आरोग्य

Best Time To Give Milk To Kids: सकाळ की संध्याकाळ? मुलांना दूध देण्याचा ‘बेस्ट टाइम’ कोणता? जाणून घ्या एका क्लिकवर

best time to give milk to kids for better growth: लहान मुलांना दूध देण्याची योग्य वेळ लक्षात ठेवल्यास वाढीवर सकारात्मक परिणाम होतो. पण योग्य वेळ कोणती हे जाणून घेऊया.
Best Time To Give Milk To Kids:

Best Time To Give Milk To Kids:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

morning vs evening milk benefits for children: लहानपणापासूनच दूध हे एक सुपरफूड मानलं जातं. कॅल्शियम, प्रथिने आणि व्हिटॅमिन डी ने भरलेले हे पांढरे जादू मुलांची हाडे आणि दात मजबूत करते. ते वाढीस देखील मदत करते. सर्वांना माहित आहे की दूध मुलांच्या आरोग्यासाठी वरदान आहे, परंतु पालकांच्या मनात नेहमीच एक प्रश्न असतो - सकाळी दूध देणे चांगले की रात्री? जर तुम्हीही त्यापैकी एक असाल आणि सकाळी किंवा संध्याकाळी मुलांना दूध देण्यापूर्वी तुम्ही विचार करत असाल की तुम्ही त्यांना या वेळी दूध देऊन काही चूक करत आहात का, तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे.

Loading content, please wait...
Milk
Time
child health
child health tips
Childhood memories
Child Care
health
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com