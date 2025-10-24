Ayurvedic Tips for Heart: हृदयविकाराचा झटका येऊच नये यासाठी काय करावे? वाचा आयुर्वेद काय सांगत

Ayurvedic ways to prevent heart attacks naturally: आजारपण कुणालाच नको असते, त्यातून हृदयरोगासारखा रोग तर नकोच असे वाटणे अत्यंत स्वाभाविक आहे. सरळ सरळ प्राणच संकटात घालणारा असा हा हार्ट अटॅक येऊ नये म्हणून काय करावे हे जाणून घेऊया. .वयाच्या 40 वर्षांनंतर खाण्या-पिण्याच्या सवयी हळूहळू बदलाव्यात. आयुष्यात नियमितता आणण्याचा प्रयत्न करावा.रोज योगासनांचा अभ्यास करावा. कमीत कमी 12 सूर्यनमस्कार रोज घालावेत. 35 ते 40 मिनिटे चालायला जावे.स्वतःला सोसवेल एवढेच शारीरिक श्रम करावेत. रात्र-रात्र जागरणे करू नयेत.स्वतःला सहज पेलवेल इतकीच जबाबदारी अंगावर घ्यावी. पैशासाठी किंवा प्रतष्ठेपायी काम वाढवून ठेवू नये..कामामुळे कितीही व्यस्तता असली तरी रोज थोडा वेळ स्वतःसाठी काढण्याची सवय ठेवावी. या वेळेत मन रमेल अशा काही गोष्टी कराव्यात. काही छंद असल्यास त्यात मन रमवावे, डोळे मिटून शांत बसावे, योगनिद्रा किंवा "स्पिरीट ऑफ हार्मनी' सारखे मनःशांती देणारे स्वास्थ्यसंगीत ऐकावे.अकारण काळजी करणे बंद करावे. मनावरचा ताण कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने कमी करण्यासाठी प्रयत्नरत असावे.वजन फार वाढू देऊ नये. अर्थातच वेळीच योग्य उपचार करून वजन आटोक्यात ठेवावे.ष्टंभ होणार नाही यासाठी काळजी घ्यावी. गरज पडल्यास योग्य औषधे सुरू करावीत. अधूनमधून मृदु विरेचन घ्यावे..Throat Irritation: प्रदूषणामुळे जर घसा खवखवत असेल तर करा 'हे' ५ घरगुती उपाय .तंबाखू, धूम्रपान, अफू, भांग आदी मादक द्रव्यांचे सेवन करू नये.रक्तदाब वगैरे व्याधी असल्यास फक्त रोगाची लक्षणे दबवणारी नव्हे, तर रोग मुळापासून बरा करू शकणारी औषधे घ्यावीत. गोळ्या इंजेक्शन्स घेऊन त्रास होत नाही म्हणजे काळजी करण्याचे (त्याहीपेक्षा काळजी घेण्याचे) कारण नाही अशा भ्रमात राहू नये..घरात कुणाला म्हणजे आई-वडील, भाऊ-बहीण यापैकी कुणाला हार्ट अटॅक येऊन गेला असल्यास खालील लक्षणांवर लक्ष ठेवावे.अकारण छातीत धडधडणेचालले किंवा जिने चढले की दम लागणेजेवणानंतर छातीत जड झाल्यासारखे वाटणेरात्री अचानक छाती आवळली गेल्यासारखे वाटणेअचानक छातीत काही काळासाठी दुखणे व नंतर आपोआप बरे वाटणेअशी लक्षणे दिसत असल्यास तज्ज्ञ वैद्यांकडे जाऊन रक्ताभिसरण व हृदयाची स्थिती योग्य आहे ना याची तपासणी करून घ्यावी. नाडीपरीक्षणावरून आणि इतर आयुर्वेदिक अष्टविध परीक्षा पद्धतींच्या साहाय्याने अनुभवी वैद्य हे सांगू शकतात. साधारणतः काही दिवसांनंतर जो त्रास उत्पन्न होऊ शकतो त्याचे निदान अशा आयुर्वेदिक निदान पद्धतीने अगोदरच करता येऊ शकते. "स्ट्रेस टेस्ट' करून घेतल्यासही रक्ताभिसरण, हृदयाची स्थिती यांचा अंदाज येऊ शकतो. वेळीच परीक्षणे करून योग्य ते उपचार सुरू करावेत..Beat Firecracker Fumes: फाटाक्यांच्या धुरामुळे किडनी अन् यकृतासंबंधित समस्या वाढल्यास करा 'हे' 5 घरगुती उपाय.रसायन व हृदयाचा झटकाहृदयाचा झटका येऊ नये, तसेच एकदा अटॅक येऊन गेल्यावरही पुन्हा येऊ नये व हृदयाला पुनर्जीवित करण्यासाठी, पूर्ववत बलवान बनविण्यासाठी आयुर्वेदातील रसायन चिकित्सा अत्यंत उपयुक्त आहे. आयुर्वेदिक पद्धतीने स्नेहन, स्वेदनपूर्वक विधिवत् विरेचन, बस्ती आदी पंचकर्माने शरीर अगोदर शुद्ध करून घ्यावे व नंतर शृंगभस्म, प्रवाळपंचामृत, सुवर्णमाक्षिक भस्म, जवाहरमोहरा भस्म, सुवर्णसूतशेखर, बृहत्वातचिंतामणी, सुवर्णभस्म, अभ्रक भस्म, सुहृद्प्राश, अर्जुनारिष्ट, पुर्ननवासव वगैरे औषधांचे सेवन वैद्यांच्या सल्ल्याने करावे. या उपायांनी हृदयाच्या झटक्यामुळे आलेले हृदयदौर्बल्य दूर होऊन मुळातला हृदयरोग बरा व्हायला अप्रतम मदत होताना दिसते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.