आरोग्यदायी कोहळा

डॉ. मालविका तांबे एकविसाव्या शतकातल्या बऱ्याचशा मंडळींना कोहळा म्हणजे काय हेच कदाचित माहिती नसावं. आयुर्वेदाप्रमाणे वेलीवर लागणाऱ्या भाज्यांमध्ये सगळ्यात उत्तम कोहळा असतो. याला संस्कृतमध्ये कुष्मांड असं पण म्हटलं जातं. दिसण्यात हा काकडी आणि भोपळ्याचं मिश्रण आहे असं म्हणता येईल. गोल भोपळ्यासारखं मोठं दिसणारं कोहळ्याचे फळ हलक्या हिरव्या रंगाचं असतं. वजनाने अतिशय जड आणि कापल्यावर आतमध्ये पांढरा गर दिसतो. आणि त्या गरात लहान पांढऱ्या बिया असतात. याची पानं खरखरीत असतात. याची फुलं आकाराने मोठी व पिवळ्या रंगाची असतात. फळांवर पांढरी दाट लव असते. कोहळ्याच्या बिया, पानं, मूळ, फुलं सगळ्यांमध्ये औषधी गुणधर्म असतात..आयुर्वेदाप्रमाणे कोहळा हा मधुर रसाचा गुणांमध्ये लघू अर्थात पचायला सोपा व तसाच स्निग्ध असतो. याचा विपाक अर्थात पचन झाल्यानंतर शरीरात मधुरता आणतो. गुणाने शीतल असतो. शरीरात वात आणि पित्त संतुलन करतो आणि ह्याचा प्रभाव शरीरावर मेध्य अर्थात स्मृती वाढवणारा असतो. मार्च एप्रिलच्या महिन्यांमध्ये जी मुलं अभ्यासा करता खूप मनापासून प्रयत्न करत असतात त्यांच्या आहारामध्ये कोहळा ठेवला तर त्याचा उत्तम फायदा होताना दिसतो. पण सध्याच्या काळात ही महत्त्वाची भाजी कालबाह्य होत चालली आहे. त्यामुळे याची आठवण करून देणं अत्यंत गरजेची आहे. खरं तर स्वयंपाक घरात पूर्वीपासून कोहळ्याचा वापर भाजी म्हणून केला जायचा. दक्षिण भारतात याचा वापर सांबार करत असताना प्रामुख्याने केला जातो व उत्तर भारतात याची पेठा म्हणून एक खूप सुरेख व टिकणारी मिठाई बनवण्यात सुद्धा केला जातो. पूर्ण वाढ झालेले कोहळ्याचे फळ घरी व्यवस्थित ठेवल्यास वर्षभर खराब होत नाही..कोहळ्याचे फायदेआयुर्वेदाप्रमाणे कोहळा, मूत्र घात हर असतो. अर्थात लघवी साफ करायला मदत करतो.प्रमेह शमनम असतो म्हणजे प्रमेह आणि मधुमेह या दोन्ही आजारांमध्ये अत्यंत उपयुक्त असतो.अश्मरी छेदनं अर्थात किडनी स्टोनचा त्रास झाल्यावर ती कमी व्हायला मदत करतो.तहान भागवतो.शरीरात आलेला कमकुवतपणा कमी करतो. मांस, धातू वाढायला तसेच वजन वाढायला मदत करतो.वृयम् अर्थात शरीरात वीर्य वाढवतो.आरोचकहर म्हणजे काही खायची इच्छा होत नसल्यास भोजनात रुची वाढवायला मदत करतो.शरीराचं बृंहण करतो.पित्त संबंधित कुठलेही त्रास असले. शरीरातून कुठल्याही प्रकारे रक्तस्राव होत असला उदाहरणार्थ, मूळ व्याधीत रक्त येणं, नाकातून रक्त येणं किंवा पाळीच्या वेळेला फार प्रमाणात अंगावरून जाणं. याच्यामध्ये कोहळा अत्यंत उपयोगी ठरतो.मूत्राघातहरं प्रमेहशमनं कृच्छ्र अश्मरीच्छेदनम्,विण्मूत्रग्लपनं, तृषार्ति शमनं जीर्णाङ्ग पुष्टिप्रदम् ।वृष्यं स्वादुतरं तु अरोचकहरं बल्यं च पित्तापहंकूष्माण्डं प्रवरं वदन्ति भिषजो वल्लीफलानां पुनः ॥