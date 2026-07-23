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Brain Health: फक्त व्यायाम नाही! मेंदू निरोगी आणि तल्लख ठेवण्यासाठी 'या' गोष्टीही आहेत महत्त्वाच्या; जाणून घ्या तज्ज्ञांचा गोल्डन मंत्र

How to Keep Brain Healthy Naturally: मेंदू तल्लख ठेवण्यासाठी सुवर्णमंत्र: व्यायाम, सकस आहार, आणि नियमित तपासण्या यांमुळे विस्मरण व डिमेन्शियाचा धोका कमी होतो.
How to Keep Your Brain Young: Daily Habits That Improve Memory and Cognitive Health

How to Keep Your Brain Young: Daily Habits That Improve Memory and Cognitive Health

sakal

Anushka Tapshalkar
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Daily Habits That Improve Memory and Cognitive Health: मेंदू हा आपल्या शरीराचा नियंत्रण केंद्र आहे. स्मरणशक्ती, शिकण्याची क्षमता, भावना, हालचाली आणि निर्णयक्षमता यांसारख्या महत्त्वाच्या कार्यांचे नियमन मेंदूमार्फत केले जाते. मात्र, विस्मरण, एकाग्रतेचा अभाव किंवा इतर न्यूरोलॉजिकल आजारांची लक्षणे दिसू लागल्यानंतरच बहुतेकजण मेंदूच्या आरोग्याकडे लक्ष देतात. वाढत्या वयाबरोबर काही प्रमाणात बदल होणे स्वाभाविक असले, तरी संज्ञानात्मक क्षमतेतील (Cognitive Function) घट हा वृद्धत्वाचा अपरिहार्य भाग नाही. वैज्ञानिक संशोधनातून हे स्पष्ट झाले आहे की, योग्य जीवनशैली आणि प्रतिबंधात्मक उपायांचा अवलंब केल्यास मेंदूचे आरोग्य दीर्घकाळ चांगले राखता येते.

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