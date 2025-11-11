रक्तातील साखरेपलीकडे

- डॉ. मृदुल देशपांडेनोव्हेंबर महिना जगभर ‘मधुमेहविषयक जागरुकता महिना’ म्हणून साजरा केला जातो. मधुमेह म्हटलं की लगेच लक्षात येतं, रक्तातील साखर वाढलेली स्थिती. पण फंक्शनल मेडिसिनच्या दृष्टीने Type २ Diabetes म्हणजे केवळ साखर नियंत्रणाचा प्रश्न नाही, तर तो मेटाबॉलिक असंतुलनाचा इशारा आहे..आपल्या शरीरातील प्रत्येक पेशीला ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी इन्सुलिन या हार्मोनची गरज असते. पण जेव्हा आपण वारंवार अतिरिक्त कर्बोदके, अतिरक्त धान्ये, प्रोसेस्ड फूड्स, झोपेचा अभाव, ताण आणि कमी हालचाल अशा जीवनशैलीत जगतो, तेव्हा पेशी इन्सुलिनला प्रतिसाद देणं कमी करतात. हीच इन्सुलिन रेसिस्टन्स नावाची अवस्था Type २ Diabetes चं मूळ कारण ठरते..डॉ. राल्फ डेफरॉन्झो आणि ‘Ominous Octet’जगप्रसिद्ध संशोधक डॉ. राल्फ डिफ्रोंझो यांनी Type २ Diabetes च्या मूळ कारणांवर प्रकाश टाकत ‘Ominous Octet’ ही संकल्पना मांडली. त्यांच्या मते हा आजार फक्त पॅन्क्रियासमधील इन्सुलिन कमी होणं किंवा पेशींची रेसिस्टन्स एवढाच नाही, तर शरीरातील आठ वेगवेगळ्या यंत्रणांच्या बिघाडामुळे होतो:१. पेशींतील इन्शुलिन रेसिस्टन्स२. लिव्हरमधून वाढलेली ग्लुकोज निर्मिती३. बीटा सेल डिसफंक्शन (इन्शुलिन निर्मिती कमी होणे)४. स्वादुपिंडाच्या अल्फा सेल्समधून वाढलेला ग्लुकागॉन५. आतड्यांतील इन्क्रेटिन हार्मोन्स कमी स्रवणे६. मेंदूमधील इन्शुलिन संवेदनशीलतेत घट७. किडनीद्वारे ग्लुकोजचे पुनर्शोषण वाढणे८. फॅट सेल्समधून फ्री फॅटी ॲसिड्सचा वाढलेला पुरवठाफंक्शनल मेडिसिन हे वरील सर्व स्तरांवर संतुलन परत आणण्यावर भर देते. म्हणजेच, फक्त साखर कमी करणे नव्हे, तर शरीरातील संपूर्ण मेटाबॉलिक सिस्टीम रीसेट करणे हा खरा उपाय आहे..उपचाराचा फंक्शनल मेडिसिन मार्गअन्न म्हणजे औषध : कमी ग्लायसेमिक लोड असलेला, प्रथिनेयुक्त आणि चांगल्या फॅट्ससह आहार - इन्शुलिन संवेदनशीलता सुधारतो.दाह कमी करा : हळद, दालचिनी, ओमेगा-३, हिरव्या भाज्या, या नैसर्गिक anti-inflammatory घटकांचा आहारात समावेश करा.ताण आणि झोप व्यवस्थापन : chronic stress व झोपेचा अभाव इन्शुलिन रेसिस्टन्स वाढवतात. ध्यान, श्वसनक्रिया आणि नियमित झोप अनिवार्य.हालचाल म्हणजे औषध : strength training, योग आणि चालणं, स्नायूंचा ग्लुकोज वापर वाढवून मेटाबॉलिक लवचिकता सुधारतात..निष्कर्षType २ Diabetes ही केवळ ‘साखर वाढली’ अशी अवस्था नसून, आठ पातळ्यांवरील असंतुलनाची कहाणी आहे. योग्य आहार, झोप, हालचाल आणि ताण व्यवस्थापनाने हे संतुलन पुन्हा मिळवता येतं. फंक्शनल मेडिसिन आपल्याला हाच संदेश देते, ‘Find the cause, not just control the symptom.’ या मधुमेह जागरुकता महिन्यात केवळ साखर मोजण्याऐवजी, मेटाबॉलिक आरोग्य सुधारण्याचा संकल्प करूया!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.