Exam Preparation Tips : परीक्षा की शिक्षा?

डॉ. मालविका तांबे फेब्रुवारी मार्च महिना म्हणजे संपूर्ण भारतभरामध्ये परीक्षेचे महिने म्हणून ओळखले जातात. शाळेमध्ये अगदी आनंदात जाणारी मंडळी परीक्षेच्या दिवसात मात्र बरीच व्यग्र आणि चिंतित दिसतात. फक्त विद्यार्थी मंडळीच नव्हे तर त्यांचे पालकसुद्धा या काळात भरपूर ताण घेताना दिसतात. परीक्षेत चांगले मार्क पडले नाही तर त्याचा “प” जाऊन नुसती ‘रिक्षा’ तुझ्या नशिबात राहणार आहे असेही धमकी देणारे पालक आपल्याला बरीच सापडतात. एकूणच, कितीही तयारी वर्षभर केलेली असली तरी परीक्षेचा वेळ हा थोडासा कठीणच असतो. वर्गात सगळं शिकवलेलं लक्षात ठेवणे, ऐन वेळेला घाबरून न जाता प्रश्न समजून त्याबद्दल सगळं सविस्तर लिहिण्याकरता आपल्या स्मृतीने मदत करणे व तसेच प्रतिकारशक्ती व्यवस्थित राहून कुठलेही सर्दी, ताप, खोकल्यासारखा आजार अगदी ऐन वेळेला त्रास नको द्यायला याचीही काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक असतं..१ सध्या मुलांना रात्रीचं जागरण करून अभ्यास करायला जास्त आवडतं. आयुर्वेदाच्या मताने रात्रीचं जागरण केल्याने शरीरामध्ये वात वाढतो, कोरडेपणा वाढतो आणि त्याच्यामुळे बऱ्याचदा स्मरणशक्ती वरती चुकीचा प्रभाव पडू शकतो. सकाळी ब्राह्ममुहूर्तामध्ये केलेला अभ्यास जास्त व्यवस्थित लक्षात राहतो. त्यामुळे शक्य झाल्यास पहाटे उठून अभ्यास करणे अधिक उत्तम. रात्री झोप शांत लागावी याच्याकरिता टाळूवरती संतुलन ब्रहालीन तेल लावणे तसेच कुणीतरी विद्यार्थ्यांना रात्री पादाभ्यंग करून देणे, योगनिद्रा, ओंकार गणेश इत्यादी सारखे एखादे स्वास्थ संगीत ऐकणे हे महत्त्वाचे ठरते. रात्रीची शांत झोप झाली की सकाळी उठल्यावरती ताजे तवाने वाटते. रात्रीचाच अभ्यास करायला जास्त बरा वाटत असला तर शरीरात वात वाढू नये याच्याकरता पण प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. रात्री जागरण केले तरी शक्यतोवर काही चुकीच्या गोष्टी रात्री न खाल्लेल्या बऱ्या. त्याच्याने अपचन होऊन अजून दुसरे त्रास होऊ शकतात. रात्री स्नॅकिंग करण्याकरता घरी मसाल्याचे मखाणे, शेंगदाणे, शेंगदाण्याची किंवा तिळाची गुळात केलेली चिक्की, मुगाचा लाडू, साळीच्या लाह्यांचा चिवडा, भोपळ्याच्या खरबुजाच्या बिया अशासारखे गोष्टी मुलांकरता ठेवलेलं जास्त उत्तम. शक्यतो रात्री चहा पिणे टाळलेले जास्त चांगले..२ मेंदूला व्यवस्थित पोषण मिळण्याकरता मुलांच्या आहारामध्ये दूध, तूप, लोणी, बदाम, अक्रोड, चारोळी, चांगल्या प्रतीचे खजूर वगैरे गोष्टींचा समावेश नक्की करावा. त्यांना रोज एखादे मोसमी फळ उदाहरणार्थ डाळिंब, मोसंबी, संत्री, कलिंगड, द्राक्षे इत्यादी नक्की द्यावे. ताज्या पालेभाज्या, फळभाज्या यांचाही आहारामध्ये समावेश नक्की करावा. मुलांच्या आहारामध्ये प्रथिनेसुद्धा असणे खूप महत्त्वाचे असते. त्याच्याकरिता मोड आणलेल्या कडधान्याच्या उसळी, मिश्र डाळी, डाळींची धिरडी, क्वचित आवडत असल्यास भजी अशा प्रकारे नक्की द्यावे.