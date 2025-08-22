पालकांनो लक्ष द्या! तुमचं मूल ऑटिझममधून बाहेर येऊ शकतं|ऑटिझम आणि होमिओपॅथी उपचार

आरोग्य : प्रत्येक बाळाचा जन्म हा त्या कुटुंबासाठी आनंदसोहळा असतो. दिवसागणिक वाढत जाणाऱ्या बाललीला पाहणे हे प्रत्येक पालकाचे स्वप्न असते.पण जेव्हा मुलं वयाप्रमाणे प्रतिसाद देत नाहीत, डोळ्यांत नजर मिळवत नाहीत, किंवा इतर मुलांसारखी खेळण्यात सहभागी होत नाहीत – तेव्हा पालकांची चिंता वाढते.अनेकदा वडीलधाऱ्यांचा “थोडं थांबा” असा सल्ला आणि वेळ निघून जाण्याची भीती यामुळे पालक द्विधा मनःस्थितीत सापडतात.म्हणूनच चला, आज आपण ऑटिझम, त्याची कारणे, लक्षणे आणि Dr. Tathed’s Homeopathy Autism Treatment कसा बदल घडवू शकतो हे जाणून घेऊ..ऑटिझम म्हणजे काय?ज्याप्रमाणे जीवनशैली आधुनिक होत आहे, त्याचप्रमाणे काही विकारही वाढत आहेत. त्यामध्ये स्वमग्न अवस्था (Autism) हा लहान मुलांमध्ये वाढणारा एक गंभीर विकार आहे.याचे निदान साधारणतः दीड ते तीन वर्षांच्या वयात करता येते.सर्वसाधारण लक्षणे:आवाज दिल्यावर नजर न देणे इतर लोकांशी संवाद साधण्यात अडचणसतत एकसारखी कृती करत राहणे .ऑटिझमचे प्रकारक्लासिकल ऑटिझम – जन्मतः असतो.व्हर्चुअल ऑटिझम – जन्मानंतर काही कारणांनी विकसित होतो.क्लासिकल ऑटिझमची कारणे● उशिरा गर्भधारणा● गर्भावस्थेत काही औषधांचे सेवन● वाढते प्रदूषण● अनुवंशिकता● प्रसूतीदरम्यान ऑक्सिजन कमी होणे (Birth Asphyxia).व्हर्चुअल ऑटिझमची कारणे● आजच्या काळातील मुलांसाठी मोबाईल, टीव्ही, टॅबलेट यांचा अतिरेक हा कर्दनकाळ ठरतो.● जन्मतः नॉर्मल असलेली मुले १ ते १.५ वर्षांनंतर अचानक प्रतिसाद देणे कमी करतात.● मोबाईल स्क्रीन टाइम, उलटी-जुलाब किंवा तापानंतर आलेले झटके हे देखील कारणीभूत ठरू शकतात.आईच्या मानसिक आरोग्याचे महत्त्वआईच्या गर्भावस्थेत ताणतणाव, कौटुंबिक भांडणं, असुरक्षितता, सामाजिक दबाव यांचा थेट परिणाम बाळाच्या मेंदूवर होतो. Dr. Tathed’s Homeopathy मध्ये उपचार करताना आईच्या गर्भावस्थेतील मानसिक स्थितीचा सविस्तर विचार केला जातो..Dr. Tathed’s Homeopathy Autism Treatment – Autism Doctor in Pune● 30+ वर्षांचा अनुभव● 3,000+ मुलांवर यशस्वी उपचार● वैयक्तिक प्रकृतीनुसार होमिओपॅथिक औषधे● औषधांसोबत थेरपी, आहार मार्गदर्शन आणि पालक काउंसलिंगजर तुम्ही पुण्यातील ऑटिझम डॉक्टर शोधत असाल, तर Dr. Tathed’s Homeopathy हा एक विश्वासार्ह पर्याय आहे. होमिओपॅथी मेंदूच्या वाढीला चालना देते, हार्मोन्सचे संतुलन राखते आणि ऑटिझमची लक्षणे कमी करते. अनेक मुले उपचारानंतर सामान्य मुलांसारखी बोलू, खेळू आणि शिकू लागतात.आहाराचे महत्त्वऑटिझममध्ये केसिन, ग्लुटीन, साखर टाळण्याचा सल्ला दिला जातो. तसेच मेंदूच्या कार्यासाठी ओमेगा-3 फॅटी ऍसिड्स उपयुक्त असतात.थेरपीची भूमिकासेन्सरी व मोटर स्किल्स सुधारण्यासाठी Occupational Therapy, Speech Therapy, ABA इत्यादी मदत करतात. Dr. Tathed’s Homeopathy मध्ये थेरपी व औषधोपचार एकत्रित दिले जातात..पालकांची भूमिका● लवकर निदान● उपचारांना सातत्य● सकारात्मक दृष्टिकोन डॉ. गिरीश ताठेड म्हणतात"ऑटिझम म्हणजे मुलाची क्षमता संपली नाही, तर त्याचा जगण्याचा मार्ग वेगळा आहे. योग्य होमिओपॅथिक उपचार व मार्गदर्शनाने तो स्वावलंबी आणि यशस्वी होऊ शकतो."आपल्या मुलामध्ये ऑटिझमची लक्षणे दिसत आहेत का?आजच Dr. Tathed’s Homeopathy – पुण्यातील ऑटिझम डॉक्टर येथे सल्लामसलत बुक करा आणि लवकर उपचार सुरू करा.https://drtathed.com/autism-homeopathy-treatment-in-pune | +91-9405435981.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.