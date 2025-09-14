आरोग्य

Artificial Sweeteners and Brain Health: आर्टिफिशियल स्वीटनरमुळे मेंदूला धोका; आरोग्यतज्ज्ञांनी अभ्यासातून मांडला निष्कर्ष

Anushka Tapshalkar
Updated on

Health Experts Raise Alarm Over Artificial Sweeteners and Brain Damage: साखरेचे प्रमाण कमी केल्याने वजन वाढत नाही, असा गैरसमज अनेकांना आहे. आजच्या युगात वाढता मधुमेह, स्थूलता आणि फिटनेसची क्रेझ यामुळे साखरेऐवजी आर्टिफिशियल स्वीटनर वापरणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. परंतु, अलीकडील वैद्यकीय संशोधनानुसार, या कृत्रिम गोड पदार्थांचा दीर्घकालीन वापर मानवी मेंदूसाठी धोकादायक ठरू शकतो, अशी माहिती समोर आली आहे.

