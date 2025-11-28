पायातील भेगा

डॉ. मालविका तांबे संपूर्ण शरीरात सगळ्यात दुर्लक्षित कुठला अवयव असेल तर ते असतात आपले पाय. पायांची स्वच्छता, पायांची निगा राखणं हे रोजच्या रोज कोणीच करत नाही. त्यातल्या त्यात फक्त नखं सुंदर दिसावी याकरता महिन्यातून एकदा किंवा दोनदा जाऊन पेडिक्युअर करणारे लोक आपल्याला त्यातल्या त्यात सापडतात. पण सामान्य जनतेमध्ये आपण पाहिलं तर पायांमध्ये भेगा पडणे व त्याच्याकडे दुर्लक्ष करण्याचं प्रमाण हे फार अधिक आढळतं. आयुर्वेदामध्ये पायामध्ये भेगा पडण्याला ''पायदारी'' अशी संज्ञा दिलेली आहे. पाद अर्थात पाय किंवा टाचा आणि दारी म्हणजे भेगा पडणे किंवा क्रॅक पडणं याला आयुर्वेदामध्ये क्षुद्र रोग असं सांगितलेलं आहे. कारण या रोगाचा, तसं पाहायला गेलं तर मोठा त्रास काही होत नाही. पण या भेगा जर का जास्त प्रमाणात वाढल्या त्यातून रक्त येऊ लागलं. त्या खूप दुखू लागल्या की मग मात्र दैनंदिन काम करणं सुद्धा अवघड होत जातं..‘पायदारी’ची कारणेपायात भेगा पडणं हे पुरुषांपेक्षा स्त्रियांमध्ये जास्त प्रमाणात आढळतं. स्त्रिया घरकाम करत असताना पायात सहसा चपला घालत नाहीत. सतत धूळ, पाण्याच्या साबण, फिनाईल यांच्या संपर्कात असतात. त्यामुळे त्यांच्या पायात भेगांचे प्रमाण आपल्याला जास्त आढळते. याच बरोबरीने ज्या व्यक्ती फार जास्त चालतात मुख्यत्वे खडबडीत जागेत चालणं, अस्वच्छ जागेत चालणं, फार वेळा पायात चप्पल न घालता चालणं हे सुध्दा त्रासदायक ठरू शकतं. तसेच वात वृद्धी करणारे आहार घेणे, उदाहरणार्थ रुक्ष, शीतल, कडू, कषाय, तिखट, आहार जास्त प्रमाणात घेणं. तंबाखू खाणं,फार प्रमाणात सुपारी, चहा, कॉफी इत्यादी घेणं. रात्रीचं काम व जागरण जास्त करणं या सगळ्या गोष्टींनी वात वृद्धी होऊन सुद्धा पायांमध्ये भेगा पडताना दिसतात. त्यामुळेच बागकाम करणारे लोक, स्वच्छतेची कामे करणारे लोक, रात्र पाळीचे चौकीदार, घराचे बांधकाम करणारे मजूर या सगळ्यांमध्ये आपल्याला पायांच्या भेगा चे प्रमाण जास्त दिसते..‘पायदारी’ची लक्षणे सर्वप्रथम सुरुवात होते ते पाय कोरडे झाल्यापासून. पायाच्या कोरडेपणाकडे दुर्लक्ष केलं की हळू हळू तिथे छोट्या छोट्या भेगा तयार व्हायला सुरु होतात. त्या भेगांवर पाणी किंवा कुठलंही रासायनिक द्रव्य लागलं की मग तिथे लालसरपणा तसेच त्वचेचे छोटे छोटे तुकडे पडायला सुरुवात होते. याचबरोबरीने खाज सुद्धा यायला लागते. हळू हळू या भेगा अजून अजून खोल व्हायला लागतात व त्यातून रक्त येणं, तिथे जळजळ होणं आणि दुखणं हे तिन्हीही त्रास प्रचंड प्रमाणात वाढायला लागतात. काही लोकांना तर टाचांबरोबर खालच्या पायाला सुद्धा व क्वचित तळहाताला सुद्धा या भेगा होतात. याही स्थितीत जर का दुर्लक्ष केलं गेलं तर बऱ्याचदा तिथे संक्रमण होऊन सूज येणे, पु होणे, सेल्युलायटिस सारखा त्रास होणे किंवा मधुमेहाचा त्रास असला तर न्यूरोपॅथी तसेच डायबेटिक फूट अल्सर होण्याची सुद्धा शक्यता आपल्याला नाकारता येत नाही..‘पायदारी’चे उपाय -आयुर्वेदामध्ये रोज पायाला कुठला तरी स्नेहन लावण्याचा सल्ला दिलेला आहे. याने पायात होणारा वाताचा त्रास व रूक्षता कमी व्हायला मदत होते. याकरिता पादाभ्यंग हे अत्यंत उत्तम ठरतं. रोज संतुलन पादाभ्यंग घृत व काश्याची उत्तम प्रतीची वाटी घेऊन पायाला हलक्या हाताने पादाभ्यंग केलेले अत्यंत उत्तम. याने शरीरातली अतिरिक्त उष्णता कमी होते. वाताचे संतुलन होतं तसेच पायांमध्ये असलेले सगळ्या मर्म स्थानांवर सुद्धा काम करणे सोपे जाते. अर्थातच वात कमी झाल्यामुळे पायात होणाऱ्या भेगांनासुद्धा प्रतिबंध होतो. पादाभ्यंग कसे करावे? त्याचे अजून काय फायदे होऊ शकतील याकरिता ''डॉ.