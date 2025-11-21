वाढणारे वजन...

डॉ. मालविका तांबेआधुनिक जीवनशैली ही संपूर्ण जगभरामध्ये वेगवेगळ्या आजारांना आमंत्रण देत आहे. वजन जास्त प्रमाणात वाढणे हेसुद्धा त्यातलाच एक त्रास आहे. लठ्ठपणा किंवा वजन वाढणे हा त्रास काही नवीन नाही. हजारो वर्षांपूर्वी आयुर्वेदामध्ये सुद्धा वजन जास्त प्रमाणात वाढल्यास त्याला स्थूलता किंवा स्थौल्य अशी संज्ञा दिलेलीच होती. पण आजच्या काळात स्थौल्याने गस्त असलेलया व्यक्तींची संख्या ज्या झपाट्याने वाढत आहे तो मात्र एक फार चिंतेचा विषय झालेला आहे. आणि सगळ्यात वाईट गोष्ट म्हणजे अगदी कमी वयातली मुलंसुद्धा या स्थौल्यासारख्या आजाराच्या विळख्यात अडकत आहेत..स्थूलता म्हणजे काय?स्थूलतेचे कारण व उपाय बघण्याआधी आपण सर्वप्रथम स्थूलता काय आहे ते समजून घेऊया. आयुर्वेदाच्या मताने जेव्हा शरीरामध्ये मेद आणि मांस, धातू अतिप्रमाणात वाढतात व त्यामुळे पोट, स्तन, छाती, नितंब इत्यादी अवयव स्थूल होतात, तसेच त्यांच्यातला घट्टपणा कमी होऊन ते लटकायला लागतात, तेव्हा व्यक्ती स्थूल झाला आहे असं समजावं. सध्याच्या काळात झिरो फिगर च्या इच्छेमुळे स्थूलतेची परिभाषाच बदलली गेली आहे. कुठलाही व्यक्ती धष्टपुष्ट असला कफ प्रकृतीमुळे थोडा भारदस्त असला तरी त्याला स्थूलतेमध्ये मोजलं जातं. कफ प्रकृतीच्या व्यक्ती साधारण पन्नास साठ वर्षाच्या वयाला आलेल्या व्यक्ती यांच्यामध्ये प्राकृतिक रित्या थोडं वजन जास्त असणं स्वाभाविक असतं. त्यामुळे प्रत्येकाने स्थूलतेच्या कॅटेगरी मध्ये स्वतःला टाकण्यापूर्वी आयुर्वेदिक तज्ज्ञांकडून प्रकृती परीक्षण नक्की करून घ्यावे..मेद धातूचे कार्यअसही नाही की मेद धातू शरीरामध्ये आवश्यकच नसतो. मेद धातू हा शरीराला आकार देतो. गरजेची असलेली स्निग्धता देतो. बाहेरच्या तापमानामध्ये होणाऱ्या बदलांपासून संरक्षण देतो. शरीराच्या आतल्या सगळ्या अवयवांना आधार देतो. संरक्षण देतो. शरीरातल्या अस्थी धातूंचे पोषण करतो. मानसिक उत्साह आणि बल वाढवतो. शरीरात मेद, धातू व्यवस्थित असलेल्या व्यक्ती सहसा आनंदी व जुळवून घेणाऱ्या असतात. पण हाच मेद धातू जर का प्रमाणापेक्षा जास्त वाढला तर शरीरातल्या सगळ्या स्रोतसान मध्ये अवरोध उत्पन्न करून चयापचय क्रिया पूर्णपणे बिघडवून टाकतो. त्या मुळे मेद धातूचे योग्य प्रमाण शरीरामध्ये टिकवून ठेवणं अत्यंत गरजेचे असते. वजन जास्त वाढले की व्यक्तीचे सौंदर्य तर कमी होतच पण त्याच बरोबरीने श्वास घ्यायला त्रास होणे, अर्थात सतत दम लागणे, तहान लागणे, जास्त प्रमाणात भूक लागणे, थकवा येणे, अंगातून दुर्गंधी येणे, रात्री झोपल्यावर घोरणे, कामामध्ये चुका होणे व तसेच मैथुन क्षमता कमी होणे अशा प्रकारची लक्षणं दिसायला लागतात. तसेच हृदयरोग, मधुमेह, यकृताचे त्रास हॉर्मोन्स असंतुलन, हाडांच्या पोषण संबंधी समस्या, रक्तदाब वाढणे, मेंदूचा झटका, कोलेस्ट्रॉल वाढणे इत्यादी बरेच त्रास होण्याची शक्यता सुद्धा स्थौल्यामुळे वाढताना दिसते. म्हणूनच आयुर्वेदाने स्थौल्य हा निंदा करण्यासारखा रोग सांगितलेला आहे..स्थूलता नेमकी कशामुळे निर्माण होते ?फार प्रमाणामध्ये किंवा अगदी पोटाला तडस लागेल तोपर्यंत जेवणे. विशेषत: रात्रीचे जेवण फार उशिरा करणे व रात्रीच्या जेवणात सतत वेगवेगळे प्रकार करून खाणे.आहारामध्ये सतत पचायला जड गोष्टी घेणे, सतत गोड चवीचे, शीत वीर्याचे व स्निग्ध गुणाचे पदार्थ अतिप्रमाणात खाणे.अजिबात व्यायाम न करणे.