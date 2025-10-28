Youth Embrace Balanced Diet: संतुलित आहाराकडे तरुणाईचा कल; आरोग्यदायी आहार पुरविणाऱ्या फूड स्टार्टअप्सला बाजारपेठेत मोठी मागणी!

Rise of Health-Conscious Millennials Boosts Food Startups in India: आजच्या जलद जीवनशैलीत आरोग्यदायी खाद्यपदार्थ आणि संतुलित आहाराची (डाएट फूड) मागणी झपाट्याने वाढत आहे. फास्ट फूड व जंक फूडमुळे निर्माण होणारे आजार, वाढते वजन आणि जीवनशैलीतील आजार, यामुळे तरुणाई आता आहाराच्या बाबतीत अधिक जागरूक झाली आहे. परिणामी आरोग्यदायी आणि संतुलित खाद्यपदार्थांसाठी बाजारपेठेत मागणी वाढली आहे. त्यामुळे या खाद्यपदार्थांची मागणी पूर्ण करणारे अनेक स्टार्टअप्स सध्या सुरू होत आहेत..संतुलित आहाराची थाळी घरपोच देणे, सेंद्रिय पद्धतीने पिकविलेले पदार्थ, पौष्टिक वडी, फळांचा रस, डिटॉक्स वॉटर अशा विविध उत्पादनांना ग्राहकांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळतो आहे. समाजमाध्यमे व डिलिव्हरी सुविधा पुरविणाऱ्या कंपन्यांच्या माध्यमातून या व्यवसायाला सहज बाजारपेठ उपलब्ध होत आहे.प्रत्येकाची शारीरिक गरज वेगळी असल्याने आहारात त्यानुसार बदल आवश्यक असतो. कार्बोहायड्रेट कमी आणि चरबीचे प्रमाण जास्त असलेला आहार (किटो), शाकाहारी, प्रथिनांचे प्रमाण अधिक असलेले आणि डिटॉक्स अशा विविध डाएट प्रकारांनुसार खास खाद्यपदार्थ उपलब्ध होत आहेत. आहारतज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार स्टार्टअप नागरिकांना त्यांच्या गरजेप्रमाणे खाद्यपदार्थ पुरवत आहेत..Heart Health Tips for Young Adults: हृदयविकाराचा धोका कमी करण्यासाठी तरुणांना व्यायाम अन् संतुलित आहारावर भर देण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला.आरोग्यदायी शीतपेयेआरोग्य जपण्याचा एक सोपा आणि प्रभावी मार्ग म्हणजे आरोग्यदायी शीतपेये, जी शरीराला त्वरित ऊर्जा आणि पोषण देतात. ही पेये रोगप्रतिकारशक्ती वाढवितात, पचनक्रिया सुधारतात, शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यास मदत करतात आणि वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. साखरेचे प्रमाण कमी असल्याने ती नेहमीच्या शीतपेयांपेक्षा उत्तम पर्याय आहेत. यामध्ये लिंबू, पुदिना, काकडी असलेले पाणी (डिटॉक्स वॉटर), फळे, भाज्या आणि ओट्स यांचे मिश्रण (स्मूदीज), ग्रीन आणि हर्बल टी यांसारखे अनेक प्रकार उपलब्ध आहेत..स्टार्टअप्ससाठी मोठी संधीसंतुलित आणि आरोग्यदायी खाद्यपदा पुरविण्याचा व्यवसाय सुरू करणे हा तरुणाई तसेच गृहिणी महिलांसाठी एक उत्तम पर्याय आहे. या क्षेत्रात व्यवसाय सुरू करताना स्वच्छता आणि गुणवत्ता महत्त्वाची ठरत आहे. यासाठी आहारतज्ज्ञांचा सल्ला, घरगुती स्वच्छता, अन्न सुरक्षेच्या नियमांचे पालन, आकर्षक पॅकेजिंग व ऑनलाइन विपणन यावर भर देणे गरजेचे आहे.आरोग्य अन् उद्योगाची सांगडआजच्या धावपळीच्या जीवनात प्रत्येक जण आपल्या आरोग्याबद्दल अधिक जागरूक झाला आहे. याच मागणीने तरुर्णासाठी नवीन व्यवसाय संधी आणि स्टार्टअप्सची एक मोठी बाजारपेठ खुली केली आहे. याअंतर्गत संतुलित आहारात भाजलेला चिवडा, कडधान्यांची बिस्किटे, तयार सॅलड, संतुलित थाळी, पौष्टिक वडी यांसारख्या विविध खाद्यपदार्थांना मागणी आहे..Explained: फॅटला करा बाय बाय! कोलेस्टेरॉल कमी करण्यासाठी आहारात 'या' सुपरफूड्सचा समावेश करा.स्टार्टअपसाठी या बाबी महत्त्वाच्याबाजारपेठेचा अभ्यास : कोणत्या प्रकारच्या आहारातील खाद्यपदार्थांना मागणी आहे, याबाबत प्रथम बाजारपेठेचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.गुणवत्ता, घरगुती स्वच्छतेला प्राधान्य : उत्पादनांमध्ये वापरलेल्या घटकांची शुद्धता आणि स्वच्छतेची खात्री बाळगावी,उत्पादन आणि पॅकेजिंग : पदार्थ चवदार असण्यासोबतच पौष्टिक असणे महत्त्वाचे आहे. त्याचे पॅकेजिंगदेखील आकर्षक असावे व त्यात खाद्यपदार्थ टिकून राहावेत.डिजिटल मार्केटिंग आणि डिलिव्हरी : ऑनलाइन ऑर्डर घेणे, समाजमाध्यमावर आपल्या उत्पादनांची माहिती देणे आणि बुकिंग झाल्यावर वेळेत डिलिव्हरी देणे हे स्टार्टअपच्या वाढीसाठी महत्त्वाचे ठरते..संतुलित आहारानुसार निवडकेटो डाएट : यामध्ये कार्बोहायड्रेट्स कमीआणि फॅट्सचे प्रमाण जास्त असलेले पदार्थ असतात. (उदा. पनीरचे पदार्थ, नट-सीड्स)लो-कार्ब आणि हाय-प्रोटिन डाएट : यामध्ये प्रथिने जास्त आणि कर्बोदके कमी असलेले पदार्थ असतात. (उदा. चिकन, अंडी, डाळी आणि सॅलड)व्हेगन डाएट : यामध्ये दूध आणि दुग्धजन्यपदार्थ वगळून फक्त वनस्पती आधारित खाद्यपदार्थ असतात. (उदा. सोया मिल्क, टोफू, भाज्या).Winter Healthcare Tips: हिवाळ्यात उबदार आणि निरोगी राहण्यासाठी फॉलो करा या टिप्स; घ्या त्वचा, केस आणि आरोग्याची काळजी.चविष्ट आणि आरोग्यदायी या दोन्ही गोष्टी आम्ही आमच्या पदार्थांमधून देत आहोत. सॅलड, सोया, रॅप्स, पास्ता, सॅण्डविच अशा पदार्थांना जास्त मागणी असून, हे सर्व मल्टिग्रेन आणि नैसर्गिक फळ, भाज्यांनी बनवले जाते.- तनुश्री किंमतकर, आरोग्यदायी खाद्यपदार्थ तयार करणाऱ्या व्यावसायिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.