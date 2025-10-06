Natural Collagen Boosters: सप्लीमेंट्स विसरा! 'या' 5 नैसर्गिक पदार्थांनी वाढवा कोलेजन, त्वचारोगतज्ज्ञांनी शेअर केला खास Video

natural ways to increase collagen levels with everyday foods: शरीरातील कोलेजनमुळे सौंदर्य वाढते आणि आरोग्य निरोगी राहते. पण अनेक लोक त्यांच्या त्वचेची लवचिकता वाढविण्यासाठी आणि तरुणपणाची चमक राखण्यासाठी सप्लिमेंट घेण्याकडे वळत आहेत. हे आवश्यक प्रथिने त्वचेला घट्ट आणि मऊ ठेवण्यास मदत करते. ज्यामुळे ते स्किनकेअर उत्पादनांमध्ये आणि आरोग्य व्यवस्थेमध्ये एक मागणी असलेला घटक बनते. पण कोलेजन सप्लिमेंट घेणे शरीरासाठी योग्य नाही. यामुळे डॉ. गरेकर यांनी सोशल मिडियावर व्हिडिओ शेअर करत काही पर्यायी उपाय दिले आहेत. .सोशल मीडियावर डॉ. स्किनकेअरबद्दल सल्ला देणाऱ्या प्रसिद्ध त्वचारोगतज्ज्ञ डॉ. गारेकर यांनी एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. त्यांनी नैसर्गिक पदार्थांचे सेवन करून शरीरात कोलेजनचे प्रमाण वाढवण्याचा सल्ला दिला आहे. .पुढील पदार्थांचे करा सेवनपाया सुपकोलेजनचा एक शक्तिशाली स्रोत असून सर्वात प्रभावी आहारातील स्रोतांपैकी एक मानला जातो.चिकन आणि मासेयामध्ये कोलेजनचे प्रमाण सर्वाधिक असते ते त्वचेत आणि खवल्यांमध्ये आढळते. ज्यामुळे संपूर्ण मासे आणि त्वचेवर लावलेले चिकन उत्तम पर्याय बनतात.लिंबूवर्गीय फळे आणि बेरीयामध्ये व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात असते. जो कोलेजन वाढवण्यासाठी एक महत्त्वाचा घटक आहे.अंड्याचा पांढरा भागकोलेजन संश्लेषणासाठी आवश्यक असलेले प्रोलाइन, एक अमीनो आम्ल ने भरलेले असते. हिरव्या पालेभाज्याक्लोरोफिलचे प्रमाण जास्त असते. जे शरीरात कोलेजन उत्पादनास समर्थन देते..दिवसातून किती कप चहा प्यावा? आहारतज्ज्ञ ऋजुता दिवेकर यांनी शेअर केल्या खास टिप्स.कोलेजन म्हणजे काय?"कोलेजन हे मानवी शरीरातील एक मूलभूत प्रथिन आहे. जे विविध ऊतींची रचना आणि अखंडता राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. ते शरीराच्या एकूण प्रथिनांपैकी अंदाजे 30% बनवते" असे तज्ज्ञ सांगतात. .स्किनकेअरच्या जगात, कोलेजनला त्वचेला घट्ट, गुळगुळीत आणि लवचिक ठेवण्याच्या भूमिकेसाठी विशेषतः महत्त्व दिले जाते. वयानुसार, आपले नैसर्गिक कोलेजन उत्पादन कमी होते, ज्यामुळे सुरकुत्या पडतात, निस्तेज होतात आणि त्वचेची लवचिकता कमी होते. म्हणूनच अनेक लोक कोलेजन पातळी पुन्हा भरण्यासाठी पूरक आहार, स्किनकेअर उत्पादने किंवा आहारात बदल करतात. कोलेजन सप्लिमेंट्स लोकप्रिय असले तरी, तज्ञांचे असे मत आहे की कोलेजनयुक्त आणि कोलेजन वाढवणारे पदार्थ खाणे हे तरुण त्वचा आणि एकूण आरोग्य राखण्यासाठी अधिक नैसर्गिक आणि प्रभावी दृष्टिकोन असू शकते. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.