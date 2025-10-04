आरोग्य

AVN Disease: एव्हीएन प्रमुख कारण, अत्याधुनिक उपचारांनी सर्वसामान्य आयुष्य जगणे शक्य; तारुण्यातच ‘हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट

Hip Joint Replacement: कोविडनंतर ‘एव्हीएन’ रुग्णांमध्ये वाढ झाल्याने तरुणांनाही हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट करावे लागत आहे. अत्याधुनिक रोबोटिक उपचारांमुळे अशा रुग्णांना सर्वसामान्य जीवन जगणे शक्य झाले आहे.
AVN Disease

AVN Disease

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : पूर्वी वयस्कर लोकांमध्ये दिसणारी समस्या हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट शस्त्रक्रिया आता तरुणांवरदेखील करावी लागत आहे. विशेष म्हणजे, ही शस्त्रक्रिया करून घेणाऱ्यांत तरुणांची संख्या अधिक आहे.

Loading content, please wait...
blood
surgery
robotics
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com