Blood Sugar Danger Signs: नोर्मल रिपोर्ट्स असले तरी शुगर लेव्हल ‘Out of Control’? 'ही' 5 लक्षणं ओळखा आणि गंभीर परिणाम टाळा!

Early Signs of Insulin Resistance: बर्याच वेळा डायबिटीज रुग्णांचे रिपोर्ट्स नॉर्मल असले तरी, साखरेची पातळी कधी कधी नियंत्रणाबाहेर जाते. डॉक्टर सांगतात की, रक्तातील साखरेचे संतुलन बिघडायला लागले तरी त्याची सुरुवातीची चिन्हे अनेकदा दुर्लक्षित केली जातात. याचा परिणाम शरीर, त्वचा आणि मेंदूवर होतो. त्यामुळे योग्य वेळी लक्ष न दिल्यास, इन्सुलिन रेसिस्टन्स किंवा डायबिटीजचा धोका वाढू शकतो.गॅस्ट्रोएंटेरॉलॉजिस्ट डॉ. पाल म्हणतात, पुढील ५ लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता, योग्य वेळी लक्ष देऊन आवश्यक काळजी घेता येऊ शकते..Diabetes Causes Dementia: साखर फक्त शरीरालाच नाही, मेंदूलाही करते ‘डॅमेज’! तज्ज्ञांनी दिला डिमेंशियाच्या धोक्याचा इशारा.सतत थकवा जाणवणेरात्री चांगली झोप घेतल्यानंतरही सकाळी थकवा जाणवत असेल तर हे फक्त वय किंवा ताणामुळे नसून रक्तातील साखरेची पातळी अस्थिर झाल्याचं लक्षण असू शकतं. शरीरातील इन्सुलिन योग्य प्रकारे कार्य करत नसल्यामुळे पेशींना ऊर्जा कमी मिळते आणि सतत थकवा जाणवतो.लक्ष न लागणे किंवा ब्रेन फॉगवारंवार विसरणे, लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण येणे किंवा मेंदू सुन्न झाल्यासारखे वाटणे हे रक्तातील ग्लुकोजची पातळी अपेक्षित पातळीपेक्षा कमी किंवा जास्त असल्यामुळे होऊ शकते. मेंदूला आवश्यक ऊर्जा न मिळाल्यास त्याचा परिणाम मानसिक कार्यक्षमतेवर होतो..जेवणानंतर गोड खाण्याची तीव्र इच्छाप्रत्येक जेवणानंतर काहीतरी गोड खावंसं वाटणं हे फक्त सवयीमुळे नसतं. शरीराला साखर नियंत्रणात ठेवणं कठीण जात असल्याचे हे संकेत असतात.रात्री वारंवार लघवीला जाणं किंवा झोप न लागणंरात्री वारंवार उठणे, जास्त तहान लागणे किंवा झोपेचा खंड होणे, ही शरीरातील अतिरिक्त साखर बाहेर काढण्याची प्रक्रिया असते. हे दीर्घकाळ चालू राहिल्यास झोप आणि पुनरुत्थानावर परिणाम होऊ शकतो..Alcohol Effects on Brain: दारूचा एक घोटही ठरतो मेंदूसाठी मोठा फटका! न्यूरोलॉजिस्ट्सने दिला गंभीर इशारा.जखम हळू बरी होणे किंवा त्वचेवरील बदलजखमा भरून येण्यासाठी जास्त वेळ लागणे, मान किंवा काख काळी पडणे, वारंवार बुरशीजन्य संसर्ग(Fugal Infection) होणे; ही सर्व इन्सुलिन प्रतिकारशक्ती वाढल्याची चिन्हे आहेत. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.