आरोग्य

वयाच्या ६० व्या वर्षीही मिलिंद सोमण अनवाणी धावतात! पायांच्या स्नायूंना होतात 'हे' फायदे; पण ही काळजी घ्या

MILIND SOMAN BAREFOOT RUNNING BENEFITS AT AGE 60: अनवाणी धावल्याने पायांचे स्नायू मजबूत होतात का? जाणून घ्या संभाव्य फायदे, धोके आणि घ्यायची काळजी.
Milind Soman Fitness

Milind Soman Fitness

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

DOES BAREFOOT RUNNING PREVENT PLANTAR FASCIITIS: फिट राहण्यासाठी महागडी जिम, महागडी उपकरणे किंवा तासन्‌तास व्यायाम करण्याची गरज असतेच असे नाही! अभिनेता मिलिंद सोमण यांची फिटनेसची पद्धत याचीच आठवण करून देते. वयाच्या ६० व्या वर्षीही ते अनवाणी धावतात आणि नियमित व्यायाम करतात. पण बूट न घालता धावणं खरंच आरोग्यासाठी चांगलं असतं का, त्याचा पायांच्या स्नायूंवर काय परिणाम होतो? या सवयीचे फायदे कोणते आणि त्यात कोणते धोके असू शकतात? जाणून घेऊया.

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