Brain Health: फक्त व्यायाम नाही! मेंदू निरोगी आणि तल्लख ठेवण्यासाठी 'या' गोष्टीही आहेत महत्त्वाच्या; जाणून घ्या तज्ज्ञांचा गोल्डन मंत्र

Daily Habits That Improve Memory and Cognitive Health: मेंदू हा आपल्या शरीराचा नियंत्रण केंद्र आहे. स्मरणशक्ती, शिकण्याची क्षमता, भावना, हालचाली आणि निर्णयक्षमता यांसारख्या महत्त्वाच्या कार्यांचे नियमन मेंदूमार्फत केले जाते. मात्र, विस्मरण, एकाग्रतेचा अभाव किंवा इतर न्यूरोलॉजिकल आजारांची लक्षणे दिसू लागल्यानंतरच बहुतेकजण मेंदूच्या आरोग्याकडे लक्ष देतात. वाढत्या वयाबरोबर काही प्रमाणात बदल होणे स्वाभाविक असले, तरी संज्ञानात्मक क्षमतेतील (Cognitive Function) घट हा वृद्धत्वाचा अपरिहार्य भाग नाही. वैज्ञानिक संशोधनातून हे स्पष्ट झाले आहे की, योग्य जीवनशैली आणि प्रतिबंधात्मक उपायांचा अवलंब केल्यास मेंदूचे आरोग्य दीर्घकाळ चांगले राखता येते..निरोगी जीवनशैलीतूनच मेंदूचे संरक्षणमेंदूचे आरोग्य आणि हृदयाचे आरोग्य यांचा अतिशय जवळचा संबंध आहे. नियमित व्यायामामुळे मेंदूकडे होणारा रक्तपुरवठा सुधारतो, चेतापेशींमध्ये (नर्व्ह सेल्स) नवीन जोडणी निर्माण होते, शरीरातील दाह (Inflammation) कमी होतो आणि उच्च रक्तदाब, मधुमेह तसेच लठ्ठपणा यांसारख्या स्ट्रोक व डिमेन्शियाला कारणीभूत ठरणाऱ्या आजारांचा धोका कमी होतो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) शिफारशीनुसार प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीने आठवड्याला किमान १५० मिनिटे शारीरिक व्यायाम करावा. नियमित व्यायामामुळे स्मरणशक्ती, एकाग्रता आणि मानसिक स्वास्थ्यही सुधारते..FDA Decision: तंबाखू नियंत्रणाच्या नियमांत होणार मोठा बदल? FDAच्या निर्णयामुळे भारतात खळबळ, तज्ज्ञांची मोठी मागणी.सकस आहार म्हणजे मेंदूसाठी योग्य इंधनमेंदूचे वजन शरीराच्या वजनाच्या केवळ दोन टक्के असले, तरी तो शरीरातील एकूण ऊर्जेपैकी सुमारे २० टक्के ऊर्जा वापरतो. त्यामुळे मेंदूच्या कार्यक्षमतेसाठी संतुलित आणि पौष्टिक आहार अत्यंत आवश्यक आहे. ताजी फळे, हिरव्या पालेभाज्या, संपूर्ण धान्ये, कडधान्ये, सुकामेवा, मासे आणि आरोग्यदायी चरबीयुक्त पदार्थ मेंदूला आवश्यक पोषक तत्त्वे पुरवतात. याउलट प्रक्रिया केलेले अन्न (Processed Food), अतिरिक्त साखर आणि ट्रान्स फॅटचे जास्त सेवन केल्यास शरीरातील दीर्घकालीन दाह वाढू शकतो, ज्याचा विपरीत परिणाम मेंदूच्या कार्यावर होऊ शकतो..मेंदूला सतत सक्रिय ठेवा आणि पुरेशी झोप घ्यानवीन भाषा शिकणे, शब्दकोडी सोडवणे, पुस्तके वाचणे, एखादे वाद्य वाजवणे किंवा बौद्धिक आव्हान देणाऱ्या इतर उपक्रमांमध्ये सहभागी होणे यामुळे मेंदूची संज्ञानात्मक क्षमता (Cognitive Reserve) वाढते. त्यामुळे वाढत्या वयातही मेंदू अधिक सक्षम राहण्यास मदत होते.यासोबतच पुरेशी आणि दर्जेदार झोपही अत्यंत महत्त्वाची आहे. झोपेदरम्यान मेंदू दिवसभरातील माहितीचे वर्गीकरण करून स्मरणशक्ती मजबूत करतो तसेच मेंदूमध्ये साचलेले अपायकारक घटक बाहेर टाकण्याचे कार्य करतो. अपुरी झोप घेतल्यास एकाग्रता, कार्यक्षमता आणि मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीने दररोज ७ ते ९ तास झोप घेणे आवश्यक आहे..Diabetes & Brain Health: मधुमेहामुळे वाढतोय मेंदूच्या कवटीच्या भागात हाडाचा संसर्ग; 'मेंटकॉन' परिषदेत ENT तज्ज्ञांचा इशारा .नियमित आरोग्य तपासण्यांकडे दुर्लक्ष करू नकामेंदूचे आरोग्य जपण्यासाठी नियमित आरोग्य तपासण्या तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. रक्तदाब, रक्तातील साखर, कोलेस्टेरॉल आणि शरीराचे वजन यांची नियमित तपासणी केल्यास मेंदूतील रक्तवाहिन्यांवर परिणाम करणारे आजार सुरुवातीच्या टप्प्यातच ओळखता येतात. मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि हृदयविकार यांचे वेळेत निदान व योग्य उपचार केल्यास स्ट्रोक आणि व्हॅस्क्युलर डिमेन्शियाचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी करता येतो.तसेच वारंवार विस्मरण होणे, सतत डोकेदुखी, झोपेच्या समस्या किंवा इतर न्यूरोलॉजिकल लक्षणे जाणवत असल्यास ती केवळ वाढत्या वयाची चिन्हे समजून दुर्लक्ष करू नये. अशा वेळी तातडीने वैद्यकीय सल्ला घेणे आवश्यक आहे..मेंदूच्या आरोग्यातील गुंतवणूक म्हणजे भविष्यातील सुरक्षिततामेंदूचे संरक्षण ही एकदाच करायची गोष्ट नसून आयुष्यभर सातत्याने जोपासायची सवय आहे. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, बौद्धिकदृष्ट्या सक्रिय राहणे, पुरेशी झोप आणि वेळोवेळी आरोग्य तपासणी या सर्व बाबी एकत्रितपणे मेंदूचे आरोग्य जपण्यास आणि न्यूरोलॉजिकल आजारांचा धोका कमी करण्यास मदत करतात.आज मेंदूच्या आरोग्यासाठी केलेली प्रत्येक सकारात्मक कृती ही उद्याच्या स्वावलंबी, कार्यक्षम आणि दर्जेदार आयुष्याची महत्त्वाची गुंतवणूक ठरते. – डॉ. अरविंद बडिगेर, Technical Director, BDR Pharmaceuticals International Pvt. Ltd..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.