डॉ. मालविका तांबेआ हार घेताना चव महत्त्वाची असते. जिभेवर आहाराचा स्पर्श झाला की तिथून मनाला मिळणारी तृप्ती किंवा आनंद असतो त्याच्यावरून आहार आवडेल की नाही, याचे गणित बांधलं जातं. आयुर्वेदामध्ये सहा रस किंवा सहा चव असं समजवलेलं आहे. गोड, आंबट, खारट, तिखट, कडू व तुरट हे सहा रस अर्थात चवी आपल्या आरोग्याकरिता उचित प्रमाणात घेणं अत्यंत आवश्यक असतं. आयुर्वेदात या चवींचं श्लोकातच रसांचं महत्त्व व प्रमाणाच्या हिशोबाने क्रम वर्णित केलं आहे. .स्वादुरम्लस्तथा लवणःकटुस्तिक्तः कषायश्च।रसाः षट् च रसज्ञाः स्युः॥अर्थातच यात गोड चव अर्थात मधुर रस हा सगळ्यात महत्त्वाचा सांगितलेला आहे.मधुरो रसः शरीरसात्म्याद्रसरक्तमांसमेदोऽस्थिमज्जौजःशुक्राभिवर्धन आयुष्यः षडिन्द्रियप्रसादनो बलवर्णकरपित्तविषमारुतघ्न स्तृष्णादाह प्रशमनस्त्वच्यः केश्यःकण्ठ्योः बल्यः प्रीणनो जीवनस्तर्पणो बृंहणः स्थैर्यकरःक्षीणक्षतसन्धानकरो घ्राणमुखकण्ठौष्ठजिह्वाप्रल्हादनोदाहमूर्च्छाप्रशमनः षट्पदपिपीलिकानमिष्टतमः स्निग्धःशीतो गुरुश्च ।.मधुर रस हा जन्मापासूनच शरीरासाठी अनुकूल असतो आणि शरीर त्याचा लगेचच स्वीकार करतो. मधुर रस सातही धातूंचे पोषण करतो. ओज तत्त्व वाढवतो. आयुष्याला स्थिरता व दीर्घता आणायला मदत करतो. पंचेंद्रिये व मनाला प्रसन्न करतो. केसांसाठी, आवाजासाठी हितकर असतो. धातूंची झीज भरून काढतो. मोडलेले हाड सुधारायला मदत करतो. दाह आणि मूर्छा कमी करतो, तसेच गुरू, स्निग्ध आणि शीतल गुणांना शरीरामध्ये वाढवतो. मधुर रसामध्ये पृथ्वी आणि जल तत्त्वाचे प्राधान्य असतं. ते सेवनानंतर तोंडामध्ये काही लेप लावल्यासारखी अनुभूती होते. पित्त आणि वात दोषाला व तसेच विषाचं शमनसुद्धा करतं.मधुरसाचा अर्थमधुरस म्हणजे फक्त गोड असं नव्हे तर त्याचा खरा अर्थ असतो गोडवा. त्यामुळे वस्तू खाल्ल्यानंतर तोंडामध्ये गोडवा जाणवेल त्या आहाराला मधुरसप्रधान असं म्हटलं जातं. उदाहरणार्थ- दूध, सोनं, तूप, भात खाल्ल्यानंतर तोंडामध्ये येणारी चव त्याच्यातल्या मधुर रसामुळे असते.मधुरस म्हटला की, आपल्या आहारामध्ये सर्वाधिक महत्त्वाचं असतं ते म्हणजे साखर, गूळ किंवा मध. सध्याच्या काळामध्ये या तिन्ही पदार्थांना खलनायकाच्या भूमिकेत बसवलं गेलेलं आहे. सगळीकडे वाढत असलेला मधुमेह, रक्तदाब, वजन वाढण्याची समस्या यामुळे गोड बिलकूलच खाऊ नका असा सल्ला दिलेला असतो. मात्र खरंच या गोष्टी इतक्या वाईट आहेत का? आयुर्वेदाप्रमाणे कुठलीही वस्तू कशापासून उत्पन्न होते, तिच्यावर कशा प्रकारचे संस्कार केले जातात, तिच्या पचनाकरता काय प्रयत्न केले जातात व त्याच बरोबरीने व्यक्तीच्या शरीरात असलेली पचन, अग्नी आणि त्याची प्रकृती