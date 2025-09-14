आरोग्य

Artificial Sweeteners: आर्टिफिशियल स्वीटनरमुळे मेंदूला धोका; आरोग्यतज्ज्ञांनी अभ्यासातून मांडला निष्कर्ष

नागपूर : साखरेचे प्रमाण कमी केल्याने वजन वाढत नाही, असा गैरसमज अनेकांना आहे. आजच्या युगात वाढता मधुमेह, स्थूलता आणि फिटनेसची क्रेझ यामुळे साखरेऐवजी आर्टिफिशियल स्वीटनर वापरणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे.

