Tea: चहा आवडतो पण ॲसिडिटी होते? चहा बनवताना ‘ही’ एक गोष्ट नक्की टाळा

tea making mistakes that cause acidity: अनेक लोकांच्या दिवसाची सुरुवात ही एक कप गरम चहाने होते. पण अनेकांना पित्त होत असून देखील चहा सोडणे कठीण असते. चहा प्यायल्यावर पोटात जळजळ होणे, आंबट ढेकर येणे यामागे चहा बनवण्याची चुकीची पद्धत आहे. चहात टॅनिन नावाचा एक नैसर्गिक घटक असतो. जो आरोग्यासाठी चांगला असला तरी दुधासोबत होणाऱ्या प्रक्रियेमुळे पचनाच्या समस्या निर्माण होतात. दूध,चहा, साखर,सर्व घटक एकत्र उकळतो यामुळे अपचनीय रासायनिक संयुगे तयार होतात. यामुळे चहा बनवतांना कोणता काळजी घ्यावी हे जाणून घेऊया. .चहाच्या पानांमध्ये टॅनिन आणि दूधात प्रथिने असतात. हे दोन्ही पदार्थ उकळल्यास रासायनिक क्रिया घडते. यामुळे पचायला जड होते. यामुळे पचनक्रियेत अडथळ निर्माण होतात. आम्लपित्त वाढते..दूध वेगळे उकळावेपित्त टाळण्यासाठी दूध आणि चहा पावडर अकत्र उकळू नका. चहा बनवताना चहा पावडर, साखर, आलं, वेलची वेगळे उकळावे. दुसऱ्या भांड्यात दूध उकळावे. असा चहा प्यायल्याने पचनास अडथळा येत नाही. पोटातील पीएच पातळी संतुलित राहते. .चहा बनवण्याची योग्य पद्धत कोणती?चहा बनवताना चहाचे पाणी नीट उकळावे. ते कपमध्ये गाळून घ्यावे आणि त्यानंतर गरम दूध मिसळावे. वरुन दूध मिसळल्याने दूधातील गुणधर्म टिकून राहतात. चहातील घटक रासायनिक क्रिया थेट करत नाही. यामुळे चहाची चव चांगली राहते. .चहा जास्त उकळल्यास काय होते?अनेक लोक चहा जास्त वेळ उकळतात. असे करु नका. कारण चहा जास्त वेळ उकळल्यास टॅनिन वाढते. यामुळे पोटासंबंधित समस्या वाढतात. कमी वेळेत उकडलेला चहा सौम्य असतो आणि आरोग्यासाठी कमी धोकादायक असतो. तसेच जळजळ होण्याची समस्या कमी होतो. .आल्याचा वापररिकाम्या पोटी चहा घेतल्यास अॅसिडिटी वाढू शकते. यामुळे चहात आलं मिसळल्यास अॅसिडिटी कमी होऊ शकते. तसेच पचनसंस्थेला शांत ठेवते. यामुळे चहाचा आ्वाद घेता येतो. .आलं वेलची आरोग्यदायीचहामध्ये आलं आणि वेलची मिसळल्यास पचन सुधारते. तसेच रोगप्रतिकारशक्ती वाढते. हिवाळ्यात हा चहा पिणे आरोग्यदायी मानले जाते. तसेच गॅस आणि अॅशिडिटीचा त्रास कमी होतो. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.