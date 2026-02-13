आयुर्वेदीय गर्भसंस्कार!

डॉ. मालविका तांबे मा गच्या आठवड्यात सगळ्या प्रसारमाध्यमांमध्ये एक महत्वपूर्ण बातमी होती, ती म्हणजे मध्य प्रदेश सरकारने सगळ्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये ‘गर्भसंस्कार’ उपक्रम राबवायचं ठरवलं आहे. हे वाचून अतिशय आनंद झाला, कारण डॉ. बालाजी तांबे गेले चाळीस वर्षे आयुर्वेदीय गर्भसंस्कारांवरती काम करत होते आणि पंचवीस वर्षांपूर्वी ‘सकाळ समूहा’च्या सहाय्याने हे गर्भसंस्कार जगभरात सगळीकडे रुजू करण्यात त्यांना यश मिळाले होते. हे गर्भसंस्कार समाजात इतके लोकप्रिय झाले की, फक्त आयुर्वेदिक चिकित्सकच नव्हे तर दुसऱ्याही पॅथीचे चिकित्सक स्वतःच्या रुग्णांना गर्भसंस्कार करू लागले. पण कुठलीही गोष्ट प्रसिद्ध झाली की त्या प्रसिद्धीचा उपयोग सगळेच करायला लागतात. .बरीचशी मंडळी गर्भसंस्काराचे महत्त्व समजून प्रामाणिकपणे याच्यावरती काम करायला लागली पण स्वतःला नुसता त्याचा फायदा करून घेणारी लोक सुद्धा या गर्भसंस्कार मोहिमेत शामिल झाली. गर्भसंस्कार कसे करावे त्याची शास्त्रीय माहिती आपल्याला आहे का? किंवा ते समोरच्याला करवुन घेण्याची आपल्याकडे शास्त्रीय पदवी आहे का? या सगळ्याचा विचार न करता बरीच लोक भरभरून या प्रसारमाध्यमांचा वापर गर्भसंस्काराकरता करू लागले. काही जागी तर दीडशे रुपयांत दोन तासांत तुम्हाला गर्भसंस्काराचे शिबिर करता येईल असेही विज्ञापन माझ्या बघण्यात आले आणि दुर्दैव असं की, असे शिबिर करून आमचं बाळ गर्भसंस्कारित आहे, असं सांगणारे आई-वडीलसुद्धा मला सध्या भेटायला लागलेले आहेत. सोन्याचा दागिना विकत घ्यायचा असला तर माहितीतल्या सोनाराकडे जाऊन त्याबद्दलची सगळी माहिती काढून गुणवत्तेच्या सगळ्या कसोटी तपासून आपण तो दागिना घेतो. कुठल्याही साधारण दुकानात जाऊन जमेल तसा सोन्याचा दागिना घेऊन येरे, असा आपल्या मनात विचार नसतो.तर आपल्या गर्भात येणाऱ्या बालकाकरिता आप ण काहीतरी मेहनत घेणार आहोत ती कुठेही कशीही घेऊन गर्भसंस्कार केले असं मानसिक समाधान आपल्याला काय मदत करणार आहे, याचा विचार पालकांनीही करणे अत्यंत गरजेचे आहे.डॉ. बालाजी तांबे नेहमी म्हणायचे, बाळ जन्माला घालणं म्हणजे ‘आई-वडील होणं’ एवढं सोपं हे समीकरण नसतं. आज जन्म घेतलेलं बाळ हे पुढे समाज निर्माण करतं, हे लक्षात ठेवायला पाहिजे. भावी समाजामधली सकारात्मकता एकमेकाला मदत करण्याची भावना, निसर्गाप्रती प्रेम, आदर या सगळ्यांची नीव आपल्याला आजच ठेवावी लागते. बाळ सुदृढ असावं, स्वस्थ असावं, हुशार असावं असं प्रत्येकालाच वाटत असतं. आयुर्वेदिक मार्गदर्शनाच्या माध्यमातून आपण बाळामध्ये शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक (सामाजिक) या तिन्ही स्तरांवरती स्वास्थ्य आणण्यामध्ये मदत करू शकतो..