेत. आचार्य बालकृष्णजी यांनी संधिवाताच्या त्रासासाठी सांगितलेले हे उपाय जाणून घेऊया..संधिवात म्हणजे काय?संधिवात म्हणजे सांध्यांमध्ये सूज, वेदना किंवा झीज होण्याची समस्या. भारतात १५ टक्क्यांहून अधिक म्हणजेच सुमारे २१ कोटी लोकांना संधिवाताशी संबंधित त्रास असल्याचे सांगितले जाते.संधिवाताचे ऑस्टिओआर्थरायटिस, रुमेटॉइड आर्थरायटिस, गाऊट आणि इन्फेक्शियस आर्थरायटिस असे वेगवेगळे प्रकार आहेत. वय वाढणे, सांध्यांची झीज, जास्त वजन, आनुवंशिक कारणे आणि व्यायामाचा अभाव यामुळे हा त्रास होऊ शकतो.आयुर्वेदात संधिवाताचा संबंध वातदोष वाढण्याशी जोडला जातो. वातदोषामुळे सांध्यांमध्ये कडकपणा, कोरडेपणा आणि हालचाली करताना त्रास जाणवू शकतो..एसीमध्ये जास्त वेळ बसल्याने खरंच सांधेदुखी वाढते का? ऑर्थोपेडिक तज्ज्ञांनी सांगितलं Body Stifness आणि वेदनांचं खरं कारण.संधिवातासाठी आयुर्वेदिक घरगुती उपाय१. मोहरीच्या बियांचा लेपआचार्य बालकृष्णजी यांच्या मते, मोहरीच्या बिया बारीक वाटून त्यामध्ये थोडी हळद मिसळावी. त्यात मोहरीचे किंवा खोबरेल तेल घालून हे मिश्रण तयार करता येते. हे मिश्रण संधिवाताचा त्रास असलेल्या व्यक्तींसाठी उपयोगी ठरू शकते.त्यांच्या मते, शरीरावर मालिश करण्यासाठी मोहरीच्या बिया अतिशय बारीक वाटून त्याचा वापर केला जाऊ शकतो. शरीरावर केस कमी असलेल्या भागांवर हे मिश्रण कोरडेही लावता येते, तर जास्त केस असलेल्या भागांवर थोडे तेल मिसळून वापरता येते..२. हळदीचे दूधसंधिवाताच्या त्रासात हळदीचा वापर केला जातो. हळदीमध्ये असलेले कर्क्युमिन हे घटक सूज आणि वेदना कमी करण्यास मदत करू शकते. त्यामुळे सांध्यांमधील कडकपणा कमी होण्यासही मदत होऊ शकते.यासाठी एका ग्लास कोमट दुधात अर्धा चमचा हळद मिसळावी. रात्री झोपण्यापूर्वी हे दूध घेण्याचा सल्ला दिला जातो. यासाठी हळदीची पावडर वापरता येते..Sudden Underarm Pain: काखेत अचानक दुखायला लागलंय? साधी वेदना समजून दुर्लक्ष करू नका; 'या' कारणांमुळे होऊ शकतो त्रास.३. एरंडेल तेलाने मालिशसंधिवाताच्या समस्येत एरंडेल तेलाचा वापर करण्याची पद्धत आयुर्वेदात सांगितली जाते. यामुळे सांध्यांमधील वेदना, कडकपणा आणि सूज कमी होण्यास मदत होऊ शकते.यासाठी एरंडेल तेल थोडे कोमट करून दुखत असलेल्या सांध्यांवर हलक्या हाताने मालिश करावी. यामुळे वातदोषामुळे होणारा कडकपणा कमी होण्यास मदत होते, असे आयुर्वेदात मानले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.