Banana Health Benefits: केस, त्वचा आणि मन यासाठी नैसर्गिक सौंदर्याचा खजिना म्हणजे केळ!

Banana Uses for Mental Health: नेहमीचे सणवार, उत्सव, पूजा, पूजा, व्रतवैकल्ये अशा वेळी सहजपणे प्रसादासाठी वापरली जातात, ती केळी. हीच केळी उपवासाला चालतात. लहान मुलांना गर कुस्करून चालतात. ज्येष्ठ नागरिकांसाठीही खायला मऊ असतात व शिवाय इतर फळांच्या तुलनेत स्वस्तही असतात. त्यामुळे सर्व स्तरांतल्या नागरिकांना खाता येतात. हे फळ पोटभरीचे असून, शरीर पोषणाकरिता उत्तम पर्याय ठरतो. .प्रवासात खाल्ल्यास, डब्यात नेण्यास व घाईच्या वेळी खाण्यास केळी सोईस्कर असतात. कच्च्या आणि परिपक्व फळापासून अनेक पदार्थ तयार करून खाल्ले जातात. केळ जसे पिकते, तशी त्यातील शर्करा वाढत जाते. स्त्रियांसाठी हे उत्तम वरदान आहे.Avocado Health Benefits: व्हिटॅमिन बी, सी अन् इ ने भरपूर ऍव्हाकाडो फक्त चवीला नाही, तर आरोग्य आणि सौंदर्यासाठीही आहे खास .प्रमुख उपयुक्त तत्त्वे'ब' आणि 'क' जीवनसत्त्व, लोह, जस्त, मँगेनीज, मॅग्नेशिअम, पोटॅशिअम, फॉस्फरस, फ्लुराईड, कोलिन, ट्रिप्टोफान, तंतुमय पदार्थ इत्यादी.केसांकरिता : बदलते हवामान, प्रदूषण, पोषणमूल्यांची कमतरता, काही औषधांचे दुष्परिणाम, ताण-तणाव इत्यादी कारणांनी केसांचा पोत बिघडतो. केसांचा रुक्षपणा कमी होऊन केस चमकदार, रेशमी, मुलायम होण्यासाठी पिकलेल्या केळ्यांचा गर चार मोठे चमचे + फेटलेल्या अंड्याचा पिवळा बलक दोन मोठे चमचे दही एकत्र करून हा पॅक संपूर्ण केसांना लावावा. एक-दोन तासांनी केस धुवावेत. आठवड्यात एक-दोन वेळा प्रयोग करावा..त्वचेचे सौंदर्य :चेहऱ्यावरील काळे डाग, त्वचेवरील सुरकुत्या, प्रखर सूर्यप्रकाशामुळे त्वचा रापणे, सततच्या स्विमिंगने त्वचेचे आरोग्य बिघडणे या तक्रारींवर केळ्याचा छान फायदा होतो. रोज एक छोटा चमचाभर मुलतानी माती एक छोटा चमचा मध + दोन ते तीन चमचे केळ्यांचा गर एकत्र करून हा फेस पॅक चेहऱ्यावर पंधरा-वीस मिनिटे लावून ठेवावा. कोमट पाण्याने धुवून टाकावे. हा पॅक रोज नित्यनेमाने लावणे आवश्यक आहे..Jaggery Health Benefits: दररोज सुपारीएवढा गूळ देतो ताकद, शुद्धी आणि आरोग्याचे चांगले फायदे.मनःशांती व नैराश्य :धकाधकीची जीवनशैली, अनिद्रा, व्याधी, स्पर्धा, पाळीच्यादरम्यानचे संप्रेरकांचे आंदोलन इत्यादींनी नैराश्य व नकारात्मकता स्त्रीच्या आयुष्यात येत असते. केळ्यातील ट्रिप्टोफान हे शरीरात सिरोटोनिन हा 'Mood Elevator' निर्माण करते, ज्यायोगे आनंदाची-समाधानाची व बरे वाटण्याची भावना निर्माण होते. रोज केळे खाणे याकरिता गरजेचे आहे. केळ्यातील शर्करा दिवसभर ऊर्जेचाही पुरवठा करते व स्त्रीची कार्यशक्ती वाढवते.