आधुनिक दृष्टिकोनातून विचार केला तर कोहळ्यांमध्ये alkaloid cucurbitin नसतं. रेझीन असतं. मायोसीन काही प्रमाणात साखर, स्थायी तेल, प्रोटीन्स, व्हिटॅमिन्स आणि प्रचुर प्रमाणात पाणी असतं. कोहळ्याच्या बियांमध्ये स्थायी तेलाचं प्रमाण जास्त असतं. वर सांगितलेले सगळे चांगले परिणाम हे बियांमधून सुद्धा मिळतात..कोहळ्याचे औषधी व घरगुती उपायघरामध्ये अभ्यास करत असलेल्या लहान मुलांकरिता कोहळ्याचा पेठा घरी आणून ठेवावा. दिवसभरातून एकदा दोनदा छोटा तुकडा न्याहारी म्हणून दिलेला चालतो.आम्लपित्ताचा त्रास होतो अशा लोकांनी सकाळी कोहळ्याचा चार पाच चमचे रस खडीसाखरेबरोबर घेतलेला चांगला असतो. घशामध्ये किंवा छातीत जळजळ वाटत असताना याच्या मध्ये वेलचीची पूडसुद्धा घातलेली चालते..जागरणाने किंवा उन्हामध्ये फार फिरण्याने शरीरात उष्णता वाढून नाकातून रक्त येताना दिसतं. अशा वेळेला चार पाच चमचे कोहळ्याचा रस, दोन तीन चमचे ताजा आवळ्याचा रस खडीसाखरेसह देण्याचा फायदा होतो. लघवीतून रक्त जात असताना किंवा मूळव्याधीवर रक्त जात असताना सुद्धा हे दिल्यास फायदा मिळू शकतो.तीव्र प्रकाशात फार काम केल्याने किंवा मोबाईल किंवा कॉम्प्युटर स्क्रीन फार जास्त वापरल्याने डोळ्यांची आग होणे किंवा डोळ्यांमध्ये जडपणा वाटणे ही सध्याची खूप सामान्य तक्रार झालेली आहे. अश्या वेळेला डोळ्यांभोवती कोहळ्याचे रसात भिजवलेले कापसाची गार पट्टी ठेवल्याने फायदा होताना दिसतो. तसेच बरोबरीने नाकामध्ये संतुलन नस्यसॅन घृत तर टाकणे व रात्री झोपताना डोळ्यांमध्ये सनस्क्रीन क्लियर टाकल्यास हाही फायदा होताना दिसतो.कोहळ्याचे बी व्यवस्थित सोलून घ्यावं आणि नंतर सुकवून ठेवावं. आठ दहा बिया घेऊन थोड्याशा दुधामध्ये शिजवून खडीसाखर किंवा अमृत शर्करा घालून खाल्ल्यास शरीरामध्ये वीर्य वृद्धी व्हायला मदत मिळते.याच बिया ताज्या ताकात घालून प्यायल्यास भोजनाची रुची वाढायला व पोटामध्ये गॅसेस वगैरे होण्याच्या तक्रारींवर सुद्धा उत्तम काम होताना दिसतं.बाजारात मिळणारा कोहळा पाक किंवा घरी केलेला कोहळा पाक हा शरीरामध्ये शुक्राणू अर्थात वीर्य वाढायला मदत करतो असा अनेकांचा अनुभव आहे.ज्या लोकांना वरचेवर उष्णतेचा त्रास होत राहतो अशा लोकांनी सकाळी कोहळ्याचा अर्धा कप रस काढून अर्धा कप सामान्य तापमानाच्या पाण्याबरोबर घेतलेला उत्तम राहतो. घरी कोहळ्याचे सूप, भाजी, रायता वगैरे नियमित खाण्यामध्ये ठेवलेले उत्तम असते.आयुर्वेदिक औषधांमध्ये कुष्मांड रसायन हे बऱ्याचशा आजारांमध्ये वापरलं जातं. प्रामुख्याने जीर्ण आजार झाल्यावरती किंवा वजन काही कारणाने कमी झाल्यावरती याच्या वापराचे चांगले परिणाम दिसतात. कोहळा, सारखी ही उत्तम व वर्षभर मिळणारी भाजी आपल्या सगळ्यांच्या स्वयपाक घरात नक्कीच असली पाहिजे. विशेषत: या उन्हाळ्याच्या व परीक्षेच्या काळात तर तिचे महत्व जास्तच आहे. 