या आयुर्वेदिक गर्भसंस्कारांची सुरुवात होते आई-वडिलांपासून. गर्भ राहण्याआधीच स्त्री-पुरुष यांची प्रकृती कशी आहे? स्वास्थ्याची कुठली तक्रार आहे का? त्या वीर्यसंपन्न आहेत ना, या सगळ्याचा विचार आयुर्वेदामध्ये आधी केला जातो. त्यामुळे यांची सुरुवात साधारण गर्भ राहण्याच्या तीन ते सहा महिने आधी करावी लागते. याला म्हटलं जातं बीजसंस्कार. स्त्रीकडून येणार ओवम आणि पुरुषांकडून येणारे स्पर्म याची गुणवत्ता आई-वडिलांच्या स्वास्थ्यावरती निर्भर असते, हे आयुर्वेदाने हजारो वर्षांपूर्वी सांगितलेलं आहे. वीर्य संपन्न असलेल्या दाम्पत्याने बाळ होण्याकरिता अर्थात गर्भधारणा होण्याकरता प्रयत्न करावे. आधुनिक काळात वीर्यसंपन्नतेकडे तर कोणी लक्ष देतच नाही. पण त्याहून पलीकडे जाऊन स्त्रीची पाळी नियमित येत नसली, ओव्ह्युलेशन होत नसलं, थायरॉइड इत्यादी सारख्या काही हॉर्मोन्सचे असंतुलन स्त्रियांमध्ये दिसत असलं, तरी त्यांना नुसते हॉर्मोन्सचे भडीमार करून गर्भ राहायला मदत केली जाते. याच्याही पलीकडे जाऊन त्यांच्यामध्ये बीजात ताकद नाही असं सांगून दुसऱ्याचे बीज घेऊन तुम्ही गर्भधारणेला प्रयत्न करावे असंही सांगितले जाते.पुरुषांमध्ये तर अजून एक पाऊल पुढेच गेलेलं आहे. पूर्वीच्या काळी पुरुषांमध्ये स्पर्म संख्या जास्त असायची. सध्याच्या काळात वीर्य संपन्नता कमी झाल्यामुळे हा काउंट बऱ्याचदा कमी झालेला आढळतो. तरी संपन्नता कशी वाढवावी हे ठरवण्याच्या जागी पुरुषांकरता नॉर्मल सिमेन काउंटच कमी करून ठेवलेला आहे. पण या जागी आपण एक महत्त्वाची गोष्ट विसरतो, की निसर्ग तुमच्या प्रयोगशाळेच्या आकड्यांच्या हिशेबाने चालत नाही. वीर्यसंपन्नतेचा विचार केला नाही तर येणारी भावी पिढी ही शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक तिन्ही स्तरांवरती कमकुवत जन्माला येणार आहे, हे लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. गेल्या काही दशकात बघता बघता वंधत्वाचा आकडा वीस टक्क्याला येऊन पोहोचलेला आहे आणि पुढच्या काही वर्षात अजून प्रचंड वाढ होणार आहे, असंही नमूद केलं जात आहे..Premium|Bonded Labour System Maharashtra : जेव्हा कर्तव्यभावना जागृत होते .