स्त्रीशक्तीचा जागर

- डॉ. मालविका तांबेनवरात्र उत्सव हा देवीशक्ती अर्थात स्त्रीशक्तीचा उत्सव. देवीच्या स्वरूपात आपण स्त्रीचे वेगवेगळी शक्तीची रूपे बघत असतो. आई, बहीण, बायको, मुलगी, मैत्रीण, नात वगैरे अनेक रूपांमध्ये स्त्री आपल्या आयुष्यात उपस्थित असते.तिची मानसिक उदारता, सहनशक्ती, कुठलेही कार्य पूर्ण करण्याची इच्छाशक्ती, सगळ्या रूढी व परंपरा पालन व स्वीकारण्याची क्षमता मोठी असते. याच बरोबरीने ती सर्व कुटुंबाला एकत्रित ठेवताना आजच्या आधुनिक जगात केवळ घरचीच नव्हे तर बाहेरची जबाबदारी पाडताना दिसते. .असे स्त्रीशक्तीचे वेगवेगळे पैलू आपल्याला सध्या समाजात पाहायला मिळतात; पण स्त्रीशक्ती अशीच निर्बाध वाहत राहावी अशी इच्छा असल्यास तिच्या शक्तीच्या जोपासनेकरिता काही प्रयत्न करणे गरजेचे आहे हे सगळ्यांनीच लक्षात ठेवायला पाहिजे. स्त्रीचे एकूणच शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक आरोग्य अत्यंत गरजेचे आहे.आधुनिक काळात आपले राहणीमान खूप प्रमाणात बदललेले आहे, त्याचा स्त्रीआरोग्यावर खूप चुकीचा प्रभाव होताना दिसतो आहे. दवाखान्यातही असे अनुभवाला येते की मधुमेह, रक्तदाब, थायरॉइड, पीसीओएस, नैराश्य वगैरेंसारखे बदलत्या जीवनशैलीमुळे होणारे त्रास स्त्रियांमध्ये खूप जास्त प्रमाणात वाढलेले दिसत आहेत..स्त्रीचे आरोग्य व्यवस्थित टिकवण्याकरता स्त्री संतुलन असणे अत्यंत आवश्यक आहे. अर्थात तिच्या शरीरात असलेले हॉर्मोन्सचे संतुलन टिकवून ठेवल्यास तिचे आरोग्य नीट राहायला मदत मिळते. गर्भाशय, योनी, स्तन तसेच तिची मासिक पाळी हे स्त्री शरीराचे वैशिष्ट्य आहे.सामान्यपणे पाळी नियमित येणे व पाळीच्या वेळी रक्तस्राव व्यवस्थित असणे हे स्त्रीसंतुलनाचे द्योतक असते; पण पाळीच्या वेळी पोटात खूप दुखणे, पाळीच्या वेळी जास्त वा अत्यल्प प्रमाणात रक्तस्राव होणे, अंगावरून पांढरे जाणे, वारंवार जळजळ होणे, पाळी फार उशिरा वा फार लवकर येणे, पाळीच्या वेळी चेहऱ्यावर पिंपल्स येणे, पाळीच्या वेळी तिचे मूड्स् बदलत राहणे वगैरे त्रासांवर त्वरित उपचार करणे अत्यंत आवश्यक असते; पण सध्याच्या काळात या सगळ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष होत आहे असे दिसते..सुरुवातीच्या काळात हे त्रास दिसत असल्यास यांच्यावर आहार व आचरण यांची काळजी घेऊन काही आयुर्वेदिक उपचार घेतले तर चांगली मदत होताना दिसते. पण पाळी फक्त मूल होण्यासाठी आवश्यक असते असा समज मोठ्या प्रमाणात असलेला दिसतो. पाळी आली तर ‘प्रॉब्लेम आला आहे’ असे स्त्रिया सांगताना दिसतात.पण पाळी हा प्रॉब्लेम नसून, आरोग्याचा आरसा आहे हे लहान मुलींना आईने वा अन्य जबाबदार व्यक्तीने समजावून सांगितले तर पाळीसाठी असलेली नकारत्मकता कमी व्हायला मदत मिळू शकेल. मुले झाल्यावर पाळीसंबंधित काही त्रास सुरू झाला तर गर्भाशय काढून टाकण्याचा सल्ला मिळतो तोही याच मानिसकतेतून येत असतो..अर्थातच बाळाला जन्म देणे हे तिला निसर्गाने दिलेले वरदान असले तरी पाळी हा तिच्या आयुष्याचा महत्त्वाचा भाग आहे जो तिच्या आरोग्यासाठी मदत करू शकतो याची जाणीव असलेली आपल्याकडे दिसत नाही.