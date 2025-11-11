आरोग्य

रक्तातील साखरेपलीकडे

नोव्हेंबर महिना जगभर ‘मधुमेहविषयक जागरुकता महिना’ म्हणून साजरा केला जातो.
blood sugar

blood sugar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- डॉ. मृदुल देशपांडे

नोव्हेंबर महिना जगभर ‘मधुमेहविषयक जागरुकता महिना’ म्हणून साजरा केला जातो. मधुमेह म्हटलं की लगेच लक्षात येतं, रक्तातील साखर वाढलेली स्थिती. पण फंक्शनल मेडिसिनच्या दृष्टीने Type २ Diabetes म्हणजे केवळ साखर नियंत्रणाचा प्रश्न नाही, तर तो मेटाबॉलिक असंतुलनाचा इशारा आहे.

Loading content, please wait...
Diabetes
health
Blood Sugar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com