आयुर्वेदिक गर्भसंस्कार करणाऱ्या आई-वडिलांमध्ये जागरूकता हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असतो. कारण जागरूक आई वडीलच बाळ होण्यापूर्वी स्वतःच्या तब्येतीचा विचार करतात. आयुर्वेदाप्रमाणे दोघांनीही शास्त्रोक्त रित्या पंचकर्म करावे, शरीर शुद्धी करावी जेणेकरून धातु शुद्धी होऊन बीज शुद्धी व्हायला मदत मिळते. ही प्रक्रिया करायला थोडासा वेळ दोघांनीही ठेवणे आवश्यक असतं. पण सध्या या धावत्या जगामध्ये एवढा वेळ कोणाला आहे हो? हा प्रश्न विचारणारे पण लोक भेटतात. पण बाळ जन्माला आल्यानंतर त्याला काही त्रास होत असला किंवा गर्भधारणा होत नाहीये म्हणून तुम्ही कुठले प्रोसिजर करायला घेतले तर त्याच्याकरता सुट्टी नाही का लागत? त्यामुळे आज दिलेला थोडासा वेळ हा भविष्यात आपल्याला बरेचसे फायदे करू शकतोय, ही गोष्ट खरं लक्षात घेण्यासारखी असते. त्यामुळे शरीर शुद्धी करता थोडा वेळ ठेवणं हे अत्यंत आवश्यक आहे.पंचकर्मादि उपचार झाल्यानंतर दोघेही आई वडिलांनी रसायन सेवन करायचं असतं. योग्य आहार घ्यायला पाहिजे. वागणूकीची सगळी काळजी घेतली जाते. शुक्र पोषक औषधांचे सेवन केले जाते. या सगळ्यातनं बीजसंपन्नता मिळाली की मग गर्भधारणेकरता प्रयत्न करणे योग्य असते. आयुर्वेद गर्भधारणा झाल्यानंतरसुद्धा आई-वडिलांचा हात सोडत नाही. पूर्ण नऊ महिने गर्भवती ने काय खावे, काय प्यावे, कसे आचरण ठेवावे, काय काळजी घ्यावी? प्रत्येक महिन्यामध्ये बाळाच्या योग्य वाढीकरता कशा प्रकारे मदत करता येईल? आईचं पूर्ण आरोग्य नऊ महिने व्यवस्थित राहावं, तिला पुढे जाऊन बाळाला स्तन्यपान व्यवस्थित करता यावं. जन्म दिल्यानंतरसुद्धा तिच्या शरीरामध्ये कुठल्याही प्रकारची इजा न होणे, तिची ताकद व्यवस्थित राहणे, मानसिकता सकारात्मक राहणे, तिची फिगर बांधेसुद राहायला मदत करणे या सगळ्याचा विचार गर्भसंस्कारामध्ये केला जातो. आयुर्वेदामध्ये प्रत्येक महिन्यात कशा प्रकारची मदत आपल्याला आहाराच्या माध्यमातून रसायनांच्या माध्यमातून करता येऊ शकेल याबद्दल व्यवस्थित मार्गदर्शन सापडतं. एवढंच नव्हे तर बाळाची कुठली अवयव कुठल्या महिन्यामध्ये तयार होतात आहे त्यांच्या पोषणाकरता मासानुमासिक एक वेगळा क्रम आयुर्वेदामध्ये दिलेला आहे. एवढा खोल शास्त्रीय विचार याच्यामध्ये आपल्याला केलेला सापडतो.आजच्या काळात एवढ्या सगळ्या तपासण्या केल्या जातात. वेगवेगळ्या प्रकारचे सप्लिमेंट्स, हार्मोन सपोर्ट करूनसुद्धा शेवटी कुठले तरी कॉम्प्लिकेशन येऊन बाळाला काहीतरी त्रास, आईला त्रास, सिझेरियन होणं याची संख्या फार प्रमाणात वाढत चाललेली आहे. एवढी काळजी घेतल्यावरतीसुद्धा अशा प्रकारचे त्रास का होतात आहेत? या प्रश्नांना उत्तर मिळण्याची खरं गरज आहे. आमच्या अनुभवात गर्भसंस्कार संपूर्णपणे पालन केल्यावरती स्त्री आणि बाळ दोघांचेही स्वास्थ्य व्यवस्थित राहायला खूप प्रमाणात मदत होते असं आढळतं..