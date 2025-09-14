Artificial Sweeteners: आर्टिफिशियल स्वीटनरमुळे मेंदूला धोका; आरोग्यतज्ज्ञांनी अभ्यासातून मांडला निष्कर्ष

नागपूर : साखरेचे प्रमाण कमी केल्याने वजन वाढत नाही, असा गैरसमज अनेकांना आहे. आजच्या युगात वाढता मधुमेह, स्थूलता आणि फिटनेसची क्रेझ यामुळे साखरेऐवजी आर्टिफिशियल स्वीटनर वापरणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. .परंतु, अलीकडील वैद्यकीय संशोधनानुसार, या कृत्रिम गोड पदार्थांचा दीर्घकालीन वापर मानवी मेंदूसाठी धोकादायक ठरू शकतो, अशी माहिती समोर आली आहे. डाएट कोल्ड्रिंक्स, शुगर-फ्री मिठाई, पावडर अयोग्य डाएट कोल्ड्रिंक्स, शुगर-फ्री मिठाई, पावडर आणि गोळ्या या स्वरूपात सहज मिळणारे हे स्वीटनर सुरुवातीला सुरक्षित वाटतात. परंतु,आरोग्य संस्थांनी केलेल्या अभ्यासात असे आढळले आहे की, अॅस्पार्टेम, सुक्रालोज आणि सॅक्रिन यासारख्या स्वीटनरचे नियमित सेवन करणाऱ्यांच्या मेंदूत बदल दिसून येतात. स्मरणशक्ती कमी होणे, एकाग्रतेत घट, निर्णय घेण्याची क्षमता मंदावणे आणि तणावाची पातळी वाढणे अशी लक्षणे या लोकांमध्ये आढळली आहेत..सुरक्षित पर्याय कोणते?आरोग्यतज्ज्ञांच्या मते गोडाची गरज भागवण्यासाठी नैसर्गिक पर्याय वापरणे अधिक चांगले आहे.गूळ, मध, खजूर, मनुका आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरतात.वनस्पतीजन्य नैसर्गिक स्वीटनर तुलनेत सुरक्षित मानले जाते.संतुलित आहार, नियमित व्यायाम आणि पुरेशी झोप आरोग्याची गुरुकिल्ली आहे..अधिक धोका कोणाला?दररोज डाएट ड्रिंक्स, शुगर-फ्री मिठाई किंवा स्वीटनरयुक्त पदार्थ घेणाऱ्यांना अधिक धोका आहे. यात लहान मुले व किशोरवयीन मुलांना, कारण त्यांचा मेंदू अजून विकसित होत असतो. तसेच, मधुमेही रुग्ण जे साखरेच्या ऐवजी मोठ्या प्रमाणात कृत्रिम स्वीटनर वापरतात..Nagpur News: गावांना पाणी देण्यासाठी घेतली नदीत उडी; नदी पार करत केली दुरुस्ती, महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांचे धाडस.आधुनिक जीवनशैलीत साखरेच्या ऐवजी कृत्रिम गोड पदार्थ वापरण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. वजन कमी करणे, मधुमेह नियंत्रण व कॅलरी टाळण्यासाठी हे पदार्थ सहज वापरले जातात. परंतु, सर्व गोड पदार्थ सुरक्षित नसतात.अॅस्पार्टेम , सॅकरिन आणि एस्से-के या पदार्थांमुळे मेंदूच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. दीर्घकाळ सेवन केल्यास न्यूरोडिजेनेरेटिव्ह आजार होण्याचा धोका वाढू शकतो.गोड पदार्थांचे अति सेवन गोड खाण्याची सवय वाढवते. ज्यामुळे, वजनावर नियंत्रण मिळवणे कठीण होते.सुक्रालोज व स्टेव्हिया हे पर्याय सुरक्षित मानले जात असले तरी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.दीर्घकाळ आरोग्यासाठी नैसर्गिक गोड पर्याय वापरणे आणि साखरेचे प्रमाण कमी करणे हेच अधिक योग्य आहे.डॉ.रेणुका माईंदे,आहारतज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.