दुपारच्या वेळेला झोपणेआयुष्यात कुठलीही चिंता नसणे अर्थात आयुष्य खूप सुखी असणे..बीज स्वभावात अर्थात घराण्यांमध्ये स्थूलतेची टेंडेंसी असणे या सगळ्या कारणांमुळे स्थूलता वाढत जाते. सध्याच्या काळात तर कुठेही जायचं असलं तर आपल्याकडे गाड्या असतात. बाहेर वेगवेगळ्या प्रकारचे जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड उपलब्ध असतात. फळे, भाज्या याची कोणाला आवडच राहिलेली नाही. रात्री जागरण करणे, सकाळी उशिरा उठणे, मद्यपान करणे इत्यादीसारखी कारणे अजूनच स्थूलता वाढवत आहेत..स्थूलतेला कमी करण्याकरता पुढे सांगितलेले उपाय करावे...आहारावरती नियंत्रण आणणं हे अत्यंत महत्त्वाचं असतं. शक्यतो फार गोड, स्निग्ध आणि कफ वृद्धी करणारे आहार टाळलेले जास्त बरे, तसेच रात्रीचे उशिरा जेवण, फार पोटभर जेवणसुद्धा टाळलेले इष्ट राहील.वेगवेगळ्या प्रकारचे तृणधान्य, वरीचे तांदूळ, साळीचे पेज उत्तम राहील. भाज्यांमध्ये शेवगा, मेथी, मुळा, कारलं, कोबी, भेंडी, पालक, दुधी, पडवळ इत्यादीसारख्या भाज्या ठेवलेल्या जास्त उत्तम.लसूण, आलं, सुंठ, हळद, दालचिनी, पुदिना, ओवा, मेथी यासारख्या मसाल्यांचा वापर जास्त करावा.कुळथाचे सूप, मसूराची पाणी, मुगाचे कढण हे रात्रीच्या जेवणात घेतलेले उत्तम.तुपाचा वापर संतुलित प्रमाणात करावा व तसेच ताक, सुंठ, जिरेपूड व सेंधव मिठ घालून घ्यावे. शक्यतो दही खाणे टाळावे.रोज सकाळी कोमट पाण्यामध्ये थोडंसं मध व लिंबाचा रस मिसळून घ्यावे. शक्यतो दिवसभर फक्त गरम किंवा कोमट पाणी प्यावे.कुठलेही ज्यूसेस किंवा कोल्ड ड्रिंक्ससंपूर्णपणे टाळलेले बरे.रोज नियमाने संपूर्ण अंगाला आयुर्वेदोक्त सिद्ध तेलाने (उदाहरणार्थ संतुलन ओबेसेन ऑइल किंवा संतुलन अभ्यंग सेसमी) अभ्यंग करावा, तसेच संतुलन अभ्यंग सेन मसाज पावडरसुद्धा संपूर्ण अंगाला अंघोळीच्या वेळी लावलेलं उत्तम राहील..शक्य असल्यास एखाद्या वैद्यांकडे जाऊन अभ्यंग तसेच उद्वर्तन खूप नियमितपणे घेतलेले उत्तम राहील.शास्त्रोक्तरीत्या केलेलं पंचकर्मसुद्धा वजन कमी व्हायला मदत करू शकतं. त्याच्या मधे सुद्धा अभ्यंग, शिरोधारा, सर्वांग धारा इत्यादी मदत करू शकेल. वैद्याच्या सल्ल्याने लेखन बस्तीसुद्धा करता येऊ शकेल.रोज सकाळी व तसेच संध्याकाळी एक एक चमचा त्रिफळा एक ग्लासभर पाण्यात भिजवावे. आठ-दहा तास भिजल्यानंतर गाळून त्याच्या पाणी मधेमधे पीत रहावे, तसेच त्रिफळा चा काढा सुद्धा वजन कमी करायला मदत करू शकतो.रोज नियमाने किमान अर्धा ते पाऊण तास सकाळी चालायला जाणे, वजन कमी करण्याकरता मदत करू शकेल, तसेच नियमाने रोज योगासनं करणं, सूर्यनमस्कार घालणं, फुलपाखरू भस्त्रिका सारख्या संतुलन क्रिया करणं हेही वजन कमी करायला मदत करु शकेल. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे सध्याच्या काळात इन्सुलिन रेझिस्टन्समुळे बरेचसे त्रास लोकांना होताना दिसताहेत. .आयुर्वेदाच्या मते कुठल्याही दोन जेवणांच्या मधे तोंडात काहीही अन्न टाकू नये याला अध्यशन अशी उपमा आयुर्वेदामध्ये दिलेली आहे. अध्यशन केल्याने बरेसचे अग्नीसंबंधित त्रास शरीरामध्ये उत्पन्न होताना दिसतात. त्यातलं स्थूलता हे एक होय. अशा प्रकारे स्वतःच्या आरोग्याची नीट काळजी घेण्याच्या दृष्टीने दिनचर्येचे व आहाराचे नियम पाळले तर स्थूलते पासून लांब राहणं शक्य होऊ शकतं. वजन थोडंसही वाढताना दिसलं की लगेच त्याच्यावरती उपाय सुरू करणं अत्यंत आवश्यक असतं. नाहीत 'वाढता वाढता वाढे, भेदिले शून्य मंडळा' अशी परिस्थिती झाल्यावरती प्रयत्न सुरू केले तर वजन आटोक्याबाहेर जाऊ शकेल. 