या सगळ्यावरून कुठलीही गोष्ट चांगली किंवा वाईट ठरत असते. सरसकट सगळ्यांकरता साखर, गूळ वाईट असं सांगणं अत्यंत चुकीचं ठरेल. ऊसापासून तयार होणाऱ्या साखरेमध्ये सूक्रोज असतं. त्याचं पचन झाल्यानंतर त्याच्यातून साधारणतः सत्तर ते सत्याहत्तर टक्के ग्लुकोज तयार होतं व उरलेलं फ्रूक्टोजमध्ये पचन होतं. शरीरामध्ये ग्लुकोजचा वापर केला जातो. चयापचय क्रियेमध्ये ग्लुकोजचा अणु महत्त्वाचा असतो. फ्रूक्टोज हा वेगळ्या पद्धतीने शरीरामध्ये वापरला जातो आणि त्याचं महत्त्व ग्लुकोज एवढं नसतं. फळं मधुर असतात. परंतु त्याच्यामध्ये फ्रूक्टोजची साखर जास्त प्रमाणात असते. तथापि सांगताना साखर वाईट समजली जाते व फळं आरोग्याकरता जास्त चांगली मानली जातात. हा विरोधाभास का बरं असावा? फार जास्त प्रमाणात फळं खाल्ल्यानंतर सुद्धा चयापचय क्रिया चुकतात असा सुद्धा काही संशोधनांचा निकष आहे. आयुर्वेदाप्रमाणे विचार केल्यास साखर, गूळ, फळे आपल्या आरोग्याकरता हितकर असतात. त्यांचा ठराविक प्रमाणात आपल्या आहारामध्ये नियमितपणे वापर झाला पाहिजे. आयुर्वेदांमध्ये इक्षु शर्करा अर्थात ऊसापासून तयार होणाऱ्या साखरेवर खूप वर्णन केलेलं सापडतं. एकाच झाडापासून उत्पन्न होणाऱ्या गूळ आणि साखरेमध्ये फरक असतो हे आयुर्वेदाने आपल्याला सांगितलेलं आहे. गुळामुळे शरीरामध्ये उष्णता वाढते व त्याच साखरेतनं मात्र शरीरात शीतलता येते. कारण दोन्हीलाही बनवण्याची पद्धती वेगवेगळी असते.गूळ खाल्ल्यानंतर शरीरात उष्णता जास्त जाणवणे, त्वचेवर पुळ्या येणे, स्त्रियांचं पाळीच्या वेळेला जास्त प्रमाणात रक्तस्राव होणे, काही लोकांचा नाकाचा गुळणा फुटतो..साखरशर्करा मधुरा शीता बल्या वृष्या सरा मता।स्निग्धा कफकरी चैव क्षयकासतृषां जयेत्।।विषदोषं मदं श्वासं मोहं मूर्च्छां वमिं तथा।अतिसारं रक्तदोषं पित्तं वातं कृमींस्तथा।।भ्रान्तिं दाहं श्रमं चार्शो नाशयेत् इति कीर्तिता।गुळापेक्षा साखर आणि साखरेपेक्षा खडीसाखर ही जास्त स्वच्छ होत जाते आणि शीतल होत जाते. साखर, खडीसाखर, बत्तासा हे सगळे साखरेचेच प्रकार असतात. परंतु उत्तरोत्तर याच्यातून आरोग्यावर जास्त चांगला परिणाम होताना दिसतो. साखर जितकी शुद्ध असेल तेवढी ती गुणकारी असते. म्हणून गुळापेक्षा खडीसाखर वापरलेली जास्त योग्य असते. आयुर्वेदाप्रमाणे साखरेमुळे शरीरात ताकद वाढते, शुक्रधातूचे पोषण होतं, पोट साफ व्हायला मदत मिळते. ही साखर क्षयरोग, खोकला, तृष्णा, विषदोष व मद्यपानामुळे होणारे रोग तसेच दमा, मूर्छा, चक्कर, जुलाब, रक्तदोष, मूळव्याध यावर औषधाप्रमाणे काम करते. कोणतेही श्रम झालेले असल्यास साखर खाल्ल्याने ते लगेचच कमी व्हायला मदत मिळते. एवढेच नव्हे साखर किंवा