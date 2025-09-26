आरोग्य

स्त्रीशक्तीचा जागर

नवरात्र उत्सव हा देवीशक्ती अर्थात स्त्रीशक्तीचा उत्सव. देवीच्या स्वरूपात आपण स्त्रीचे वेगवेगळी शक्तीची रूपे बघत असतो.
- डॉ. मालविका तांबे

तिची मानसिक उदारता, सहनशक्ती, कुठलेही कार्य पूर्ण करण्याची इच्छाशक्ती, सगळ्या रूढी व परंपरा पालन व स्वीकारण्याची क्षमता मोठी असते. याच बरोबरीने ती सर्व कुटुंबाला एकत्रित ठेवताना आजच्या आधुनिक जगात केवळ घरचीच नव्हे तर बाहेरची जबाबदारी पाडताना दिसते.

