लिव्हर ट्रान्सप्लांट टाळायचंय? आयुर्वेदात आहे यकृत रक्षणाची ताकद, केवळ मद्यपानच नाही 'या' चुका ठरतात कारणीभूत

आयुर्वेद आणि लिव्हर (यकृत) यांचा चिकित्साशास्त्राच्या दृष्टीने अच्दैन संबंध आहे. यकृताचे आजार आणि चिकित्सा या आयुर्वेदामध्ये विस्तृत पणे वर्णन केलेले आहे. आयुर्वेदानुसार यकृत हे रक्त आणि पित्ताचे स्थान सांगितले आहे. रक्त आणि पित्त सर्व शरिरव्यापी असल्याने त्याचे नियंत्रण हे यकृतातून अपेक्षित आहे. आयुर्वेदानुसार मधुमेह, स्थौल्य, त्वचारोग, प्रतिकारशक्ती, पचनाचे आजार, श्वासाचे आजार, कॉलेस्ट्रॉल लिव्हरला इ. महत्वाचे आजार यकृत कार्यामुळे नियंत्रित राहतात. ही यकृत आमाशयाचे पचनासोबत आधी नियंत्रित करून पचनव्यवस्था साम्यवस्थेत टिकून ठेवते. .आजकालच्या धावपळीच्या व स्पर्धात्मक युगात अनेकांच्या आरोग्याची हेळसांड होते. अधिक गतीमान जीवनशैली, पाश्चात्य जीवनशालीचा प्रभाव, यामुळे निसर्गाने आपल्याला दिलेल्या शरीराचा अर्थातच आरोग्याचा आपल्याला विसर पडत असतो. जोवर एखादा आजार आपल्या शरीरात येत नाही, तोवर आपल्याला शरीराची खरी किंमत कळत नाही. योग्य आहार, नियमित व्यायाम, दिनचर्या यामुळे आपण आपले आरोग्य सुदृढ राखू शकतो. हीच आपल्याला आयुर्वेदाने सांगितलेली गुरुकिल्ली आहे. .आजकालच्या गतीमान जीवन शैलीत कळत नकळतपणे आपण शरीराची हेळसांड करतो. मात्र शरीरावर दुष्परिणाम जाणवू लागले की मग आपण सजग होऊन जातो. लिव्हरच्या आजाराच्या समस्या दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत. त्याला बहुतांशी व्यसने कारणीभूत आहेत. यासोबतच असंतुलित आहार सुद्धा तितकाच जबाबदार आहे. वेळीच लिव्हरची तपासणी केल्यास पुढील गुंतागुंत टाळता येवू शकते. काविळ, यकृतवाढ, चरबीयुक्त यकृत (फॅटी लिव्हर), यकृत अपकर्पण (लिव्हर सिरोसिस), जलोदर, मधुमेह हे यकृताशी संबंधित विकार आहेत. निदान परिमार्जन म्हणजे आजार ज्या कारणाने होते ते कारणे टाळणे. त्यामुळे आजार मुळात सुधारणा करण्यासाठी मदत होते. उदा मद्यपान हे प्रमुख कारण आहे यकृत विकारात म्हणून मद्यपान पूर्णपणे टाळणे आवश्यक ठरते त्यामुळे आजार बरा होण्यात वेळ कमी लागतो. साधारण एक गैरसमज आहे की आयुर्वेद उपचारात पथ्य पाळाव लागते परन्तु पथ्य हे आयुर्वेदिक उपचारासाठी नसून ते आजारासाठी असते. त्यालाच निदान परिमार्जन म्हणतात.औषध उपचार आयुर्वेद उपचारात मध्ये मुख्य केंद्र बिंदू हे यकृत असून ते आयुर्वेद नुसार रक्ताचे व पित्ताचे स्थान आहे त्या अनुषंगाने रक्त व पित्ता वर जाणारे उपचार केले जातात त्यामधे प्रामुख्याने निर्लवण निर्जल सोबत विरेचन पद्धतीचा वापर केला जातो. विरेचन म्हणजे तीव्र स्वरूपाचे purgative असते त्यामुळे संडास द्वारे nitrogenous waste product निघून जातात व रुग्ण hepatic encephalopathy मध्ये जात नाही व इतर मेडिसिन. उदा : कुटकी शतावरी व इतर सारखे मेडिसिन उपयुक्त ठरतात.लिव्हरच्या आजारात तपासण्या करताना लिव्हर फंक्शन टेस्ट (LFT) ज्यामध्ये बिलुरूबिन हा घटक. प्रामुख्याने बघितला जातो. शिवाय यामध्ये SGOT, SGPT, CBC या रक्त तपासणी केल्या जातात..यकृत दुष्टीचे कारणे१) विरुद्ध आहार विहार२) अत्याम्बुपान३) मद्यपान४) मासाहार५) अध्यशन६) घाईघाईत जेवणे७) जंक फूड, फास्ट फूड अतिसेवन८) Hepatitis B ची लागण घेणे९) सतत वेदनाशामक / स्टेरॉइडस ची औषधी घेणे.१०) Autoimmune Disorder.लक्षणे१) सुरवातीला अरुची / मळमळ होणे.२) आम्लपित्ताचा त्रास होणे.३) उजव्या बाजुला यकृताच्या भागात दुखणे.४) कावीळ होणे.५) लिव्हर सिरोसिस होऊन पोटात पाणी होणे. (जलोदर)६) पित्ताशयात पित्ताचे खडे होणे.७) त्वचारोग / दमा वाढणे.८) मलबद्धता९) कोलेस्ट्रॉल वाढणे१०) पचनाचे त्रास होणे११) तोंडाला फोड असणे.यकृत विकारावर आयुर्वेदीय उपचारयकृताच्या आजारामध्ये खालीलप्रमाणे उपचार आयुर्वेदात सांगितले आहे.निदानपरिवर्जन : आजाराला कारणीभूत असणारा आहार (किंवा अपथ्य) विहार टाळणे.जीवनशैलीत सुधारणा करणे: जेवणाच्या वेळा, जेवणाच्या पद्धती, कोणता आहार पोषक असतो कोणता नसतो ते वातपित्त कफाच्या प्रकृतीनुरूप सांगितले जाते.औषधी उपचार : यकृताच्या आजारावर आयुर्वेदाने भरपूर औषधी योजना सांगितले आहे. उदा. कुटकी, हरितकी, आमलकी, पटोल, गोमुत्र इ.पंचकर्म / शोधन चिकित्सा यामध्ये विरेचन ही महत्त्वाची चिकित्सा असते. शिवाय व्यक्ती च्या प्रकृतीनुसार बस्ती हे पंचकर्म सुद्धा सांगितले जाते.आयुर्वेदीय उपचाराने लिव्हरचे आजार बरे होऊन कावीळ व जलोदर (Ascites) मध्ये आराम मिळतो.विरेचन मुळे रुग्ण अत्यायिक अवस्थेत जाण्यापासून रोकथाम होते.महत्वाची तपासणी म्हणजे सोनोग्रॉफी व एन्डोस्कोपी व fibroscan ही सुद्धा तपासणी केली जाते.अशाप्रकारे आयुर्वेदाने आज शेकडो रुग्णांना आयुर्वेदाच्या सहाय्याने बरे करता आले.