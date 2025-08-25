आरोग्य

Neem Juice on Empty Stomach: रिकाम्या पोटी कडुलिंबाचा रस प्यायल्यास काय होते? 'या' 5 आरोग्य समस्या कायमच्या होतील दूर

How neem juice helps with diabetes control: कडुलिंबाच्या पानांमध्ये अँटी-बॅक्टेरियल, अँटी-इंफ्लेमेटरी आणि अँटी-फंगल घटक असतात. हे सर्व घटक शरीर निरोगी ठेवण्यास आणि रोगांपासून सुरक्षित ठेवण्यास मदत करतात.
कडुलिंबाच्या पानांचा रस रिकाम्या पोटी पिल्याने पचनशक्ती वाढते, रक्त शुद्ध होते आणि वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी होते. यामुळे हृदय निरोगी राहते आणि वजन कमी होण्यास मदत होते. त्वचा निरोगी आणि चमकदार होते. सकाळी नाश्त्यापूर्वी 15-20 मिनिटे 10-20 मिली रस पिणे फायदेशीर आहे.

आयुर्वेदात कडुलिंबाच्या पानांना एक फायदेशीर औषध मानले जाते. कडुलिंबाच्या पानांमध्ये शरीर, त्वचा आणि केसांसाठी आवश्यक पोषक तत्वे असतात. म्हणूनच, अनेक आयुर्वेदिक उपायांमध्ये नेहमीच कडुलिंबाच्या पानांचे सेवन केले जाते. कडुलिंबाच्या पानांचा रस पिल्याने शरीराचे अनेक आजार बरे होतात. रिकाम्या पोटी कडुलिंबाचा रस पिण्याचे काय फायदे आहेत ते जाणून घेऊया.

