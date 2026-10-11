वयाच्या ६० व्या वर्षीही मिलिंद सोमण अनवाणी धावतात! पायांच्या स्नायूंना होतात 'हे' फायदे; पण ही काळजी घ्या

DOES BAREFOOT RUNNING PREVENT PLANTAR FASCIITIS: फिट राहण्यासाठी महागडी जिम, महागडी उपकरणे किंवा तासन्तास व्यायाम करण्याची गरज असतेच असे नाही! अभिनेता मिलिंद सोमण यांची फिटनेसची पद्धत याचीच आठवण करून देते. वयाच्या ६० व्या वर्षीही ते अनवाणी धावतात आणि नियमित व्यायाम करतात. पण बूट न घालता धावणं खरंच आरोग्यासाठी चांगलं असतं का, त्याचा पायांच्या स्नायूंवर काय परिणाम होतो? या सवयीचे फायदे कोणते आणि त्यात कोणते धोके असू शकतात? जाणून घेऊया..या कारणासाठी मिलिंद सोमण अनवाणी धावतातअनवाणी धावताना पायांना बुटांचा आधार आणि गादीसारखे संरक्षण मिळत नाही. त्यामुळे पायांमधील काही स्नायू वेगळ्या पद्धतीने काम करू शकतात. नियमित आणि योग्य पद्धतीने सराव केला तर या स्नायूंची ताकद वाढयला मदत होऊ शकते.पायांचे स्नायू मजबूत असल्यास पायाच्या कमानीला (Arch) आधार मिळण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, अनवाणी धावल्याने सपाट पायांची समस्या पूर्णपणे दूर होते, असे म्हणता येत नाही..अनवाणी धावताना कोणती काळजी घ्यावी?सुरुवातीपासूनच लांब अंतर अनवाणी धावू नका.सुरक्षित आणि स्वच्छ पृष्ठभागावर कमी वेळ धावण्यापासून सुरुवात करा.पायांना हळूहळू या सवयीची जुळवून घेण्याची संधी द्या.धावताना वेदना किंवा अस्वस्थता जाणवल्यास धावणे थांबवा..NANA PATEKAR: नाना पाटेकर रोज ६० सिगारेट ओढायचे; वयाच्या ५६व्या वर्षी सोडली सवय, पण हृदयाला झालेलं नुकसान भरून निघतं का? जाणून घ्या .अनवाणी धावल्याने टाचदुखी कमी होते का?प्लांटर फॅसिआयटिस (Plantar Fasciitis) म्हणजे पायाच्या तळव्याला आणि टाचेला जोडणाऱ्या ऊतींना सूज किंवा त्रास होणे. यामुळे टाचेजवळ किंवा पायाच्या तळव्याला वेदना होऊ शकतात.धावताना पायांवर वारंवार ताण येणे, चुकीच्या पद्धतीने धावणे किंवा अचानक व्यायाम वाढवणे यामुळे हा त्रास होऊ शकतो. पायांचे स्नायू मजबूत ठेवणे आणि योग्य पद्धतीने धावणे फायदेशीर ठरू शकते.मात्र, अनवाणी धावल्याने टाचदुखीचा त्रास टाळता येतो, याला ठोस वैज्ञानिक पुरावा नाही. त्यामुळे धावताना योग्य बूट वापरणे आणि व्यायामाचा सराव हळूहळू वाढवणे महत्त्वाचे आहे..मिलिंद सोमण व्यायामासाठी जिममध्ये जातात का?मिलिंद सोमण यांनी यापूर्वी TOI शी बोलताना सांगितले होते की, फिट राहण्यासाठी ते जिममधील उपकरणांवर अवलंबून राहत नाहीत."मी कोणतीही उपकरणे वापरत नाही," असे त्यांनी सांगितले होते. नियमित व्यायाम करण्यावर त्यांचा भर असतो.."लोकांना वाटते की मी खूप फिट आहे; पण मी दररोज फक्त १० ते १५ मिनिटे व्यायाम करतो," असेही त्यांनी सांगितले होते. ज्या दिवशी जास्त उत्साह जाणवतो, त्या दिवशी ते मैदानी व्यायामाचे जास्त सेट करतात.धावणे आणि सायकलिंग हे देखील त्यांच्या दिनक्रमाचा भाग आहेत. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ते आठवड्याला साधारण ६० ते ७० किलोमीटर धावतात. शरीर मजबूत ठेवण्यासाठी ते पुल-अप्स, पुश-अप्स आणि प्लँक्स यासारखे व्यायामही करतात..मिलिंद सोमण यांच्या आहारात काय असते?मिलिंद सोमण यांचा आहारही साधा असून, घरच्या जेवणाला त्याचे प्राधान्य असते. दिवसाची सुरुवात ते पाणी, फळे आणि सुकामेव्याने करतात. दुपारच्या जेवणात डाळ, भाजी, पोळी किंवा भात यासोबत ते थोडे तूप घेतात.प्रक्रिया केलेले आणि पॅकेटमध्ये मिळणारे पदार्थ शक्य तितके कमी खाण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ते सप्लिमेंट्स किंवा अतिरिक्त जीवनसत्त्वांच्या गोळ्यांवर अवलंबून राहत नाही. तसेच शीतपेयांचे सेवनही ते टाळतात आणि वर्षातून एखाद्या वेळीच मद्यपान करतात..मिलिंद सोमण सकाळी किती वाजता उठतो?फिट राहण्यासाठी पहाटेच उठले पाहिजे, असे मिलिंद सोमण मानत नाहीत. त्यांनी सांगितले की, ते साधारण सकाळी ८.३० वाजता उठतात आणि त्यानंतर काही वेळ अंथरुणातच आराम करतात. ते साधारण सकाळी १० वाजण्याच्या सुमारास धावायला जातात.मिलिंद सोमण यांची दिनचर्या नियमित व्यायाम, साधा आहार आणि शरीराच्या गरजेनुसार हालचाल करण्यावर भर दिलेली आहे. मात्र, प्रत्येकाची शारीरिक क्षमता वेगळी असते. त्यामुळे त्यांची व्यायामाची पद्धत तशीच वापरण्याऐवजी स्वतःच्या क्षमतेनुसार व्यायाम करणे महत्त्वाचे आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.