३ मेंदूच्या आरोग्याकरिता कोरडेपणा किंवा वातवृद्धी अत्यंत घातक असते. बऱ्याचदा मुलं अभ्यास करत असताना पाणी प्यायला विसरतात, त्यामुळे मुलं ज्या टेबलावर अभ्यास करत असतील तिथे पाण्याचा एक भरलेला जग आणि ग्लास नक्की ठेवावा. त्याच बरोबरीने मुलांना शहाळ्याचे पाणी, फळांचे सरबत, आलं, दालचिनी, गवती चहा टाकून तयार केलेला हर्बल चहा हे सगळं वरच्यावर दिलेले उत्तम राहते..Cancer Horoscope 2026 : स्वतःकडं लक्ष देण्याचा निर्णायक काळ, आरोग्याबाबत कोणतंही दुखणं अंगावर काढू नका, अन्यथा..; 'कर्क राशी'साठी कसं असेल नवीन वर्ष?.४ मेंदूच्या आरोग्याकरिता त्याला प्राणवायूचा पुरवठा होणं अत्यंत आवश्यक असतं. बऱ्याचदा मुलं पूर्णपणे दीर्घश्वास पोटापर्यंत घेताना दिसत नाहीत. त्यामुळे मेंदूला थकवा सुद्धा जास्त प्रमाणात जाणवतो. सकाळी उठल्यावर किमान दहा मिनिटं तरी मुलांना दीर्घश्वसन, प्राणायाम, दोन तीन सूर्य नमस्कार याचा सराव करायला नक्की आग्रह धरावा. प्राणायाम केल्यामुळे एकाग्रता वाढायला मदत मिळते. स्मृतीचं कार्य व्यवस्थित होतं, मेंदू जास्त तल्लख होतो तसेच मेंदूला निर्णय घेण्याची क्षमता सुद्धा वाढताना दिसते. परीक्षेत बसल्यावरती ऐन वेळेला एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर सापडलं नाही तर अशा वेळेलासुद्धा घाबरून न जाता दीर्घश्वसन केल्यास वस्तू पटकन आठवतात, असा अनेकांचा अनुभव आहे.५ अभ्यास करत असताना मेंदूबरोबरच सगळ्यात मोठा ताण येतो डोळ्यांना. डोळ्यांची निगा नाही ठेवली गेली किंवा डोळ्यांवरती ताण आला ते थकले तर न कळतच चिडचिड होणे, अभ्यासात मन न लागणे अशा प्रकारचे त्रास होताना दिसतात. त्यामुळे अभ्यासाच्या काळात मुलांच्या डोळ्यांवरती शक्यतो गुलाब पाण्याच्या घड्या, गार दुधाच्या घड्या नियमाने ठेवा. तसेच शक्यतो घरातले टीव्ही, मोबाईल्स यांचाही वापर कमीत कमी किंवा संपूर्णपणे बंद केलेला उत्तम. स्क्रीन टाइम जेवढा जास्त असेल तेवढा मुलांच्या डोळ्यांमध्ये उष्णता होण्याची शक्यता जास्त असते. रोज सकाळी व रात्री झोपताना डोळ्यांमध्ये संतुलनचे सॅन अंजन मुलांनी नियमित लावलेले चांगले. त्याच बरोबरीने जमत असल्यास डोळ्यांमध्ये सुनयन तेलाचा १ थेंब व तसेच पोटामधून सुनयन घृत घेतलेले सुद्धा चांगले राहील. रात्री झोपताना नाकामध्ये नस्य सायन हे घृत घातल्याने सुद्धा डोळ्यांची उष्णता कमी होते. मेंदूची उष्णता कमी होते व अशा प्रकारे नस्य संपूर्ण मेंदूला पोषक ठरते. तसेच सायनसेस मोकळे राहिल्यामुळे सर्दी, खोकला इत्यादी होण्याची सतत सवय असली तीही कमी व्हायला मदत मिळते..