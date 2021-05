कडूलिंबाच्या पाण्याने आंघोळीचे असे आहेत 9 फायदे आणि 3 तोटे

By

आपल्या आसपास अशा काही गोष्टी आहेत ज्या आंघोळ करताना किंवा आंघोळीच्या पाण्यात वापरल्या गेल्या तर आरोग्यास बर्‍याच प्रकारे फायदा bathing with neem water benefits होऊ शकेल. कडुलिंबाच्या पाण्याने आंघोळीची बोलत आहोत. कडूलिंब ओतणे थंड आहे, म्हणून उन्हाळ्यात कडूलिंबाच्या पाण्याने आंघोळ करणे हा एक चांगला पर्याय आहे. त्याचा उपयोग त्वचेच्या समस्या तसेच डोळ्यांच्या समस्या, केसांच्या समस्या इ. दूर करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. आज आपला लेख या विषयावर आहे. आज आम्ही आपल्या लेखाच्या माध्यमातून सांगेन की कडुलिंबाच्या पाण्याने आंघोळीचे (कडूलिंबाच्या पाण्याने आंघोळ करण्याचे) काय फायदे आहेत? bathing with neem water benefits आपल्याला त्याच्या नुकसानाबद्दल देखील माहिती असणे आवश्यक आहे bathing with neem water side effects चला जाणू घेऊ या फायदे ताेटे bathing-with-neem-water-benefits-and-side-effects-in-marathi

कडुलिंबाच्या पाण्याने आंघोळ करण्याचे फायदे (bathing with neem water benefits)

मुरुमांच्या समस्येवर मात

कडूलिंबाच्या पाण्याने आंघोळ केल्याने मुरुमांची समस्याच दूर होते तर चेह-यावरही चमक येते. ज्यांना चेहर्‍यावरील डागांमुळे त्रास होतो, ते डाग काढून टाकण्यासाठी कडुलिंबाच्या पाण्याने आपला चेहरा धुवा. असे केल्याने चेहर्‍यावर नैसर्गिक चमक येते.

डोक्यातील कोंडा समस्या दूर आहे

ज्या लोकांना डोक्यातील कोंडा किंवा कोरड्या केसांमुळे त्रास होतो त्यांना कडूलिंबाच्या पाण्याने त्यांच्या डोक्यातील कोंडा समस्या उद्भवू शकते. तसेच, ज्यांचे केस निर्जीव आहेत त्यांच्या केसांमध्ये चमक निर्माण करण्यासाठी ते कडूलिंबाच्या पाण्याचा वापर करू शकतात. त्याशिवाय कडुलिंबाच्या पाण्याने आपले डोके धुताना आपल्याला शैम्पू वापरण्याची आवश्यकता नाही.

डोळ्याच्या आरोग्यासाठी चांगले

आम्हाला कळू द्या की जे डोळ्यांच्या संसर्गामुळे त्रस्त आहेत ते कडुनिंबाच्या पाण्याने त्यांच्या समस्येवर मात करू शकतात. कडूलिंबाच्या पाण्याने आंघोळ करून आणि त्या पाण्याने डोळे धुण्यामुळे डोळ्यांचा संसर्ग, डोळ्यांच्या बुबुळाच्या पुढील भागाचा होणारा दाह, म्हणजे डोळ्यांतील लालसरपणा, डोळ्यांना सूज इ. जे लोक कडूलिंबाच्या पाण्याने आंघोळ करत नाहीत ते केवळ डोळ्यातील कडूलिंबाच्या पाण्याने डोळ्यातील अनेक समस्या दूर करतात.

घामाेळ्यांपासून मुक्तता

जे लोक घामाेळ्यांपासून अस्वस्थ असतात किंवा उन्हाळ्यात वारंवार पुरळ उठतात. त्यांना कळू द्या की कडुलिंबामध्ये नैसर्गिक बॅक्टेरियाच्या वाढीस प्रतिबंध करणारा पदार्थ आणि अँटीफंगल गुणधर्म आहेत, जो उकळणे आणि मुरुमांचा त्रास दूर करण्यास खूप उपयुक्त आहे.

घामाच्या वासापासून मुक्त व्हा

उन्हाळ्यात, लोक अनेकदा घामापासून वास घेऊ लागतात, ज्यामुळे शरीरात बॅक्टेरिया तयार होतात. आम्हाला कळू द्या की कडुलिंबाचे पाणी ही समस्या दूर करण्यास देखील उपयुक्त आहे, जे लोक कडूनिंबाच्या पाण्याने आंघोळ करतात, घामाचा वास निघतो.

उवांच्या समस्या मिटतात

उवांच्या समस्येने त्रस्त झालेल्यांना सांगा, कडुलिंबाच्या पाण्याने आंघोळ करुन ही समस्या दूर केली जाऊ शकते. याशिवाय कडुलिंबाच्या पानांची पेस्ट लावल्यास उवांच्या समस्येवरही विजय मिळवता येतो. अशा परिस्थितीत कडुलिंबाच्या पाण्याने आंघोळ केल्यावर उवाच्या पोळ्यापासून उवा काढा.

इतर फायदे

कडुलिंबाच्या पाण्याने आंघोळ करताना त्या पाण्याने स्वच्छ धुवा, तर तोंडी आरोग्य देखील योग्य आहे. आम्हाला कळू द्या की कडुनिंबाच्या पाण्यामुळे हिरड्या निरोगी राहतात, तर कडुनिंबाच्या पाण्यामध्ये तोंडावाटे बॅक्टेरिया नष्ट करणारे अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी-बॅक्टेरियाचे गुणधर्म देखील असतात. याव्यतिरिक्त, कडुनिंबाचे पाणी हिरड्या देखील काढून टाकते.

अॅन्टीफंगल घटक कडुलिंबाच्या आत असतात, म्हणून कडुलिंबाच्या पाण्याने आंघोळ केल्याने त्वचेच्या संसर्गापासून मुक्तता मिळते.

कडूलिंबाच्या पाण्याने आंघोळ करण्याचे तोटे (bathing with neem water side effects)

डोळ्याच्या इतर समस्यांमुळे त्रस्त असलेल्या लोकांना कडुलिंबाच्या पाण्याने डोळे धुण्यावर चिडचिड येते.

नवजात किंवा मुलांना कडुलिंबाच्या पाण्याने अंघोळ करण्यापूर्वी एकदा तज्ञाचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

कडूलिंबाच्या एलर्जी असणा-यांनी कडुलिंबाच्या पाण्याने स्नान करू नये. अन्यथा, त्यांना एलर्जी देखील होऊ शकते.

डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.