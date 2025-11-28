Explained: च्यवनप्राशमधील आयुर्वेदिक घटक शरीराला कसे देतात ताकद? जाणून घ्या फायदे

Ayurvedic benefits of Chyawanprash ingredients explained: शतकानुशतके, ऋतू बदलत असताना अनेक लोक च्यवनप्राशचे सेवन करतात. च्यवनप्राश हे चवीला आंबट, गोड, चिकट किंवा जामसारखे असते. पूर्वी औषध म्हणून च्यवनप्राशचे सेवन केले जात असे. जे निरोगी रोगप्रतिकारक शक्तीला चालना देणारे टॉनिक म्हणून ओळखले जाते. बहुतेक मुलांना त्याची चव आवडते. यात अनेक औषधी वनस्पती, मसाले आणि नैसर्गिक साखरेच्या संयोजनात आहे, जी सर्व सात शारीरिक ऊतींना पोषण देण्यासाठी बनवले जाते. यामध्ये असलेल्या घटकांचे आरोग्यदायी फायदे कोणते आहेत हे जाणून घेऊया. .च्यवनप्राशमधील मुख्य घटकच्यवनप्राशची अचूक रचना उत्पादकांनुसार थोडीशी बदलू शकते. क्लासिक आयुर्वेदिक च्यवनप्राश रेसिपीमध्ये आवळा, दशमूळ, औषधी वनस्पती, सुगंधी पदार्थ आणि वाहक असे काही शक्तिशाली मुख्य घटक असतात. हे घटक पेस्ट बनवतात ज्याची चव तिखट असते, सुसंगतता आणि पोत जॅमसारखी असते आणि आरोग्यदायी फायद्यांनी परिपूर्ण असते. .आवळाच्यवनप्राशमध्ये पोषक तत्वांचा मुख्य स्रोत म्हणजे त्याचे मुख्य घटक आहेत. कारण या पारंपारिक उपायात असलेल्या संपूर्ण घटकांच्या यादीचा समावेश असलेला आवळा आहे. आवळा हा व्हिटॅमिन सीच्या जगातील सर्वात श्रीमंत नैसर्गिक स्रोतांपैकी एक आहे आणि शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करणारे अँटीऑक्सिडंट्सने भरलेला आहे. दशमूला (दहा मुळे)दशमूळ हे मुळात बिल्व, अग्निमंथ आणि गोक्षुर यासारख्या विविध वनस्पतींपासून बनवलेल्या दहा मुळांचा संग्रह आहे. दहा मुळांचा हा संग्रह त्याच्या विषारी पदार्थ काढून टाकणाऱ्या, दाहक-विरोधी आणि न्यूरोप्रोटेक्टिव्ह गुणधर्मांसाठी ओळखला जातो, जे शरीराला संसर्गाशी लढण्यास मदत करतात. हे गुणधर्म मज्जासंस्था आणि एकूणच चैतन्य सुधारतात आणि मजबूत करतात. .अश्वगंधाअश्वगंधाला "इंडियन जिनसेंग" म्हणून ओळखले जाते आणि ते शरीराला ताणतणाव व्यवस्थापित करण्यास आणि मानसिक आणि शारीरिक संतुलन राखण्यास मदत करते. चैतन्य वाढवण्यासोबतच, ते उर्जेची पातळी वाढवते आणि सुधारित संज्ञानात्मक कार्य आणि स्मरणशक्तीशी जोडलेले आहे. संतुलित औषधी वनस्पतीच्यवनप्राशमध्ये अशा औषधी वनस्पतींचा समावेश आहे ज्या स्पेसिफिकेशन सिस्टमला लक्ष्य करतात आणि त्यांचे कार्य वाढवतात. यात पिपली, वसाका, गिलॉय, शतावरी,अश्वगंधा, ब्राम्ही मिसळल्या जाते..सुगंधी आणि वाहकवेलची, दालचिनी, तूप आणि मध हे महत्वाचे कार्य पार पाडतात. तुम्ही जर योग्य प्रमाणात सेवन केल्यास शरीराला फायदा मिळतो. च्यवनप्राशचे ६ आरोग्य फायदेरोगप्रतिकारक शक्ती सुधारतेआवळा आणि गिलॉयमधील नैसर्गिकरित्या आढळणारे व्हिटॅमिन सी आणि इतर अँटीऑक्सिडंट्स शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करतात. श्वसनाच्या समस्या थंडीच्या दिवसात च्यवनप्राश खाल्याने श्वसनाच्या समस्या कमी होतात. तसेच कफचा त्रास कमी होतो. .पचनक्रिया सुधारतेच्यवनप्राश खाल्याने पचनशक्ती सुधारते. यामध्ये असलेले घटक पचनसंस्था सुरळित ठेवतात. तसेच आतड्यांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवतात. पोट फुगणे आणि सौम्य बद्धकोष्ठता यासारख्या समस्या कमी होतात.स्मरणशक्ती आणि लक्ष केंद्रित करतेअश्वगंधा आणि ब्राह्मी सारख्या घटकांमुळे ब्रेन टॉनिक म्हणून ओळखले जाते. च्यवनप्राश मानसिक ताण कमी करण्यास आणि संज्ञानात्मक कार्य वाढविण्यास मदत करते. यामुळे ते विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांसाठी एक आदर्श आरोग्य टॉनिक बनते, कारण ते चांगली स्मरणशक्ती, एकाग्रता आणि सतर्कता वाढवते..रक्त शुद्ध करतेआवळ्यासह अनेक औषधी वनस्पतींच्या उपस्थितीमुळे रक्त शुद्ध करणारे गुणधर्म आहेत, जे पर्यावरणीय समस्यांमुळे कालांतराने जमा होणारे हानिकारक विषारी पदार्थ काढून टाकण्यास मदत करतात आणि शरीरातून ते विषमुक्त केले जाऊ शकतात. च्यवनप्राशचा मुख्य फायदा म्हणजे ते शरीरातील रक्त शुद्ध करते आणि त्वचेचे आरोग्य, यकृताचे कार्य आणि एकूणच आरोग्य सुधारते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.