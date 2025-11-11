Twinkle Khanna Jealous of Men: 'या' कारणामुळे अक्षय कुमारची बायको पुरुषांवर जळते! बोलली अनेक बायकांच्या मनातील गोष्ट

Twinkle Khanna on Menopause: नेहमीच आपल्या थेट वक्तव्यामुळे आणि उत्कृष्ट लेखनामुळे अक्षय कुमारची बायको ट्विंकल खन्ना चर्चेत असते. आपल्या विनोदी आणि टोचदार लिखाणासाठी ओळखली जाणारी ट्विंकल अनेकदा समाजात न बोलल्या जाणाऱ्या किंवा बोलण्यासाठी टाळल्या जाणाऱ्या विषयांवर लिहते. .सध्या OTT माध्यमांवरील 'Too Much' या शोमध्ये ती काजोलसोबत सूत्रसंचालन करताना दिसत आहे. अशातच तिने टाईम्स ऑफ इंडिया मध्ये तिच्या कॉलममध्ये ३० किंवा ४० नंतर महिलांना प्रकर्षाने सुरु होणारा त्रास म्हणजे मेनोपॉज बद्दल एकदम प्रामाणिक आणि बेधडक लिखाण केलं आहे. हा विषय अनेक महिलांच्या मनाला भिडणारा असल्यामुळे तो त्यांच्या मनावर भिडला. पण याच कॉलममध्ये तिने अजून एका विषयावर लिहिलं आहे त्यात ती म्हणाली आहे की तिला पुरुषांचा हेवा (Jealousy) वाटतो. पण असं का ते जाणून घेऊया..मेनोपॉज हा एक चोर आहे!ट्विंकल खन्नाने केलेल्या लिखाणामध्ये तिने मेनोपॉजचं गमतीशीर वर्णन केलं आहे. ती म्हणते, " मेनोपॉज हा चोर आहे, जो त्याला जे हवंय ते घेऊन जातो आणि जे काही उरलं आहे ते अस्ताव्यस्त करून ठेवतो." ती मेनोपॉज मधील अचानक उष्णतेच्या वाफा येणं, रात्री घामाने जाग येणं, हाडं कमजोर होणं आणि नकळत चिडचिड होणं या मेनोपॉजमध्ये होणाऱ्या सगळ्या अनुभवातूनही जात आहे असं म्हणाली..याबद्दल अजून लिहिताना ट्विंकल म्हणाली की, आता तिची हाडं कमकुवत झाली आहेत, हनुवटीवर केस येऊ लागले आहेत आणि त्वचा आधीपेक्षा पातळ झाली आहे. पण तेव्हाच दुसरीकडे पाहिलं तर तिचा पती, अक्षय कुमार मात्र रात्री आरामात झोपलेला असतो. आणि ती मात्र रात्री झोप न लागल्याने, गोंधळून, बैचेन होऊन अस्वस्थतेत असते..ट्विंकल खन्ना पुरुषांवर का जळते?पुरुषांमध्ये फार कमी प्रमाणात हॉर्मोनल बदल दिसू येतात. त्यांना याबाबतीत फारशी तडजोड करावी लागत नाही, पण महिलांच्या शरीरात मात्र या बदलांचा थेट परिणाम होतो. असं स्पष्टीकरण देत तिने पहिल्यांदाच तिला पुरुषांचा हेवा वाटत असल्याचं कबूल केलं आहे.“इमारत कोसळली, फटाके फुटले किंवा कुत्रे जरी भुंकले तरी माझा नवरा शांत झोपतो,” असं ती म्हणाली.पुढे ती गमतीत म्हणते, "उष्णेतच्या वाफांशी आणि मूड स्विंग्सशी लढत असते आणि तो मात्र गाढ झोपलेला असतो.”.या विषयावरच आणखी लिहिताना ट्विंकलने लिहिलं की आता तिला अगदी कारण नसतानाही राग येतो. ती म्हणाली, “आता मला कोणी चिडवायचीही गरज नाही.” माझा स्वभाव एकदम अनप्रेडिक्टेबल झाला आहे. पण तिच्या या हलक्याफुलक्या बोलण्यातून एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे मेनोपॉजच्या काळात अनेक महिलांना शरीरात आणि त्याचसोबत मनात होणारे बदलही सहन करावे लागतात, पण त्याबद्दल समाजात फारसं बोललं जात नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.