Ayurveda Tips for Glowing Skin: महागड्या क्रीम्स नकोत! ग्लोइंग स्किनसाठी आयुर्वेदाच्या 'या' १० सवयी अंगीकारा

AYURVEDIC SKINCARE ROUTINE FOR GLOWING SKIN: चेहऱ्यावर नैसर्गिक चमक यावी म्हणून बरेचजण वेगवेगळ्या प्रकारचे महागडे स्किन केअर प्रॉडक्ट्स वापरतात. वेगवेगळ्या स्किन ट्रिटमेंट करतात. मात्र नॅचरल ग्लोसाठी फक्त हेच उपाय आहेत असं नाही. तुमच्या रोजच्या काही छोट्या सवयीही त्वचेच्या आरोग्यावर मोठा परिणाम करू शकतात. आयुर्वेदात त्वचेची काळजी घेताना फक्त बाहेरून उपाय करण्याऐवजी आहार, दिनचर्या आणि मनःशांतीलाही महत्त्व दिलं जातं. मग त्वचा निरोगी, मऊ आणि ग्लोइंग ठेवण्यासाठी आयुर्वेदातील कोणत्या १० सवयी रोजच्या जीवनात समाविष्ट करता येतील? जाणून घेऊया..दिवसाची सुरुवात भिजवलेल्या मनुक्यांनी करारात्री पाण्यात भिजवलेल्या काही मनुका सकाळी रिकाम्या पोटी खा. आयुर्वेदानुसार यामुळे शरीरातील उष्णता संतुलित ठेवण्यास आणि त्वचेचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होऊ शकते.आंघोळीपूर्वी तेलाने मालिश कराआठवड्यातून २ ते ३ वेळा कोमट तेलाने शरीराची हलक्या हाताने मालिश करा. यामुळे त्वचेचा कोरडेपणा, खरखरीतपणा आणि निस्तेजपणा कमी होण्यास मदत होऊ शकते..आठवड्यातून एकदा उटण्याने मालिश कराहर्बल पावडर किंवा उटणे शरीरावर वरच्या दिशेने हलक्या हाताने चोळा. यामुळे त्वचेवरील मृत पेशी निघण्यास आणि रक्ताभिसरण सुधारण्यास मदत होऊ शकते. त्वचेवर नैसर्गिक चमकही येऊ शकते.हळद-टोमॅटोचा फेसपॅक वापराआठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा हळद आणि टोमॅटोचा फेसपॅक लावू शकता. यामुळे त्वचेवरील मृत पेशी दूर होण्यास आणि डागांचा रंग कमी दिसण्यास मदत होऊ शकते..गुलाबपाणी वापराचेहरा स्वच्छ केल्यानंतर गुलाबपाणी हलकेच लावा किंवा स्प्रे करा. यामुळे त्वचेला थंडावा मिळण्यास आणि त्वचेचा कोरडेपणा कमी होण्यास मदत होऊ शकते.रात्री कुमकुमादी तेलाचे काही थेंब लावारात्री झोपण्यापूर्वी कुमकुमादी तेलाचे काही थेंब घेऊन चेहऱ्यावर हलक्या हाताने मसाज करा. नियमित वापरामुळे डाग, काळवंडलेली त्वचा आणि निस्तेजपणा कमी दिसण्यास मदत होऊ शकते..त्वचेसाठी योग्य आहार घ्याफक्त चवीसाठी नाही, तर त्वचेच्या आरोग्यासाठीही आहाराकडे लक्ष द्या. पालक, कारले आणि काकडी यांसारख्या भाज्यांचा आहारात समावेश करा. यामध्ये पाणी, जीवनसत्त्वे आणि इतर पोषक घटक असतात.ताण आणि राग कमी करण्याचा प्रयत्न करासततचा ताण आणि राग याचा परिणाम त्वचेवरही होऊ शकतो. त्यामुळे योग, ध्यान, व्यायाम किंवा आवडत्या छंदासाठी थोडा वेळ द्या. तणाव कमी ठेवणे त्वचेच्या आरोग्यासाठीही महत्त्वाचे आहे..झोपण्यापूर्वी ओठ आणि टाचांना तूप किंवा खोबरेल तेल लावाओठ आणि टाच कोरड्या पडत असतील तर रात्री झोपण्यापूर्वी त्यावर थोडे तूप किंवा खोबरेल तेल लावा. यामुळे त्वचा मऊ राहण्यास आणि भेगा पडण्याचा त्रास कमी होण्यास मदत होऊ शकते.फेसपॅकनंतर त्वचेची काळजी घ्याफेसपॅक काढल्यानंतर त्वचेला मॉइश्चरायझिंगची गरज असते. त्यामुळे चेहरा स्वच्छ केल्यानंतर त्वचेला योग्य मॉइश्चरायझर लावा. काकडीसारख्या सौम्य घटकांचा वापर केल्यास त्वचेला थंडावा आणि ओलावा मिळू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.