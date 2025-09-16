Hair Oil : पांढरे केस काळे करण्यासाठी घरीच तयार 'हे' नॅचुरल ऑइल; कोणतही एक वापरा, झटपट दिसेल फरक

घरगुती तेलांनी पांढरे केस नैसर्गिकरित्या काळे आणि चमकदार होतात.आवळा, कढीपत्ता आणि खोबऱ्याचं तेल केसांना पोषण देतात.नियमित वापराने केसगळती कमी होऊन केस मजबूत होतात..आजकाल कमी वयातच केस पांढरे होणे आणि केसगळतीच्या समस्येने अनेकांना त्रास होतो आहे. प्रदूषण, तणाव, चुकीचा आहार आणि केमिकलयुक्त उत्पादनांचा वापर यामुळे केसांचे आरोग्य बिघडते. बाजारातील महागड्या उपायांऐवजी घरगुती नैसर्गिक तेलांचा वापर करून तुम्ही केस पुन्हा काळे आणि निरोगी करू शकता. चला, जाणून घेऊया अशा काही खास तेलांबाबत, जे घरीच तयार करून तुम्ही आकर्षक केस मिळवू शकता..1. आवळा आणि खोबरेल तेलआवळा केसांना नैसर्गिक काळपट रंग देतो. यासाठी ४ चमचे खोबरेल तेल आणि २ चमचे आवळा पावडर एकत्र गरम करा. मिश्रण कोमट झाल्यावर केसांच्या मुळांना मालिश करा. २ तासांनंतर शाम्पूने धुवा. आठवड्यातून ३-४ वेळा हा उपाय करा लवकरच फरक दिसेल. .Retro Photo Prompt For Men : मुलींनी खूप AI फोटो बनवले! आता मुलांची बारी..Retro स्टाइल फोटो बनवा एका क्लिकवर...'हे' घ्या 10 प्रॉम्प्ट.2. कढीपत्ता आणि खोबरेल तेलकढीपत्ता केसांना पोषण देतो आणि पांढरे केस काळे करण्यास मदत करतो. खोबरेल तेलात कढीपत्त्याची पाने गरम करा, थंड झाल्यावर बाटलीत साठवा. रात्री केसांना लावा आणि सकाळी धुवा. नियमित वापराने केस चमकदार आणि काळे होतील..Bathing Tips for Good Health: स्वच्छतेसोबत आरोग्यही जपा – आंघोळ करताना फॉलो करा या महत्त्वाच्या टिप्स! .3. लिंबू आणि खोबरेल तेललिंबाचा रस आणि खोबरेल तेल एकत्र करून हलक्या हाताने डोक्याच्या त्वचेवर मालिश करा. रात्रभर ठेवून सकाळी केस धुवा. यामुळे केसांचा रंग गडद होईल आणि टाळू निरोगी राहील.हा उपाय करा, केस काळे आणि मजबूत होतील. हे घरगुती उपाय स्वस्त, सुरक्षित आणि प्रभावी आहेत. नियमित वापराने तुम्हाला नक्कीच फरक जाणवेल.FAQsHow often should I use these homemade oils to see results?घरगुती तेल किती वेळा वापरावे याचा परिणाम दिसण्यासाठी?आठवड्यातून ३-४ वेळा नियमित वापरल्यास २-३ आठवड्यांत फरक दिसू शकतो.Are these natural oils safe for all hair types?ही नैसर्गिक तेल सर्व प्रकारच्या केसांसाठी सुरक्षित आहेत का?हो, ही तेल नैसर्गिक असल्याने सर्व प्रकारच्या केसांसाठी सुरक्षित आणि फायदेशीर आहेत.Can these oils prevent hair fall along with greying?ही तेल पांढरे केस आणि केसगळती दोन्ही रोखू शकतात का?हो, आवळा, कढीपत्ता आणि खोबऱ्याचं तेल केसांना पोषण देऊन केसगळती कमी करतात.How long should I leave the oil on my hair?तेल केसांवर किती वेळ ठेवावे?तेल २-३ तास किंवा रात्रभर ठेवावे, नंतर शाम्पूने धुवावे.Can I mix all these oils together for better results?चांगल्या परिणामासाठी सर्व तेल एकत्र मिसळू शकतो का?एकाच वेळी जास्त तेल मिसळण्यापेक्षा एक-एक तेल वापरून त्यांचा परिणाम तपासावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.