डोळ्यांतील आग

डॉ. मालविका तांबे उन्हाळा सुरू झाल्यापासून डोळ्यांची आग होतीये असं सांगत येणारे रुग्ण फार प्रमाणातसध्या वाढलेले आहेत. डोळ्यांची आग होत असतानाच, संपूर्ण अंगावरती आग आग होणेकिंवा तळपायाचे आग होणे असेही लक्षणं बऱ्याच लोकांमध्ये दिसतात आहेत. पणसध्याच्या काळात डोळ्यांचे संबंधित त्रास एकूणच आपल्याला फार प्रमाणात वाढलेलेदिसतात अर्थातच कम्प्युटर व मोबाइल चा वाढता वापर, अनियमित जीवनशैली, रात्रीउशिरापर्यंत मोबाइल वरती गेम खेळणे किंवा सोशल मीडिया वापरणे ही कारणं खूपमोठी आहेत. पूर्वीच्या काळात चष्मा सहसा वाढत्या वयात लागायचा. पण सध्या शाळेतजाणारी मुलांची पिढी व तसेच तरुणसुद्धा या चष्म्याला बळी पडत आहेत..चक्षुस्तेजोमयं तस्य विशेषात् श्लेष्मणो भयम् ।आयुर्वेदाप्रमाणे डोळ्यांवर तेजाचा पित्ताचा प्रभाव असतो. अर्थातच तेज अर्थात प्रकाशअसल्यामुळेच आपल्याला डोळ्यांमध्ये रूप अर्थात चित्र तयार व्हायला मदत होते. ज्याप्रकारे कॅमेराला व्यवस्थित उजेड असल्यावरतीच चित्र नीट काढता येतं, त्याचप्रमाणेडोळे सुद्धा कार्य करतात.नेत्रे श्लेष्मणः प्रसादात् ।...सुश्रुत शारीरस्थानमज्ज्ञः प्रसादात् अपि नेत्रयोरुत्पत्तिरनुमीयते ।।.तसेच आईच्या पोटामध्ये आपले डोळे तयार होत असताना ते संतुलित कफाच्या सारभागातून आणि मज्जा धातूच्या प्रसाद भागापासून तयार झालेले असतात. याचाच अर्थअसा आहे की प्रकाशावरती काम करत असताना त्याच्यातनं तयार होणाऱ्या उष्मा लानियंत्रित करण्याकरता संतुलित कफ असणे अत्यंत आवश्यक असते व तसेच मज्जाधातू अर्थात नर्वस सिस्टम हीही त्याच्यामध्ये अत्यंत महत्त्वाचं कार्य करत असते. त्यामुळेच डोळ्यांचं रक्षण करायचं असलं, डोळ्यांमधली दृष्टी व्यवस्थित ठेवायचीअसली, त्यांच्यामध्ये थंडावा हवा असला तर पित्तदोष व कफदोष वाढणार नाही व तसेचमज्जा धातूचं कार्य व्यवस्थित चालत राहील अशी सगळी काळजी घेणे अत्यंतआवश्यक असतं.आयुर्वेदाप्रमाणे डोळ्यांमध्ये पित्ताच्या पाच प्रकारांपैकी आलोच पित्त स्थित असतं. त्यामुळे डोळ्यांकरता सांगितले जाणाऱ्या दिनचर्येमध्ये व काळजीमध्ये पित्तावरती जास्तलक्ष केंद्रित केलं जातं..डोळ्यांच्या आरोग्याकरताची दिनचर्या१ रोज सकाळी उठल्यावरती डोळ्यांना गार पाण्याचे हबके द्यावे. अर्थातच हे गारपाणी सामान्य तापमानाचे असावे. आंघोळ करताना सुद्धा शक्यतो डोळ्यांवरतीगरम पाणी जाऊ देऊ नये. म्हणूनच आयुर्वेदामध्ये सर्वांग स्वेदन करत असतानासुद्धा चेहरा बाहेर ठेवला जातो. डोळ्यांना कुठल्याही प्रकारचे स्वेदन चांगले नसते.