गर्भसंस्कारामध्ये एक महत्त्वाचा भाग असतो, ते म्हणजे गर्भसंस्कार संगीत. संगीताच्या माध्यमातून मुलांच्या मानसिकतेवरती चांगले संस्कार करता येतात, असं शास्त्रांमध्येही सांगितलेलं आहे आणि प्रत्यक्ष अनुभवावरूनसुद्धा लक्षात येतं. मध्य प्रदेश सरकारने या गर्भसंस्कार च्या उपक्रमामध्ये अभिमन्यू प्रोजेक्ट व तसेच दिव्य संतान प्राप्ती अशा दोन गोष्टींचा उल्लेख केलेला आहे. दिव्य म्हटलं की काहीतरी जगावेगळं, अगम्य, चमत्कारिक अशी भावना मनात येऊ शकते. पण गर्भसंस्कार हे शास्त्रोक्त गोष्टी आहेत. याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या चमत्काराची अपेक्षा आपण करत नाही आहोत हे लक्षात ठेवायला पाहिजे. जेव्हा द्रौपदी आणि अर्जुनाचे जेनेटिक्स असलेले बाळ गर्भामध्ये असताना चक्रव्यूहाची रचना ऐकतं आणि ती संपूर्णपणे समजून घेतं, तेव्हा ते बाळ कोणाचं आहे हेही लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे.आमच्या-तुमच्यासारख्या सामान्य लोकांनी गर्भसंस्कार करत असताना आपलंच जेनेटिक्स बाळात जाणार आहे, हेही लक्षात ठेवणं तेवढंच गरजेचं आहे. पण त्यातल्या त्यात आपलं चांगलं जेनेटिक्स बाळापर्यंत जावं हा प्रयत्न खरं गर्भसंस्काराचा असतो. अभिमन्यूच्या कथेतून एवढंच समजून घेण्याची गरज आहे की, ज्याही गोष्टींचे संस्कार आपल्याला बाळावरती करण्याची इच्छा असेल त्याचा प्रयत्न आपण या नऊ महिन्यांमध्ये संगीताच्या आणि स्वराच्या माध्यमातून करू शकतो. माझ्या काही गर्भसंस्काराच्या दाम्पत्याने नऊ महिन्यांमध्ये बाळाला सतत पहाढे पाठ करणं, गणित सोडवणे, वैज्ञानिक पुस्तक वाचणं असे प्रयत्न केलेले आहेत आणि त्याचे चांगले परिणाम त्या मुलांवरती आपल्याला दिसतात आहेत. पण मला असं वाटतं की, गर्भसंस्कारासारख्या इतक्या महत्त्वाच्या विषयाला फक्त अभ्यासातल्या हुशारी एवढं कमी सुद्धा नाही लेखू व तसेच अभिमन्यूसारखा काही दिव्य प्रकार घडणार आहे अशाही चमत्कारिक पातळीवरती गर्भसंस्कारला नेण्याची गरज नाही.आयुर्वेदिक गर्भसंस्कार ही आयुर्वेदाने आपल्याला दिलेली अमूल्य ठेव आहे. या ठेवेचं महत्त्व जाणलं, त्याची गरिमा कायम ठेवली, त्याला शास्त्रोक्तरीत्या पालन केलं तर त्याच्यातनं आपल्याला पुढच्या पिढीला सर्वांगीणपणे सुदृढ, सकारात्मक व क्रिएटिव्ह घडवता येऊ शकेल.संतुलन आयुर्वेद फर्टिलिटी एक्सपिरियन्स अर्थात ‘सेफ’ आणि आयुर्वेदीय गर्भसंस्कार या दोन्हीच्याही माध्यमातून डॉ.बालाजी तांबे यांच्या मार्गदर्शनातून ‘संतुलन’ची संपूर्ण टीम या दिशेत मनापासून कार्य करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.