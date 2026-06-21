Bihar Uranium Scare Explained: बिहारमधील आईच्या दुधात युरेनियम असल्याचा दावा अखेर खोटा ठरला? BARC च्या अहवालातून मोठा खुलासा

Bihar Breast Milk Uranium Scare: बिहारमध्ये आईच्या दुधात युरेनियम (Urenium) आढळल्याचा दावा समोर आल्यानंतर अनेक मातांमध्ये आणि पालकांमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं होतं. सोशल मीडियापासून ते इतर माध्यमांपर्यंत या विषयाची मोठी चर्चा झाली होती. मात्र, आता या प्रकरणावर भाभा अणु संशोधन केंद्राने (BARC) महत्त्वाचा अहवाल सादर करत अनेक गैरसमज दूर केले आहेत. आईच्या दुधात युरेनियम असल्याचा दावा खरोखर कितपत वैज्ञानिक आहे? भूजलातल्या युरेनियममुळे आरोग्याला धोका आहे का? जाणून घ्या BARC च्या अहवालातील महत्त्वाचे निष्कर्ष..राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal - NGT) समोर सादर केलेल्या अहवालात BARC ने स्पष्ट केलं आहे की, बिहारमधील आईच्या दुधात युरेनियम आढळल्याचा दावा सिद्ध करणारा कोणताही ठोस वैज्ञानिक पुरावा नाही. त्यामुळे बाळाला स्तनपान (Breastfeeding) करणाऱ्या मातांनी किंवा पालकांनी घाबरण्याचं कारण नसल्याचं अहवालात म्हटलं आहे..BARC च्या अहवालानुसार, देशातील बऱ्यापैकी पिण्याच्या पाण्यात आणि भूजलात आढळणारं युरेनियम हे नैसर्गिकरित्या असतं आणि त्याचं प्रमाण सुरक्षित मर्यादेत आहे. त्यामुळे या पाण्यामुळे सर्वसामान्यांच्या आरोग्याला कोणताही धोका नसल्याचं BARC ने स्पष्ट केलंय.तसंच, आईच्या दुधात युरेनियम असल्याबाबत काही संशोधकांनी केलेले दावे खूप कमी नमुन्यांच्या तपासणीवर आधारित होते. तसेच WHO आणि FSSAI या संस्थांनी आईच्या दुधातील युरेनियम किती असावं याबाबत कोणतीही अधिकृत मर्यादा निश्चित केलेली नाही, असही अहवालात म्हटलं आहे..अहवालात असंही सांगण्यात आलं आहे की, पाण्यात आढळणारं युरेनियम हे अणुऊर्जा प्रकल्प किंवा अणुसंबंधित केंद्रांमुळे आलेलं नाही. काही भागांमध्ये युरेनियमचं प्रमाण जास्त असण्यामागं त्या ठिकाणची नैसर्गिक जमीन आणि खडकांची रचना कारणीभूत आहे, असं वैज्ञानिक तपासणीत आढळलं..मात्र, पाण्याच्या तपासणीत काही ठिकाणी सल्फेट, नायट्रेट, फ्लोराइड आणि इतर काही घटकांचं प्रमाण जास्त आढळलं. त्यामुळे युरेनियमची चिंता नसली तरी पिण्याचं पाणी स्वच्छ आणि सुरक्षित आहे का, याकडे लक्ष देणं गरजेचं असल्याचं अहवालात म्हटलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.