Brain Hemorrhage : मेंदूतील रक्तस्राव ही अत्यंत गंभीर स्थिती आहे जी प्राणघातक ठरू शकते. बहुतेक लोकांना ब्रेन हॅमरेज बद्दल माहिती आहे, परंतु त्यांना माहित नाही की या परिस्थितीत शरीरात काय होते? तर, ब्रेन हॅमरेजमध्ये मेंदूतील रक्तस्राव होतो म्हणजेच डोक्याच्या आतील रक्तवाहिनी फुटल्याने रक्तस्त्राव होतो.

वैद्यकीय भाषेत याला इंट्राक्रॅनियल हेमोरेज असेही म्हणतात. आता असे का होते. आणि ते कसे टाळता येईल असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. या सर्व गोष्टींबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ. प्रथम ब्रेन हॅमरेज कसे होते ते जाणून घेऊ. (Brain Hemorrhage : Why and how does the vein of the brain burst? Learn the reasons and ways to avoid brain hemorrhage)

मेंदूची रक्तवाहिनी का फुटते

- ब्रेन हॅमरेज अनेक कारणांमुळे होऊ शकते. कोणत्याही दुखापतीमुळे जसे की पडणे, कार अपघात, क्रीडा अपघात किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या डोक्याला दुखापत.

- उच्च रक्तदाबामुळे, ज्यामुळे रक्तवाहिन्यांच्या भिंतींना इजा होऊ शकते आणि रक्तस्त्राव होऊ शकतो किंवा रक्तवाहिन्या फुटू शकतात.

- मेंदूमध्ये रक्त गोठल्यामुळे.

- रक्तवाहिन्यांमध्ये चरबी जमा झाल्यामुळे म्हणजे एथेरोस्क्लेरोसिस.

- फुटलेला सेरेब्रल एन्युरिझम, रक्तवाहिनीच्या भिंतीमध्ये एक कमकुवत जागा जी फुगते आणि फुटते.

- मेंदूच्या धमन्यांच्या भिंतींमध्ये असलेल्या अमायलोइड प्रोटीनमुळे म्हणजेच सेरेब्रल अमायलोइड अँजिओपॅथी.

मेंदूच्या ऊतींवर दबाव आणणाऱ्या मेंदूतील गाठीमुळे रक्तस्त्राव होऊ शकतो.

- धुम्रपान, जास्त मद्यपान किंवा कोकेन सारखे पदार्थ वापरणे.

गर्भधारणेदरम्यान एक्लेम्पसिया आणि इंट्राव्हेंट्रिक्युलर रक्तस्त्रावची कारणे.

ही आहेत ब्रेन स्ट्रोकची लक्षणे

– शरीराच्या एखाद्या भागात सुन्नपणा

– डोळ्यांनी स्पष्ट न दिसणे

– मुंग्या येणे किंवा अशक्तपणा जाणवणे

– डोकेदुखी, उलट्या किंवा मळमळ

– बोलण्यात किंवा समजण्यात अडचण

– श्वास घेण्यास त्रास होणे

– मेंदूतील रक्तस्रावामुळे बेशुद्ध होणे

ब्रेन हॅमरेज कसा होतो?

या कारणांमुळे मेंदूतील रक्तवाहिनी फुटली की मेंदूला ऑक्सिजन मिळत नाही. मग उर्वरित पेशी मरतात आणि शरीराच्या सर्व क्रिया प्रभावित होऊ लागतात. मग तुम्ही इंट्राक्रॅनियल हेमोरेज किंवा सेरेब्रल हेमोरेजचे बळी होऊ शकता.

अशा स्थितीत तीन ते चार मिनिटांपेक्षा जास्त काळ ऑक्सिजनची कमतरता राहिल्यास मेंदूच्या पेशी पूर्णपणे मरून जातात. यामुळे, चेतापेशी आणि त्यांच्याद्वारे नियंत्रित कार्ये देखील खराब होतात ज्यामुळे

ब्रेन शरीरात या समस्या उद्भवतात

- शरीराच्या कोणत्याही भागात अर्धांगवायू

- शरीराच्या कोणत्याही भागाची सुन्नता किंवा अशक्तपणा

- खाण्यापिण्यात अडचण

- दृष्टी प्रभावित

- बोललेले किंवा लिहिलेले शब्द बोलण्यात किंवा समजण्यात अडचण

- गोंधळ आणि स्मरणशक्ती कमी होणे

- दौरे आणि डोकेदुखी

यांना आहे जास्त धोका

– उच्च रक्तदाब असलेले रुग्ण

– 55 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे लोक

– मधुमेही रुग्ण

– मायग्रेन किंवा अ‍ॅनिमिया ग्रस्त

– लठ्ठपणाचा सामना करणारे लोक

ब्रेन हॅमरेज कसे टाळावे

ब्रेन हॅमरेज टाळण्यासाठी सर्वप्रथम तुमचे बीपी संतुलित ठेवा. विशेषतः जर तुम्ही उच्च रक्तदाबाचे रुग्ण असाल. दुसरे, उच्च कोलेस्टेरॉल नियंत्रित करा आणि अतिरिक्त वजन कमी करा.

अल्कोहोल मर्यादित करा आणि धूम्रपान थांबवा. तसेच सकस आहार घ्या आणि नियमित व्यायाम करा. जर तुम्हाला मधुमेह असेल तर तुमच्या साखरेचे व्यवस्थापन करा.