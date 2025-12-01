Best Time To Give Milk To Kids: सकाळ की संध्याकाळ? मुलांना दूध देण्याचा ‘बेस्ट टाइम’ कोणता? जाणून घ्या एका क्लिकवर

morning vs evening milk benefits for children: लहानपणापासूनच दूध हे एक सुपरफूड मानलं जातं. कॅल्शियम, प्रथिने आणि व्हिटॅमिन डी ने भरलेले हे पांढरे जादू मुलांची हाडे आणि दात मजबूत करते. ते वाढीस देखील मदत करते. सर्वांना माहित आहे की दूध मुलांच्या आरोग्यासाठी वरदान आहे, परंतु पालकांच्या मनात नेहमीच एक प्रश्न असतो - सकाळी दूध देणे चांगले की रात्री? जर तुम्हीही त्यापैकी एक असाल आणि सकाळी किंवा संध्याकाळी मुलांना दूध देण्यापूर्वी तुम्ही विचार करत असाल की तुम्ही त्यांना या वेळी दूध देऊन काही चूक करत आहात का, तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. .बाळाला सकाळी किंवा संध्याकाळी कधी दूध द्यावे?डॉक्टर आणि आरोग्य तज्ञ म्हणतात की खरा फरक आहार देण्याच्या वेळेत नाही, तर तो कसा देतो यात आहे. म्हणजेच, जर तुमचे बाळ आरामात दूध पिते, पोट भरलेले नसेल आणि त्याच्या दैनंदिन दिनचर्येनुसार दूध दिले तरच त्याचा फायदा होईल. बालरोग तज्ञांच्या मते, दूध मुलांच्या शरीरासाठी चांगले असते. परंतु दिवसभर कमी प्रमाणात दूध पिणे ही चांगली कल्पना नाही. यामुळे बाळाची भूक कमी होऊ शकते, दात किडतात आणि जास्त कॅलरीजचे सेवन होऊ शकते. त्यांच्या मते, मुलांना दूध देण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे जेवणासोबत किंवा निश्चित नाश्त्याच्या वेळी. जेवणाच्या दरम्यान, मुलांना फक्त पाणी द्या. .सकाळी दूध देण्याचे फायदे?सकाळी दूध दिल्याने मुलांना दिवसाची सुरुवात करण्यासाठी चांगली ऊर्जा मिळते. दुधातील प्रथिने त्यांना लक्ष केंद्रित करण्यास मदत करतात आणि त्यांना लवकर भूक लागण्यापासून रोखतात. जर तुमचे मूल जेवण करत नसेल, तर डॉक्टर त्यांना प्रथम एक छोटासा नाश्ता आणि नंतर दूध देण्याचा सल्ला देतात. यामुळे त्यांना जास्त खाणे टाळण्यास मदत होईल आणि त्यांना घन पदार्थ खाण्यास प्रोत्साहित केले जाईल..World Aids Day 2025: HIV संसर्ग रोखण्यासाठी नवी आशा, सहा महिन्यानंतर देणारे इंजेक्शन ठरणार गेम-चेंजर.रात्री दुधाचे काय फायदे ?अनेक घरांमध्ये रात्री कोमट दूध देण्याची सवय असते. दुधात ट्रिप्टोफॅन नावाचा पदार्थ असतो, जो आराम करण्यास मदत करतो. जरी फारसे वैज्ञानिक पुरावे नसले तरी, ते मुलांना आराम देते. लक्षात ठेवा की मोठ्या मुलांना बाटलीत दूध घेऊन झोपवल्याने त्यांच्या दातांना हानिकारक ठरू शकते. त्यांना कपात दूध देणे चांगले आहे..पुढील चुका करु नका1. मुलांना दिवसभर दूध देऊ नका. 2. जास्त दूध भूक कमी करू शकते आणि लोहाची कमतरता निर्माण करू शकते.3. दातांवर सतत दूध ठेवल्याने पोकळी वाढते.4. फक्त ठराविक वेळी दूध द्या; इतर वेळी पाणी द्या.तुम्ही सकाळी दूध द्याल की रात्री हे तुमच्या आवडी आणि तुमच्या मुलाच्या सवयींवर अवलंबून आहे. लक्षात ठेवण्याची महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही किती दूध देता आणि वेळ योग्य आहे का हे लक्षात ठेवा. दूध हे जेवणाला पर्याय बनवू नका. मुलांना संतुलित आहाराची सवय लावा. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.