Ayurvedic Kadha for Winter: थंडीमुळे सर्दी-खोकला आणि अंगही खाजतंय? 'हा' आयुर्वेदीक काढा आहे सुपर इफेक्टिव्ह!

Ayurvedi Kada for Cold, Cough and Itchy Skin: थंडी पडायला लागली की सर्दी-खोकल्यासारखे आजार सुरु होतात. त्याचसोबत तापमान कमी झाल्याने शरीरातही बदल होतात. ज्यामुळे त्वचा कोरडी पडते आणि त्वचेला खाजा सुटते. अशावेळी घरच्या घरी बनवलेला काढा शरीराला आराम देण्यासाठी प्रभावी ठरतो. असाच एक पारंपरिक आयुर्वेदीक काढा बनवण्याची सोपी रेसिपी पाहूया..साहित्यगवती चहातुळशीची पानेदालचिनीमिरीलवंगहळदआलंगूळकोथिंबीर पावडरपोहेखडे मीठपाणी (३ कप) .कृतीएका भांड्यात ३ कप पाणी गरम करायला ठेवा. त्यात गूळ, हळद आणि गवती चहा किंचित कुटून घाला. नंतर तुळशीची पाने, कोथिंबीर पावडर आणि पोहे टाका. सर्व मिश्रण चांगलं ढवळून उकळू द्या. पाणी तीन कपांवरून दीड कप होईपर्यंत उकळू द्या. काढा छान उकळल्यानंतर त्यात थोडंसं खडे मीठ घालून मिश्रण एकदा नीट हलवा..काढा कसा घ्यावा?हा काढा दिवसातून तीन वेळा घेतल्यास सर्दी, खोकला आणि अंग खाजण्यास मोठा आराम मिळतो. शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठीही हा घरगुती उपाय अतिशय उपयुक्त आहे. हवामान बदलामुळे त्रास होत असलेल्यांनी हा सोपा आणि नैसर्गिक काढा जरूर ट्राय करा!