गोड खाल्ल्यास लगेचच ताण कमी होतो. आपल्याकडे आनंदाच्या वेळी गोड करण्याची व तसेच घरात मृत्यू झाल्यानंतर त्या दुःखातून बाहेर येण्यासाठीही गोड खाण्याची पद्धत दिसते. साखरेच्या पाकात तयार केलेल्या जिलेबी, गुलाबजाम, मालपुआ या सगळ्या कृती शरीरामध्ये वीर्यधातूच्या वृद्धिकरता मदत करणाऱ्या असतात. कुठलीही गोष्ट चांगली असली तरीसुद्धा ती किती खावी याचा विचार करावाच लागतो. त्यामुळे गोड चांगलं असलं तरीसुद्धा त्याच्या अतिशयोक्तीने शरीरामध्ये वेगवेगळे आजार सुद्धा निर्माण होऊ शकतात हेही लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे..गूळस च कहायनो रुच्यः पथ्यश्चाग्निप्रदीपकः।मूत्रविष्ठाशुद्धिकरो हृद्यः स्वादुश्च पौष्टिकः।।रसायनो लघुः स्निग्धो वृष्यो मेहश्रमापहः।त्रिदोषपाण्डुसंतापपित्तवातापहो मतः।।रोजच्या स्वयंपाकामध्ये सहसा साखरेपेक्षा गूळ वापरला जातो. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तयार झालेला शुद्ध गूळ आयुर्वेदाप्रमाणे वर्षभर साठवून ठेवायला पाहिजे. जुना गूळ वापरणं सगळ्यात उत्तम सांगितलेलं आहे. असा गूळ साधारण तीन वर्ष वापरता येऊ शकतो. नंतर मात्र त्याचे गुण कमी होत जातात. जुना गूळ रुचकर असतो, पथ्यकारक असतो, अग्नीला प्रवृत्त करतो, मल मूत्र साफ व्हायला मदत करतो, हृदयासाठी हितकारक, पौष्टिक असतो, श्रमाचा नाश करतो, प्रमेह रक्त कमी करायला मदत करतो तसेच रसायनांच्या गुणांनी युक्त असतो. त्याच जागी नवीन गूळ मात्र रक्त दोष, पित्त विकार वाढवतो आणि तसेच जंत व मेदधातू वाढवणारा असतो. म्हणूनच आपल्याकडे गूळ तुपाबरोबर खाण्याची पद्धत आहे किंवा कुठल्यातरी कृतीमध्ये थोड्या प्रमाणातच गूळ वापरला जातो म्हणजे तो कमी प्रमाणातच पोटात जातो. पित्ताची प्रकृती असणाऱ्यांनी किंवा उष्णतेच्या त्रास होणाऱ्या व्यक्तींनी गूळ खूप कमी प्रमाणातच वापरणे योग्य राहील. परंतु साखरेपेक्षा गूळ श्रेष्ठ अशी चुकीच्या समजुतीमुळे चहामध्ये, सरबतांमध्ये, वेगवेगळ्या मिठायांमध्ये साखरेच्या जागी गूळ वापरणं सुरू करणं चुकीचं ठरेल. आहार घेत असताना गूळ आणि साखर हे मर्यादित प्रमाणात रोज घेतलेलं जास्त उत्तम ठरेल..मधमधु शीतं लघु स्वादु रुक्षं स्वर्यं च ग्राहकम्।चक्षुष्यं लेखनं चाग्निदीपकं व्रणशोधकम्।।नाडीशुद्धिकरं सूक्ष्मं रोपणे मृदु वर्णकृत्।मेधाकरं च विशदं वृष्यं रुचिकरं मतम्।।आनन्दकृच्च तुवरं चाल्पवातप्रदं मतम्।।मधमाश्यांनी वेगवेगळ्या फुलांमधून गोळा केलेला मध हा शरीरात औषधांसारखा काम करतो. अर्थातच कुठल्या फुलांवरून हा मध तयार केला गेलेला आहे त्याच्याप्रमाणेही आरोग्यावर याचे परिणाम बदलत असतात. मध वीर्याने शीत असतो, पचण्यास हलका आणि चवीला गोड असतो. तसेच त्याचा अनुरस तुरट असतो. म्हणजे मध खाऊन झाल्यावर तोंडामध्ये तुरटपणा जाणवायला पाहिजे..