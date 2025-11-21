माझा नातू सहा वर्षांचा आहे. त्याला कधीच भूक लागलेली नसते. काहीही अन्न खायला दिलं की सगळ्याला नकारच अaसतो. वरण, भात, भाज्या, तूप हे तर अगदीच आवडत नाही. पण दिलेलं दूधसुद्धा कधी पीत नाही. फक्त कोरडी तुपाशिवायची पोळी खायला तयार असतो. काय करावे? कृपया सुचवावे. - सौ. सुनीता व्होरा. नागपूरउत्तर : सर्वप्रथम मुलांच्या आवडी आणि नावडी यांच्याकडे लक्ष देणे पूर्णपणे बंद करायला पाहिजे. घरामध्ये केलेलं ताजे अन्न, वरण भात, भाजी, पोळी, चटणी, कोशिंबीर हे घरातल्या प्रत्येक सदस्याने खाणं बंधनकारक असलं पाहिजे. त्यामुळे त्याला जरी कोरडी पोळी आवडत असली तरी कोरडी पोळी मिळणार नाही हे जर का सक्तीने सांगितले आणि त्याला पाळायला लावले तरच त्याच्या खाण्या पिण्याच्या सवयी बदलू शकतील, तसेच जेवत असताना टीव्ही किंवा मोबाईल बघण्याची सवय असल्यास तेही संपूर्णपणे बंद करावे. त्याला भूक व्यवस्थित लागण्याकरिता काही दिवस संतुलनाचे बाल हर्बल सिरप व तसेच बिल्वसॅन हे दोन्हीही द्यायला सुरुवात करावी. पोटावर हलक्या हाताने अभ्यंग सेसमी तेल लावावे. त्याचं रोज पोट साफ होतंय ना याच्याकडे पण लक्ष द्यावे. दूध नियमित घेणे अत्यंत आवश्यक असते. त्याच्यामध्ये संतुलन चैतन्य कल्प किंवा अनंत कल्प घालून द्यायला सुरुवात करावी. प्रत्यक्ष मार्गदर्शन घेतल्यास पचनसंस्था शी संबंधित अजून कुठला त्रास आहे का, किंवा कुठल्या प्रकारची उपचाराची गरज आहे का, हेही निदान करता येऊ शकेल..माझं बाळ सहा महिन्यांचं आहे. मला अजूनपर्यंत पाळीची सुरुवात झालेली नाही. पण अंगावरून सतत पांढरे पाणी जाते. त्याच्यामुळे प्रचंड थकवा येतो, तसेच पोटातसुद्धा अधूनमधून दुखत राहते. माझ्या मैत्रिणीने तुमच्या संतुलन धूपविषयी सांगितले. ते केल्यामुळे थोडा फरक जाणवला. कृपया याच्या वरती मार्गदर्शन करावे. - मीनल खेडकर, मुंबईउत्तर : आयुर्वेदामध्ये बाळंत झाल्यानंतर सूतिका परिचर्या चे पालन करणे अत्यंत महत्त्वाचा सांगितलेला आहे. याच्या मध्ये काही विशेष काढे, संतुलन शक्ती धुपासारखे एखादे धुपाचे योनिधूपन करणे, फॅमिसेन सारख्या तेलाचे पिचू ठेवणे अत्यंत आवश्यक असते. तुम्ही योग्य रित्या हे धूप आणि पीचु वापरायला सुरु करावे. याच्याबद्दलची संपूर्ण माहिती, डॉ. मालविका तांबे युट्यूब चॅनल वरती मिळू शकेल, तसेच संतुलन प्रशांत चूर्ण व पुनर्नवासव सुद्धा घेतलेले उत्तम ठरेल. अंगावरून पांढरे पाणी सतत जाणे किंवा थकवा वाटणे हे चांगले नाही. त्या करिता त्वरित तज्ञांचा सल्ला घेणेसुद्धा उत्तम राहील, तसेच ताकद टिकून राहण्याच्या दृष्टीने संतुलन धात्री रसायन व संतुलन च्यवनप्राश हे सुद्धा नियमाने घेतलेले उत्तम ठरतील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.