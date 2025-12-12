प्रश्न : माझ्या मुलीला गेले दहा वर्षे अधूनमधून एपिलेप्सीचा त्रास होतो. त्रास झाला की तिची डोळ्यांची उघडझाप बंद होते व नंतर काही काळ जिभेला जडपणा येतो. तिला न्यूरोलॉजिस्टची व आयुर्वेदिक औषधे दोन्हीही चालू आहेत. पण आता तिचे लग्न करण्याचा आम्ही विचार करतो आहोत. तर हे पूर्णपणे थांबविण्याकरिता काय करता येऊ शकेल, याच्याकरिता कृपया उपाय सुचवावा.- जय कुलकर्णीउत्तर : मेंदू अर्थात मज्जातंतूच्या संबंधित कुठलेही आजार बरे व्हायला थोडेसे अवघड असतात आणि त्यामुळे त्याच्यावर सतत उपचार करणं आवश्यक असतं. तुम्ही करत असलेल्या औषधानं बरोबरच आयुर्वेदिक उपचार जर घेतले तर त्याचाही फायदा मिळू शकेल. त्याकरिता संतुलन पंचकर्म यांसारखे एखादे शास्त्रोक्त पंचकर्म करून आधी शरीरशुद्धी करून घ्यावी व नंतर शिरोधारा, शिरोबस्ती, शिरोपिचू इत्यादी घेण्याचा फायदा होऊ शकतो. त्याकरता एकदा प्रत्यक्ष सल्ला घेतलेला जास्त उत्तम राहील. ह्याच बरोबरीने मदत म्हणून संतुलन चे ब्रह्मलीन घृत घेणे उत्तम. तसेच रोज रात्री झोपताना टाळूवर संतुलन ब्रह्मलीन तेल लावावे व झोपण्यापूर्वी नाकामध्ये संतुलन नस्य सॅन हे सुद्धा एक दोन थेंब टाकणे चांगले राहील. तसेच पादाभ्यंग करणे व स्पिरिट ऑफ हार्मनी, समृद्धी यासारखे स्वास्थ्य संगीत सुद्धा नियमित ऐकण्याचा उपयोग होऊ शकेल..प्रश्न : मला गेली बरीच वर्षे भूक न लागणे, पोटात गुडगुड होणे याचा त्रास होत होता. वजन फार कमी झाले म्हणून गॅस्ट्रोस्कोपी पण केली. त्यात आतड्यांवर सूज असल्याचे समजले. पण त्यावर औषध घेऊनसुद्धा अजून म्हणावा तसा फरक काही नाही. काही तिखटसुद्धा खाता येत नाही. कृपया मार्गदर्शन करावे.- अनिल शिंदेउत्तर : आतड्यांवर सूज आली की तिखट खाणे सहसा कोणालाही सहन होत नाही. सौम्य व सात्विक आहारच अशा वेळेला उत्तम ठरतो. भूक लागत नसली तर जरी तुम्ही अन्न खाल्लं तरी ते पचवणे शरीराला शक्य नसतं. पचन सुधारण्याच्या दृष्टीने रोज रात्री झोपताना संतुलन अविपत्तिकर चूर्ण पाण्यासह घ्यायला सुरवात करावी. सकाळी उठल्यावरती संतुलन बिल्वसॅन किंवा चमचाभर बिल्वावलेह घेण्याचा उपयोग होऊ शकेल. जेवणाच्या आधी संतुलन पित्त शांती व जेवणानंतर संतुलन अन्नयोग हे सुद्धा काही दिवस घ्यावे. आहारामध्ये तांदळाची किंवा ज्वारीची भाकरी, मुगाचे कढण, मऊ भात, मुगाची खिचडी तसेच गोड गोष्टींमध्ये रव्याची खीर, साखरेचा भात, मुगाचा लाडू, डिंकाच्या लाडू घेण्याचा फायदा होऊ शकेल. सगळ्या रिपोर्टस एकदा प्रत्यक्ष तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊन शास्त्रोक्त पंचकर्म किंवा इतर कुठल्या औषधाचा फायदा होऊ शकतो का हे पाहणे गरजेचे राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.