मालविका तांबे'' हे युट्युब चॅनल नक्की बघावे. तसेही वाताचे शमन करण्याकरिता स्नेहन आणि स्वेदन या दोन्ही गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत..यात पायाच्या भेगांतून सुरुवात झालेली असली तर अशावेळेला सर्वप्रथम....थोड्या गरम पाण्यामध्ये मीठ घालून पाय शेकावे आणि त्यानंतर पाय कोरडे करून पादाभ्यंग करून पाय न धुता सूती मोजे घालावे. पायांमध्ये ओलावा अर्थात मॉइश्चरायझर पोषण व्यवस्थित होण्याच्या दृष्टीने पायाला चांगल्या प्रकारचे क्रीम सुद्धा नियमित लावलेले उत्तम. संतुलनचे सोल क्रीम हे रोज रात्री झोपताना व सकाळी आंघोळीनंतर हलक्या हाताने तळपायाला मॉलिश करून लावावे. त्यानंतर काही वेळ पायात मोजे घालून ठेवावे. सोल क्रीममध्ये असलेलं कोकम बटर हे पायाच्या त्वचेला नितळ व मऊ करतं व तसंच तिथलं स्नेहन व्यवस्थित राहायला मदत करतं. याने सर्वप्रथम तर भेगा होतच नाहीत, पण भेगा झालेल्या असल्यास त्या भेगा सुद्धा कमी व्हायला मदत मिळते. भेगा फार जास्त प्रमाणात वाढलेल्या असल्या तर थोडं संतुलन अभ्यंग सिद्ध तेल घ्यावं. त्याच्या मधे थोडीशी हळद व कोरफडीचा गर घालून व्यवस्थित मिसळावे. हा लेप भेगांमध्ये लावून त्याच्यावरती सूती कापडाची पट्टी बांधावी. जितक्या वेळ पायावर ठेवणं जमेल तेवढं उत्तम..पायाला जास्त प्रमाणात जळजळ होत असल्यास संतुलन च्या पादाभ्यंग घृता मध्ये कोरफडीचा गर घालावा आणि त्याचा लेप तळपायाला करावा. म्हणजे जळजळ कमी व्हायला मदत मिळू शकते. पायाला खाज सुटत असल्यास संतुलन च्या अभ्यंग सेसमी तेलामध्ये चांगल्या प्रतीची एरंडेल घालावं. किंचित भीमसेनी कापूर त्याच्या मध्ये टाकावा. थोडसं कोमट करून पायांच्या भेगांच्या जागी लावावे. याने पायाला सुटणारी खाज कमी व्हायला मदत मिळते. निदान परिवर्जन अर्थात पायात भेगा पडण्याचं जे काही कारण आहे त्यालाही कमी करणं हे अत्यंत गरजेचं असतं. त्यामुळे फार जास्त पाण्यात काम होत असल्यास ते थांबवावे. रासायनिक साबण, क्रीम वापरत असल्यास ते पूर्णपणे टाळावे. पायामध्ये नेहमी मऊ चपला घालणे अत्यंत उत्तम. इतर वेळेला सुद्धा सुती मोजे हे पायामध्ये नक्की असावे. बागकाम, स्वच्छतेचे काम, घरकाम करत असताना पायात सुती मोजे व त्यावर प्लास्टिकचे मोजे घातलेले चांगले. आहारामध्ये दूध, तूप, लोणी नक्की ठेवावे. दुधामध्ये संतुलनाचे अनंत कल्प किंवा शतानंत कल्प घालून घेणे फायदेशीर ठरू शकेल..आठवड्यातून दोन तीन वेळा एक चमचा तुपामध्ये एक ते दोन चिमूट हळद घालून न्याहारी बरोबर घेतलेले चांगले. आहारामध्ये वातवर्धक गोष्टी संपूर्णपणे टाळाव्या. वांग, कोबी, फ्लॉवर, वाटाणे, राजमा, छोले, आंबवलेले पदार्थ, फ्रोझन फूड्स. शीत पेय फार जास्त प्रमाणामध्ये खारट, तिखट, गोष्टी खाणे, सिगरेट पिणे, कॉफी, चहा जास्त प्रमाणात घेणे सगळे टाळलेले बरे. आहारामध्ये ओले खोबरे, चांगल्या प्रतीची हळद, नारळपाणी, जीरं, धन्याचे पाणी, कोहळ्याचा रस, दुधीचा रस इत्यादी उत्तम ठरू शकेल. त्याच बरोबरीने संतुलनच्या पित्तशांती गोळ्या, अनंतसॅन गोळ्या, कामदुधा- मौक्तिक युक्त प्रवाळ, पंचामृत घेणे फायदेशीर ठरू शकेल. धात्री रसायन, शतावरी कल्प, च्यवनप्राश इत्यादी सुद्धा घेण्याचा फायदा होऊ शकेल. पाय हे आपल्या शरीरातले खूप महत्वाचे अवयव आहेत. त्यामध्ये होणारा त्रास सुध्दा संपुर्ण शरीराला त्रासदायक ठरु शकेल हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवावे. त्यामुळे त्याच्या स्वच्छतेची व आरोग्याची काळजी घेणं महत्वाचं आहे, व्यक्तीचे सौंदर्य हे फक्त त्याच्या चेहऱ्यावर नव्हे तर पायांवर सुद्धा अवलंबून असतं हे ही तितकंच खरं... 