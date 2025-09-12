मला गेली पाच वर्षे शीतपित्ताचा त्रास आहे. औषधे घेऊन घेऊन मी कंटाळलो आहे. यावर काही उपाय सुचवावा, तसेच पथ्यही सांगावे.- समीर लघाटेउत्तर : शीतपित्ताच्या त्रासामध्ये सगळ्यांत महत्त्वाचे असते ते म्हणजे अग्नीचे संतुलन. शरीरात अन्नपचन व्यवस्थित होत असले तर शीतपित्ताचा त्रास कमी होताना दिसतो. सहसा शीतपित्ताच्या त्रासामध्ये अँटिॲलर्जिक गोळ्या दिलेल्या दिसतात. हळूहळू त्यांचाही उपयोग होत नाही. आयुर्वेदामार्फत आपल्याला पित्त संतुलन, अग्निसंतुलन व त्वचेमध्ये उष्णतेमुळे होणारा त्रास कमी करता येऊ शकतो. पित्ताच्या संतुलनासाठी रोज सकाळ संध्याकाळ १-१ चमचा संतुलन गुलकंद स्पेशल नक्की घ्यावे. याचबरोबरीने संतुलन पित्तशांती गोळ्या व संतुलन अविपत्तिकर चूर्ण घेणे उत्तम ठरेल. रात्री झोपताना संतुलनचे सॅनकूल चूर्ण नक्की घ्यावे. त्वचेचा त्रास कमी करण्याच्या दृष्टीने मंजिष्ठासॅन, मंजिसारसारखे औषध वैद्यांच्या सल्ल्याने घेता येऊ शकतील. महिन्यातून २-३ वेळा रात्री झोपताना १० मिली एरंडेल तेल साधारण अर्धा ते एक कप हर्बल चहाबरोबर घ्यावे. यामुळे घरच्या घरी पोट साफ होऊन त्वचा सुधारण्यास मदत होईल. सिमला मिरची, कोबी, फ्लॉवर, आंबवलेले पदार्थ, विरुद्ध आहार उदा. दूध व फळे एकत्र करून घेणे वगैरे आहारातून टाळणे बरे राहील. एकदा संतुलनच्या डॉक्टरांनी भेटून प्रकृतीनुसार आहार व दिनचर्या समजून घेणे श्रेयस्कर ठरेल. .मला गेली काही वर्षे दम्याचा त्रास खूप प्रमाणात होत होता. संतुलनच्या केंद्रातून सितोपलादी चूर्ण, ब्राँकोसॅन सिरप व आत्मप्राश काही दिवस घेतले होते, तसेच एक वेगळे चूर्णही काही काळासाठी मला दिले होते. यामुळे मला भरपूर फरक पडला. गेली काही वर्षे मुळीच त्रास नव्हता, परंतु या वर्षी पाऊस भरपूर प्रमाणात पडल्यामुळे परत त्रास सुरू झाला आहे. सध्या मी हैदराबादला माझ्या मुलीकडे आल्यामुळे संतुलनला भेट देऊ शकत नाही. काय करता येईल ते कळवावे.- श्री. बेहरे, हैदराबादउत्तर : पूर्वी औषधे घेऊन फरक पडला होता हे चांगले आहे. संतुलनच्या शाखेत तुम्हाला कोणती औषधे दिली होती याची माहिती असेल. तेथे संपर्क साधून तुम्ही कधी औषधे घेतली होती, काय फरक पडला होता व तुम्हाला पुन्हा औषधे घ्यायची आहेत हे सांगावे. तेथून तुम्हाला पुढचे मार्गदर्शन नक्की लाभू शकेल, तसेच संतुलनच्या कुठल्याही दुकानातून तुम्हाला सितोपलादी, सिरप वगैरे घेणे शक्य आहे. संतुलनची वेबसाइट www.santulan.in येथे जाऊन तसेच सोबतचा क्यूआर कोड स्कॅन केल्यास सविस्तर माहिती कळू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.