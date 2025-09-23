आरोग्य

उपचारांतील समतोल

- आशा नेगी, लेखिका, कॅन्सर जनजागृतीसाठी कार्यरत

कॅन्सर असो वा इतर गंभीर आजार, उपचारांच्या बाबतीत अनेकदा लोकांच्या मनात द्विधा निर्माण होते. काहींना वाटतं फक्त नैसर्गिक चिकित्सा (Naturopathy) घेऊया, तर काही पूर्णपणे आधुनिक (Allopathy) उपचारांकडे वळतात.