मध शरीरातला अतिरिक्त ओलावा चिकटपणा शोषून घेतो. मलप्रवृत्ती बांधून होण्यास मदत करतो. मध हे कफ दोषावर सर्वश्रेष्ठ औषध आहे. तसेच डोळ्यांकरताही अतिशय हितकर असतो. शरीरातला साठलेला मेदधातू पचवण्यासाठी मध उत्तम असतो. त्यामुळे फार जास्त वजन असलेल्या लोकांनी कोमट पाण्यामध्ये रोज एक चमचा मध घालून घेणं वजन कमी करायला मदत करताना दिसतं. तसेच मधात असलेले सगळे एनझाईम्स पचन वाढवायला मदत करतात. कोमट पाण्यामध्ये अर्धा चमचा मध घालून सकाळी गंडूष केल्याने चिकटपणा कमी व्हायला मदत होते असा अनेकांचा अनुभव आहे. मध उष्ण आहे म्हणून तो खाऊ नये अशा प्रकारचा प्रचार चुकीचा असतो. मधू जंतुनाशक असतो म्हणून तो जखम शुद्ध करून भरून आणण्यास उपयोगी पडतो. भाजलेल्या जखमेवर मध तुपाबरोबर किंवा नुसता लावल्यास जखम लवकर भरून येण्यास मदत होते. शरीरातल्या सगळ्या स्रोतसांची शुद्धी मधामुळे होते. मध सूक्ष्म असतो म्हणून शरीरातल्या अगदी कणांना कणापर्यंत तो पोचू शकतो. मधासह मिसळलेलं औषध हे संपूर्ण शरीरात पोचतं असं आयुर्वेदात सांगितलेला आहे. मध हा रसायन गुणांनी युक्त असतो. शुक्रधातूसाठी हितकर असतो आणि रोज साधारण एक ते दोन चमचे मध न गरम करता खाण्यास अत्यंत उत्तम ठरतो. अमृत शर्करायुक्त पंचामृतामध्ये मध घातल्यास त्याचा खूप फायदेशीर आहे. ‘लहान मुलांना मध देऊ नका, त्यामुळे संसर्ग होण्याची शक्यता आहे’ असं सांगितलं जातं तेव्हा चांगल्या प्रतीचा मध शोधून मुलांना द्या, त्यामुळे त्यांची पचनशक्ती, आकलनशक्ती, प्रतिकारशक्ती सुधारेल..आहारात काय घ्यावं काय नाही, हा खासगी विषय असतो. चांगल्या गोष्टी विनाकारण ताटाबाहेर ठेवण्याची सुरू झालेली पद्धत अत्यंत चुकीची आहे. काही दशकांपूर्वी तुपालाही अशाच प्रकारे नावं ठेवली जात होती. शेवटी कळले की वेगवेगळ्या प्रकारचे फॅट असतात. काही फॅटी ॲसिडस् आरोग्यासाठी गरजेचे असल्यामुळे शुद्ध तुपाला सगळीकडे स्वीकारलं जाऊ लागलेला आहे. या तीस चाळीस वर्षांमध्ये अनेक लोकांना तूप न खाल्ल्यामुळे शरीरातलं बल कमी होणं, शुक्रधातू कमी होणं, नसांचे वेगवेगळे त्रास अधिक प्रमाणात दिसायला लागले. त्यामुळे आयुष्यात खरा गोडवा ठेवायचा असल्यास थोड्या प्रमाणात चांगल्या प्रतीची खरी साखर, गूळ व मध याचा अचूकपणे वापर करावा. अन्यथा काही दशकांनंतर या आरोग्यदायी, बल वाढवणाऱ्या, शुक्रधातूला मदत करणाऱ्या आहाराच्या अमूल्य गोष्टी बंद केल्याचे दुष्परिणाम दिसल्याशिवाय राहणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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