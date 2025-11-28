आरोग्य

Explained: च्यवनप्राशमधील आयुर्वेदिक घटक शरीराला कसे देतात ताकद? जाणून घ्या फायदे

Chyawanprash benefits: शतकानुशतके, ऋतू बदलत असताना अनेक लोक च्यवनप्राशचे सेवन करतात. यामध्ये असलेल्या घटकांचे आरोग्यदायी फायदे कोणते आहेत हे जाणून घेऊया.
Ayurvedic benefits of Chyawanprash ingredients explained: शतकानुशतके, ऋतू बदलत असताना अनेक लोक च्यवनप्राशचे सेवन करतात. च्यवनप्राश हे चवीला आंबट, गोड, चिकट किंवा जामसारखे असते. पूर्वी औषध म्हणून च्यवनप्राशचे सेवन केले जात असे. जे निरोगी रोगप्रतिकारक शक्तीला चालना देणारे टॉनिक म्हणून ओळखले जाते. बहुतेक मुलांना त्याची चव आवडते. यात अनेक औषधी वनस्पती, मसाले आणि नैसर्गिक साखरेच्या संयोजनात आहे, जी सर्व सात शारीरिक ऊतींना पोषण देण्यासाठी बनवले जाते. यामध्ये असलेल्या घटकांचे आरोग्यदायी फायदे कोणते आहेत हे जाणून घेऊया.

