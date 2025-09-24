Avocado Health Benefits: व्हिटॅमिन बी, सी अन् इ ने भरपूर ऍव्हाकाडो फक्त चवीला नाही, तर आरोग्य आणि सौंदर्यासाठीही आहे खास

Amazing Health Benefits of Avocado: पोषक मूल्यांचा विचार करायचा झाला, तर "ऍव्हाकाडो'त व्हिटॅमिन "बी', "सी' व "इ' आणि फायबर मिळतं. त्याबरोबर यात फॅटचंही भरपूर प्रमाण आहे. चीज, बटर वा क्रीम खाण्यापेक्षा कॅलरीज असलेलं ऍव्हाकाडो खाणं कधीही चांगलं. अगदी ब्रेडवर लोणी वा चीजऐवजी ऍव्हाकाडोचा गर पसरला तरी छान लागतं. मधुमेह, हृदयरोग वा रक्तदाबासारखा त्रास असलेल्यांनीही ऍव्हाकाडो खाल्लं तरी चालतं. या फळात कोलेस्ट्रॉल लेव्हल मेंटेन करण्याचा गुणधर्म आहे..काही विदेशी भाज्या आपल्याकडे हल्ली सहजी उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत. त्यांची चवही आपण घेतली असेल. पण, ऍव्हाकाडोसारख्या काही भाज्या आहेत; ज्या इतक्या सहजासहजी बघायला मिळत नाहीत. अर्थात, ऍव्हकाडो ही भाजी नसून फळ आहे; ज्याचा भाजीसारखा उपयोग केला जातो. पण, म्हणून त्याला फळभाजी म्हणणं सयुक्तिक नाही. हे फळच आहे.हिरव्या रंगाचं साधारण मोठ्या पेरूच्या आकाराचं हे फळ लांबट वा गोल असतं. कठीण सालीच्या या फळाच्या आत मऊ गर असतो. काहीशा तुरट चवीच्या या फळात उत्तम पोषकमूल्यं आहेत. आंब्यासारखाच ऍव्हाकाडोचाही डेरेदार वृक्ष असतो. भारतातही या फळाचं उत्पादन आता घेतलं जाऊ लागलं आहे. तरी मूलतः हे फळ मध्य आणि दक्षिण अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात पिकतं. त्याचबरोबर फ्लोरिडा, कॅलिफोर्नियासारख्या भागांतही याचं पीक घेतलं जातं..Broccoli For Iron Deficiency: चाळिशीनंतर शरीरात लोह कमी? मग गोळ्या ऐवजी आहारात समावेश करा ब्रोकोलीची भाजी.साधारण पिकू लागलेलं हे फळ जर झाडावरून उतरवलं, तर त्याची चव अतिशय छान लागते. खाली काढल्यावर चार ते पाच दिवसांत हे फळ खाण्यायोग्य होतं. आतमधून पूर्ण मऊ झालेलं फळ खाण्यायोग्य असतं; पण काही पाककृतीत कडवट ऍव्हाकाडोचाही उपयोग करतात..पोषकमूल्यांचा विचार करायचा झाला, तर यात व्हिटॅमिन "बी' "सी' व "इ' आणि फायबर मिळतं. त्याचबरोबर यात फॅटचंही भरपूर प्रमाण आहे; पण म्हणून वजन घटविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांनी या फळाचा त्याग करायची आवश्यकता नाही, असं मेडिकल सायन्स सांगतं. चीज, बटर वा क्रीम खाण्यापेक्षा कॅलरीज असलेलं ऍव्हाकोडा खाणं कधीही चांगलं. अगदी ब्रेडवर लोणी वा चीजऐवजी ऍव्हाकाडोचा गर पसरला तरी छान लागतं. मधुमेह, हृदयरोग वा रक्तदाबासारखा त्रास असलेल्यांनीही ऍव्हाकाडो खाल्लं तरी चालतं. या फळात कोलेस्ट्रॉल लेव्हल मेंटेन करण्याचा गुणधर्म आहे.ऍव्हाकाडोचा उपयोग लोणी वा मायोनीजऐवजी ब्रेड किंवा टोस्टवर पसरून खाण्यासाठी केला जातो याचा उल्लेख आधी आलाच आहे. त्याचबरोबर बटाटा जसा पदार्थ दाट होण्याकरिता घातला जातो, तसाही याचा उपयोग होतो. याशिवाय काही वेगळ्या पाककृतीही सांगता येतील..Korean Kimchi: आंबट तिखट अन् खमंग चवीचं कोबीचं लोणचं म्हणजेच कोरियन किमची नक्की आहे तरी काय?.काकडी आणि ऍव्हाकाडो सूपसाहित्य मध्यम आकाराची काकडी, एक छोट पिकलेलं ऍव्हाकाडो, एक छोटा कांद्याचा काप, लसणाची एक पाकळी, चिमूटभर मिरी पावडर, कोथिंबीर, दोन चमचे ताज्या लिंबाचा रस, अर्धा कप दही, अर्धा कप थंड पाणी, अर्धा कप बर्फाचे क्यूब आणि चवीनुसार मीठ.कृती काकडी चिरून घ्यावी. ऍव्हाकाडोचं साल काढून आतला गर घ्यावा. सगळे पदार्थ एकत्र करून वाटून घ्यावेत. वरून ताजी कोथिंबीर घालून द्यावं. हे सूप थंडच घेतलं जातं..याच प्रकारे काकडी, टोमॅटो व आपल्या आवडीनुसार सॅलडमध्ये पदार्थ वापरून सॅलडही करता येईल. ऍव्हाकाडो नुसतं खायलाही चांगलं लागतं; पण त्याची चव मात्र सगळ्यांना आवडेलच, असं नाही. मेक्सिकन फूडमध्येही याचा वापर करतात.सौंदर्यासाठीही विशेषतः चमकदार केसांसाठी ऍव्हाकाडोचा लेप लावतात. दोन चमचे मधात ऍव्हाकाडो मिक्स करून, ते केसाला लावून 20-25 मिनिटं ठेवा आणि मग धुऊन टाका. पिकलेलं केळं, बदामाचं तेल व ऍव्हाकाडो एकत्र करूनही केसाला लावलं जातं; 15 मिनिटं ठेवून त्यानंतर शांपूने केस धुऊन टाकावेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.