२ आठवड्यातून दोन तीनदा तरी डोळे त्रिफळाच्या पाण्याने धुवावे. याकरता पावचमचा त्रिफळा चूर्ण कप भर पाण्यामध्ये भिजत घालावे. सकाळी अगदी महीनसुती कापडातून ह्याला वस्त्रगाळ करावे. कुठलाही छोटा सुद्धा कण त्रिफळाचा त्यापाण्यामध्ये राहता कामा नये. कारण डोळ्यांकरता छोटाहून छोटा कण सुद्धा खूपत्रासदायक ठरू शकतो. अशा प्रकारे गाळून घेतलेल्या पाण्याने दोन्ही डोळेव्यवस्थित धुवून काढावे. याच्याकरता बाजारामध्ये एक विशिष्ट आय कप सुद्धामिळतो ज्याच्यामध्ये डोळे बुडवून ठेवता येऊ शकतात. अशा प्रकारे त्रिफळाच्यापाण्याने डोळे धुतल्याने डोळ्यांमध्ये कुठल्याही प्रकारचा जंतुसंसर्ग होत नाही. डोळेनिरोगी राहतात व तसेच हे डोळ्यांमध्ये शीतलता आणायला सुद्धा मदत करतात.३ डोळ्यांमध्ये कोरडेपणा येऊ नये ह्याच्याकरता सतत अश्रू निघण्याची व्यवस्थाकेलेली असते. पण सध्याच्या काळात बऱ्याच लोकांना ड्राय आईज चा त्रासहोताना दिसतो. या सगळ्याला प्रतिबंधात्मक म्हणूनच आयुर्वेदाने पूर्वीच्याकाळापासून रोज डोळ्यांमध्ये सकाळी अंजन घालावे असं सांगितलेले आहे. अंजनमध्ये त्रिफळा, कापूर, साजूक तूप इत्यादी सारखे पोषक व कफशामक घटकअसल्यामुळे डोळ्यात अंजन टाकल्यावरती लगेचच अश्रू येतात व डोळ्यामधलाकोरडेपणा सुद्धा कमी व्हायला मदत मिळते. एवढेच नव्हे तर शक्य झाल्यासदिवसभरातून एकदा कधीतरी संतुलनचे सुनयन तेल सुद्धा डोळ्यांमध्ये नक्कीघालावे. याच्याने सुद्धा डोळ्याचा कोरडेपणा कमी व्हायला मदत मिळते..४ कफशामक द्रव्याचे नस्य करणे हे सुद्धा डोळ्यांच्या आरोग्याकरता चांगले असते. त्यामुळे शक्य झाल्यास सुंठ, बेहडा, वैखंड इत्यादी द्रव्यांनी संस्कारित केलेले तेलकिंवा तुपाचे थेंब नाकात टाकल्याने दृष्टी व्यवस्थित राहायला मदत मिळू शकते. रोजच्या वापरात घरी केलेलं साजूक तूप किंवा संतुलनचे नस्यस्यान हे वापरलेलेसुद्धा फायदा करू शकतील.५ रात्री झोपण्यापूर्वी त्रिफळा, मध व तुपाचे सेवन करावे. ह्याच्याकरता चमचाभरत्रिफळा चूर्ण, अर्धा चमचा मध व पाव चमचा तूप ह्याचे मिश्रण करावे व झोपतानाघ्यावे. याच बरोबरीने संतुलनचे आय पॅड्स हे सुद्धा नैसर्गिक गुलाब जलात भिजवूनडोळ्यावरती लावल्याने खूप चांगला उपयोग होताना दिसतो.६ रोज रात्री झोपताना संतुलनचं पादाभ्यंग घृत व काश्याची वाटी वापरून पादाभ्यंगनियमित करावे. असं पादाभ्यंग केल्याने सुद्धा शरीरातली उष्णता कमी होते. डोळेशांत होतात व दृष्टी पण सुधारते.