६ डोळ्यांबरोबरच आपले श्रवण इंद्रिय अर्थात कान सुद्धा अभ्यासाच्या काळात खूप महत्त्वाचे असतात. सतत मोबाईलचा वापर व हेडफोन्सचा वापर केल्यामुळे कानांची श्रवण शक्ती सुद्धा कमी होत चाललेली आहे. याच्याकरता सुद्धा आठवड्यातून दोन तीनदा तरी मुलांना १-२ थेंब श्रुती तेल कानांमध्ये टाकावे. याच्याने सुद्धा मुलांना शांत झोप लागायला मदत मिळते व कानाच्या कुठल्याही त्रासापासून बचाव करायला मदत मिळते.७ अभ्यासाच्या निमित्त लहान मुलांना सतत टेबल खुर्चीवरती बसून अभ्यास करणे व जडजड पुस्तक उचलल्यामुळे पाठीवर व मानेवरती ताण आलेला दिसतो. आठवड्यातन दोन तीनदा तरी मुलांना पाठीवरती व मानेवरती संतुलन कुंडलिनी तेल हलक्या हाताने लावून दिलेले उत्तम राहतं.८ मुलांना सर्दी, खोकला इत्यादीचा त्रास होऊ नये त्याच्याकरिता घरी आयुर्वेदिक काही औषध आणून ठेवलेली सोपी पडतात. सीतोपलादी चूर्ण, तालीसादी चूर्ण मधाबरोबर घेण्याचा फायदा होऊ शकतो. खोकला कमी करण्याकरता संतुलनचे ब्रॉन्कोसॅन सिरपचे सुद्धा मदत होऊ शकते. एकूणच, मुलांची प्रतिकार क्षमता व्यवस्थित राहण्याकरता त्यांना या काळात नियमाने च्यवनप्राश सुद्धा दिलेलं उत्तम राहतं..९ तरुण मुलींना परीक्षेच्या काळात पाळी संबंधित काही त्रास होत असला तर आधीच खरं डॉक्टरांचा सल्ला घेतलेला उत्तम. पण पोट, पाठी, कंबर हे जास्त प्रमाणात दुखत असलं तर गरम पाण्याच्या पिशवीने शेकणे, संतुलनचं रोज ब्युटी तेल हलक्या हाताने पोटावर व पाठीवर जिरवण्याचा फायदा होऊ शकतो. अशा वेळेला केसर टाकून दूध प्यायल्याने किंवा संतुलन अमृत चरकरयुक्त पंचामृत घेण्याने ही फायदा होऊ शकतो. पाळीच्या वेळेला मळमळ होत असली किंवा डोकं दुखत असलं तर अशा वेळेला अभिपत्तीकर चूर्ण, कामदुधारस, संतुलन पित्तशांती गोळ्या, प्रवाळ पंचामृत मोती युक्त गोळ्या घेतल्याचा सुद्धा फायदा होताना दिसू शकतो.१० एकूणच आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य आहाराबरोबर रोज मुलांना संतुलन अमृतशर्करा युक्त पंचामृत, धात्री रसायन, मॅरोसॅन, च्यवनप्राश इत्यादी सारखे एखादे रसायन घेणे तसेच मेंदूला पोषक असणारे ब्रम्हलीन घृत किंवा ब्रम्हलीन सिरप घेणे जास्त उत्तम राहते. परीक्षेच्या ऐन काळात जर का मानसिक ताण फार होत असेल तर संतुलन रिलॅक्स सिरप घेण्याचा सुद्धा फायदा मिळू शकतो. परीक्षेत अभ्यासाबरोबरच थोडे मानसिक व आयुर्वेदिक तयारी सुद्धा घरी करून ठेवली, तर फार जास्त चिंता करण्याची गरज पडणार नाही. परीक्षा हि परीक्षा वाटेल, शिक्षा वाटणार नाही!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.