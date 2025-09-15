Bathing Tips for Good Health: स्वच्छतेसोबत आरोग्यही जपा – आंघोळ करताना फॉलो करा या महत्त्वाच्या टिप्स!

Skin Care Tips: स्नान केवळ शरीर स्वच्छतेसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण आरोग्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. योग्य पद्धतीने स्नान केल्याने तणाव कमी होतो, रक्तप्रवाह सुधारतो आणि त्वचेचे आरोग्य टिकून राहते. स्नानाबाबत काही टिप्स बघू या..पाण्याचे तापमानगरम पाणी : स्नायूंचा ताण आणि तणाव कमीकरते; पण जास्त गरम पाणी त्वचेची नैसर्गिक तेले कमी करू शकते.थंड पाणी : रक्तप्रवाह वाढवते, केस आणित्वचेला चमक देते. सकाळी थंड पाण्याने स्नान केल्याने ताजेतवाने वाटते.काँट्रास्ट शॉवर : गरम आणि थंड पाण्याचा पर्यायी उपयोग (contrast shower) करणे फायदेशीर ठरू शकते..Artificial Sweeteners and Brain Health: आर्टिफिशियल स्वीटनरमुळे मेंदूला धोका; आरोग्यतज्ज्ञांनी अभ्यासातून मांडला निष्कर्ष.योग्य वेळ आणि कालावधीस्नानासाठी १०-१५ मिनिटे पुरेशी आहेत. जास्त वेळ स्नान केल्यास त्वचेचे नैसर्गिक तेल निघून जाऊ शकते.संध्याकाळी स्नान केल्याने झोप चांगली येते, तर सकाळी स्नान केल्याने उर्जा मिळते..स्नानाची वारंवारितारोज स्नान करणे स्वच्छतेसाठी चांगले आहे; पण जास्त वेळा साबण वापरल्यास त्वचा रुक्ष होऊ शकते.दिवसांतून एकदा स्नान करणे पुरेसे आहे. खूप वेळ स्नान करू नका (त्वचेचे नैसर्गिक तेल नष्ट होते)..Skincare Mistakes: स्किनकेअर करताय पण त्वचेत काहीच फरक दिसत नाहीये; 'या' चुका असू शकतात कारण.उत्पादनांची निवडत्वचेच्या प्रकारानुसार साबण/जेल निवडा. संवेदनशील त्वचेसाठी कोमल उत्पादने वापरा.नैसर्गिक घटक (खोबरेल तेल, हळद, उटणी, अलोव्हेरा) त्वचेला आर्द्रता देतात.स्नानानंतरची काळजीस्वच्छ टॉवेलने शरीर पुसा. ओल्या टॉवेलमुळे बॅक्टेरियाची वाढ होते.स्नानानंतर स्वच्छ कपडे घाला..विशेष आरोग्य टिप्सस्नान करताना मंद प्रकाश ठेवा. फुलांच्या पाकळ्या सुगंधित तेल वापरल्यास मन शांत होते.संध्याकाळी गरम पाण्याने स्नान केल्याने झोप चांगली येते.त्वचा जोरात घासणे टाळा. त्यामुळे इजा होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.