Benefits Of Tulsi Leaves: तुळशीचे पाने खाण्याचे हे आहेत फायदे

ही स्वस्त औषधी वनस्पती अनेक आरोग्य फायद्यांसह भरली जाते. तुळशी (Basil) आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानली जाते. विशेषत: तुळशी रोग प्रतिकारशक्ती बळकट करण्यासाठी अशा काही सामान्य आजारांवर मात करण्यासाठी खूप फायदेशीर मानली जाते. (benefits of tulsi leaves why is it important to consume tulsi at this time tulsi is an amazing home remedy here are 16 great benefits of basil)

आपल्या प्रतिक्षा प्रणालीकडे सर्वात जास्त लक्ष देणे ही समस्या आहे. बॅक्टेरिया (Bacteria) आणि विषाणूजन्य संक्रमणाशी (Pandemic) लढण्यासाठी आणि केस आणि त्वचेच्या विविध विकारांवर उपचार करण्यास आश्चर्यकारक. तुळशीचे फायदे बरेच आहेत. नियमित वापरल्यास काही तुळशीची पाने आरोग्यावर आणि जीवनशैलीशी संबंधित समस्येवर विजय मिळवितात. त्याचे अत्यावश्यक तेल रोगांवर उपचार करण्यासाठी वापरले जाते. तुळसमध्ये आढळणारी आवश्यक तेले आपल्या श्वसन प्रणालीवर प्रभावीपणे कार्य करतात. तुळशीमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर असतात.

ज्यामुळे तणाव आणि मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि तत्सम परिस्थिती कमी करण्यात मदत होते. तुळशीमध्ये लिनोलिक Acid असते, जे त्वचेसाठी अत्यंत फायदेशीर मानले जाते. तुळशी पेस्ट तसेच पावडर हर्बल आणि कॉस्मेटिक उत्पादनांमध्ये त्याच्या शुद्धीकरणासाठी, डिटॉक्सिफाईंग आणि क्लींजिंग प्रॉपर्टीजसाठी फार पूर्वीपासून वापरला जात आहे.

अनेक समस्यांसाठी तुळशी हा एक उत्कृष्ट घरगुती उपाय आहे

बर्‍याच भारतीय घरगुती उपचारांमध्ये तुळशी ही सर्वात सामान्य आणि मोठ्या प्रमाणात वापरली जाते. तुळस नियमित तापापासून काही जिवाणू आणि विषाणूजन्य संक्रमण बरा करण्यास मदत करते. तुळशीच्या पानांपासून बनविलेले निरोगी हर्बल पेय आपली प्रतिकारशक्ती वाढविण्यास, अँटीबैक्टीरियल घटक म्हणून कार्य करण्यास आणि डेंग्यूपासून मुक्त होण्यास मदत करू शकतात.

हे डिटोक्सिफाईंग, क्लींजिंग आणि प्युरिफिंग एजंट म्हणून कार्य करते.

म्हणून हे त्वचेसाठी चांगले आहे - जेव्हा ते सेवन केले जाते किंवा ते त्वचेवर लागू होते.

त्वचेचे विकार, खाज सुटणे आणि दाद यासारख्या समस्यांवर उपचार करण्यासाठी देखील हे प्रभावी आहे.

हे चहामध्ये बनवले जाऊ शकते किंवा ते कच्चे, पावडर, पेस्ट किंवा हर्बल पूरक म्हणून घेतले जाऊ शकते.

यात अँटीबायोटिक, अँटी-व्हायरल, अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी-कार्सिनोजेनिक गुणधर्म आहेत.

हे ताप, डोकेदुखी, घसा खवखवणे, सर्दी, खोकला, फ्लू आणि छातीत रक्तस्रावपासून मुक्त होण्यास मदत करते.

तीव्र श्वासनलिकेचा दाह, दमा इत्यादी श्वसन रोगांच्या उपचारांमध्ये देखील फायदेशीर मानले जाते.

तुळस तणाव दूर करण्यात, प्रतिकारशक्ती मजबूत करण्यास आणि योग्य पचन सुलभ करण्यास मदत करते.

हे आवश्यक तेले, जीवनसत्त्वे अ आणि सीने भरलेले आहे.

नियमितपणे तुळशीचे सेवन केल्याने विविध शारीरिक प्रक्रिया संतुलित करण्यास मदत होते.

हे रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास उपयुक्त आहे, म्हणून मधुमेह रूग्णांसाठी फायदेशीर आहे.

हे शरीरातील यूरिक acidसिडची पातळी नियमित करण्यात मदत करते, ज्यामुळे मूत्रपिंडातील दगड होण्याचे धोका कमी होते.

तुळस मुक्त रॅडिकल्सचे हानिकारक प्रभाव दूर करू शकते.

दंत आरोग्यासाठी आणि निरोगी हिरड्यासाठी उत्कृष्ट.

हेपेटायटीस, मलेरिया, क्षयरोग, डेंग्यू आणि स्वाइन फ्लूसारख्या परिस्थितींवर उपचार करण्यासाठी देखील फायदेशीर मानले जाते.

तुळशी कशी वापरावी

ते कच्चे घ्या, ते आपल्या चहामध्ये मिसळा किंवा त्यातून काडा बनवा. तुळशीचे सेवन करण्याच्या पारंपारिक पद्धतीव्यतिरिक्त आपण ते आपल्या स्वयंपाकात देखील वापरू शकता.