पाळीच्या दिवसांत तिला हवी असलेली विश्रांती, मानिसक शांती या सगळ्यांबद्दल कुठेही चर्चा झालेली दिसत नाही. उलट मासिक पाळीमध्ये सुद्धा तिने तिची सामान्य कामे केली पाहिजे अशी अपेक्षा ठेवल्यामुळे व त्या काळातही तिच्या मना-शरीरावर तसाच ताण राहिल्यामुळेही कदाचित अशा प्रकारचे रोग वाढताना दिसत असावेत..स्त्रीच्या शरीरात रक्तधातुसंपन्नता आरोग्याच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाची असते.त्यासाठी सुरुवातीपासून आहारात दूध, तूप, ताक, फळांचा रस, पंचामृत नियमाने घेणे आवश्यक असते.स्त्री संतुलन कल्प वा शतावरी कल्पासारखा कल्प टाकून दूध घेणे चांगले, खसखस, खारकेची पूड घालून, मखाणे घालून केलेली दुधाची खीर अधून मधून आहारात ठेवणे तिच्या आरोग्यासाठी चांगले असते.सफरचंद, डाळिंब, खजूर, काळ्या मनुका, केशर, बीट रूट, गाजर, पालक, मेथी वगैरे गोष्टी तिने आहारात ठेवणे गरजेचे असते..रोज रात्री पुरेशी शांत झोप मिळणे आवश्यक असते. सध्याच्या संशोधनाही असे आढळून आहे की स्त्रीला पुरुषापेक्षा जास्त झोप आवश्यक असते; पण सहसा असे दिसते की स्त्री नेहमी पुरुषांपेक्षा कमी झोपते.चालणे, प्राणायाम, सूर्यनमस्कार, फुलपाखरू वगैरे क्रिया तिने रोज करणे आवश्यक असते, पण स्त्रियांना यासाठी आपल्या कामातून वेळ काढणे अवघड होते. त्यामुळे तिला यासाठी घरच्यांची मदत मिळणे आवश्यक आहे.स्त्री संतुलानासाठी संतुलनच्या फेमिसॅन तेलासारख्या तेलाचा योनीपिचू नियमाने ठेवणे, संतुलन शक्ती धुपासारखा एखादा धूप नियमितपणे वापरणे, हेही उत्तम असते. याच्या संपूर्ण माहितीसाठी डॉ. मालविका तांबे यूट्यूब चॅनेलवर योनीधूपन व योनीपिचू या व्हिडिओमध्ये दिलेली आहे..मानसिक व भावनिक स्वास्थ्य व्यवस्थित राहण्याच्या दृष्टीने स्त्रियांना कुटुंबातून मानसिक आधार मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. काही कारणामुळे स्त्रीची मानसिक कुचंबणा होत असेल तर तिच्या नवऱ्याने, घरातील वडिलधाऱ्यांनी, मुलांनी तिच्याकडे लक्ष देणे अत्यंत आवश्यक असते. टसामान्यतः स्त्रीचा स्वभाव शांत बसण्याचा, स्वतःचा विचार न करण्याचा असतो. म्हणून कुटुंबातील व्यक्तींनी थोडे प्रो- ॲक्टिव्हली काम करणे आवश्यक असते. तसेच श्रीगुरु डॉ. बालाजी तांबे यांचे स्त्री संतुलन हे स्वास्थसंगीत किंवा अन्य स्वास्थसंगीत स्त्रीने ऐकणे उत्तम. तसेच तिला तिचा कुठलातरी छंद जोपासण्यासाठी प्रोत्साहान देणे व मदत करणे आवश्यक आहे.सध्याच्या काळात स्त्रीची होत असलेली चिडचिड, नैराश्य तिला बराच काळा समजून न घेतल्यामुळे आलेले असते, जे कुटुंबातील व्यक्तींच्या मदतीने कम करता येऊ शकेल. .कुठल्याची ऊर्जाशक्तीच्या स्रोताला कुठूनतरी शक्तीचा पुरवठा सतत व्हावा लागतो. तो निसर्गाच्या माध्यमातून असू शकतो किंवा मानवी स्तरावर असू शकतो. आपल्या घरात असलेली स्त्री तिच्या कुवतीच्या बाहेर जाऊन प्रत्येक गोष्टींमध्ये कुटुंबाचे कल्याण बघत असते. त्यामुळे तिच्या शक्तीचा स्रोत अबाधित राहावा याचा विचार प्रत्येकाने करणे गरजेचे आहे.नवरात्राच्या दिवसांत देवघरात स्थापित केलेल्या देवीच्या आराधनेबरोबर घरातील स्त्री शक्तीचा विचार आवर्जून केला जाईल असा निश्र्चय प्रत्येकाने केला पाहिजे.. 