७ फार प्रमाणामध्ये कुठल्याही स्क्रीनचा वापर टाळावा. करावाच लागलं तर मध्ये मध्ये थोडा विश्रांती घेतलेली जास्त उत्तम. बिछान्यावरती पडून किंवा चालत्या गाडीमध्ये नक्कीच स्क्रीनचा वापर करू नये. डोळे मध्ये मध्ये उघड बंद केले तर त्याच्याने अश्रूचा निर्माण व्हायला मदत मिळते. त्यामुळे स्क्रीन वापरत असताना डोळ्यांची उघड झाप सतत करत राहावी. तसंच जमत असल्यास स्क्रीन नंतर थोड्या वेळ निसर्गाकडे हिरवळीकडे बघितलं सुद्धा उत्तम ठरू शकेल..८डोळ्यांचे व्यायाम पण नियमित केलेले उत्तम.पूर्वीच्या काळात डोळ्यांच्या आरोग्याकरिता दूर्वांवर चालायला सांगायचे. दूर्वा ही शीतल प्रकृतीची असल्यामुळे संपूर्ण मज्जा धातूला शीतलता द्यायला मदत करते. सध्याच्या काळात दूर्वा मिळणंच फार अवघड झालेलं आहे. दृष्टिदोष दूर होण्यासाठी व तसेच नेत्र रोग बणे होण्याकरता आयुर्वेदामध्ये अनेक औषधी तुप सुचवलेली आहेत. त्याच्यामध्ये डोळ्यांना हितकर द्रव्याने संस्कारित करून संतुलन सुनयन घृत तयार केलं जातं. ज्या ही लोकांना स्क्रीनवरती बराच वेळ राहावं लागतं किंवा घराण्यामध्ये नेत्ररोगाचा इतिहास आहे त्यांनी हे संतुलन सुनयन घृत प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणूनसुद्धा वापरलं तर चालू शकतं. एखादा नेत्ररोग असल्यावरती तर नक्कीच ह्याला वापरावे. याशिवायसुद्धा डोळ्यांची काळजी घेण्याकरता अतिप्रखर प्रकाशाकडे न बघणं. सूर्य फार कडक असल्यास सूर्याकडे न बघणं. रात्रीचं जागरण टाळणं. पुरेशी झोप घेणं गरजेचं असतं. तसंच वाचन, शिवणकाम किंवा डोळ्यांवरती ताण येईल अशा प्रकारचं कुठलंही काम अपुऱ्या प्रकाशात करू नये. डोळ्यांवरती ताण येतोय असं वाटल्या वाटल्या लगेचच डोळ्यांना थोडीशी विश्रांती द्यावी. जमत असल्यास अधूनमधून डोळ्यांकरता नेत्र तर्पण करवून घेणे, नेत्र बस्ती करवून घेणे हे उत्तम ठरू शकतं. एवढेच नव्हे तर चांगल्या तुपाचा दिवा लावून त्राटक केलेलंसुद्धा डोळ्यांच्या आरोग्याकरता खूप उत्तम ठरतं.आहारामध्ये साजूक तूप, आवळा, हिरव्या पालेभाज्या, गाजर, टोमॅटो, भिजवलेले बदाम, संतुलन अमृत शर्करा युक्त पंचामृत, दूध, लोणी, अक्रोड, जर्दाळू इत्यादी वापरलेले जास्त उत्तम. फार जास्त प्रमाणामध्ये तेलकट, तिखट किंवा कोरड्या गोष्टी आहारामधून वगळलेल्या बऱ्या. एकूणच डोळ्यांसारखी इंद्रिय आपल्याला शंभर वर्ष कार्यरत ठेवता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न केलेला जास्त उत्तम असतो. आजच्या दैनंदिन जीवनामध्ये स्वतःच्या डोळ्यांची काळजी घेणं खूप महत्त्वाचं आहे हे प्रत्येकाने लक्षात घ्यायला पाहिजे. 