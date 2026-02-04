ब्रेन ट्युमरची भीती न बाळगता तातडीने, अचूकतेसह सर्वसमावेशक उपचारांची गरज

– डॉ. अजिता केंद्रे, सल्लागार, रेडिएशन ऑन्कोलॉजीब्रेन ट्युमरचा उल्लेख केल्यास रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये भीती व अनिश्चितता निर्माण होते. मात्र आधुनिक वैद्यकशास्त्रात ब्रेन टयूमरचे वेळीच निदान झाल्यास त्याने निराशा दूर होऊन योग्य उपचारांच्या दिशेने त्याची सुरवात होत असते. ब्रेन ट्यूमर हा एकच आजार नाही. तर जैविक रचना, त्याची श्रेणी (ग्रेड), स्थान, वर्तन आणि मॉलिक्युलर रचनेनुसार वेगवेगळ्या आजारांचा हा समूह आहे. यामध्ये मेंदूची शस्त्रक्रिया (न्यूरोसर्जरी), रेडिएशन, पध्दतशीर थेरपी, टार्गेटेड थेरपी आणि इम्युनोथेरपीमधील प्रगतीमुळे आज अनेक ब्रेन ट्युमरवर उपचार शक्य झाले आहेत. ते नियंत्रणात ठेवता येतात आणि काही निवडक प्रकरणांत पूर्णपणे बरेही होतात..वैयक्तिकृत, बहुआयामी उपचारपद्धतीडॉ. अजिता केंद्रे सांगतात की बहुस्तरीय आणि बहुवैद्यकीय (पर्सनलाइज्ड, मल्टीमोडल) उपचारपद्धतीमुळे सुरवातीच्या टप्प्यातील आणि कमी ग्रेडच्या ब्रेन ट्यूमर असलेल्या रुग्णांपैकी ९५ टक्क्यांहून अधिक रुग्णांमध्ये दीर्घकालीन आजार नियंत्रण किंवा बरे होण्याची शक्यता असते. आज ब्रेन ट्युमरचे उपचार अचूकता आणि वैयक्तिक गरजेच्या उपचारांच्या प्रक्रियेवर आधारित आहेत. मेंदूचे कार्य जपणारी शस्त्रक्रिया, अत्यंत लक्ष्यित रेडिएशन, केमोथेरपीसह पद्धतशीर उपचार, मॉलिक्युलर-आधारित टार्गेटेड थेरपी आणि इम्युनोथेरपी यांच्या माध्यमातून प्रत्येक रुग्णासाठी स्वतंत्र उपचारयोजना तयार केली जाते. मेंदूचे कार्य, ताकद आणि हालचाल पूर्ववत करण्यासाठी पुनर्वसन हा उपचारांचा अविभाज्य भाग आहे..इशारा देणारी लक्षणे वेळेत ओळखणे गरजेचेविशेषतः ४० वर्षांनंतर ब्रेन ट्युमरचे लवकरात लवकर निदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सततची डोकेदुखी, पोटाच्या तक्रार नसताना होणारी उलटी, वर्तनातील बदल, स्मरणशक्ती कमी होणे, गोंधळ, फिट्स येणे, धूसर किंवा दुहेरी दिसणे, हातपायांमध्ये अशक्तपणा किंवा बधिरपणा तसेच चालताना तोल जाणे किंवा समन्वय बिघडणे ही महत्त्वाची चेतावणी देणारी लक्षणे आहेत.आक्रमक ट्यूमर आणि वयानुसार उपचारउच्च ग्रेडचे ब्रेन ट्यूमर जैविकदृष्ट्या आक्रमक असतात आणि त्यासाठी शस्त्रक्रिया, रेडिएशन आणि केमोथेरपी यांचा समन्वय असलेले नियोजनबद्ध उपचार आवश्यक असतात. जरी पूर्ण बरे होण्याचे प्रमाण कमी असले, तरी लवकर निदान आणि अचूक उपचारांमुळे रुग्णांचे आयुष्य वाढू शकते आणि जीवनमान सुधारता येते. ६० वर्षांवरील रुग्णांमध्ये ब्रेन ट्युमरचे प्रमाण वाढत असल्याने, उपचार करताना ट्यूमर नियंत्रणासोबत वयानुसार येणारी दुर्बलता आणि इतर आजारांचा विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे वैयक्तिकृत आणि बहुवैद्यकीय उपचार हे पर्याय नसून गरजेचे बनले आहे..ब्रेन ट्युमरची गुंतागुंत समजून घेतानासर्वच ब्रेन ट्यूमर कर्करोगजन्य नसतात. कर्करोगजन्य ट्यूमरदेखील आधुनिक बहुवैद्यकीय उपचारांनी अनेकदा प्रभावीपणे नियंत्रित करता येतात. मात्र मेंदूतील त्यांचे स्थान ही मोठी अडचण ठरते. अनेक ट्यूमर ब्रेनस्टेम, हालचाल नियंत्रित करणारे भाग किंवा भाषाकेंद्राजवळ असतात. अशा ठिकाणी अगदी किरकोळ शस्त्रक्रियात्मक इजाही गंभीर परिणाम घडवू शकते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ऊतक काढणे शक्य नसते आणि शल्यचिकित्सकांना जास्तीत जास्त सुरक्षितपणे ट्यूमर काढावा लागतो.मेंदू आणि रक्ताभिसरण प्रणाली यांच्यामधील एक नैसर्गिक संरक्षणात्मक पडदा (ब्लड-ब्रेन बॅरिअर) यामुळे अनेक औषधांचा डोस मेंदूपर्यंत पोचण्यात मर्यादा येते. अशा वेळी टार्गेटेड उपचार आणि इम्युनोथेरपी महत्त्वाची ठरते. ब्रेन ट्यूमर बहुतेक वेळा शरीरात इतरत्र पसरण्याऐवजी स्थानिक पातळीवर वाढतात. तसेच मेंदूची रेडिएशन सहन करण्याची क्षमता कमी असल्याने अत्यंत अचूक आणि एकात्मिक उपचार आवश्यक ठरतात..प्रगत तंत्रज्ञान आणि निदानाचा वाढता वेगआधुनिक मेंदूच्या शस्त्रक्रियेत न्यूरोनॅव्हिगेशन, शस्त्रक्रियेच्या वेळी एमआरआय, फ्लुरोसेन्स-मार्गदर्शित शस्त्रक्रिया, फंक्शनल ब्रेन मॅपिंग, अवेक क्रॅनिओटॉमी तसेच कमी आघात करणाऱ्या एंडोस्कोपिक व मायक्रोस्कोपिक तंत्रांचा वापर केला जातो. यासोबतच प्रगत रेडिएशन तंत्रामुळे निरोगी मेंदूच्या उती सुरक्षित ठेवत अचूक उपचार देता येतात..तरीही सुमारे ५० ते ९० टक्के रुग्णांमध्ये स्मरणशक्ती आणि विचार क्षमतेशी संबंधित अडचणी दिसू शकतात. त्यामुळे तातडीने रुग्णाची शस्त्रक्रियेनंतर रुग्णाची शारीरिक, मानसिक आणि कार्यक्षम क्षमता पुन्हा मिळवण्यासाठी केले जाणारे उपचार (न्यूरो-पुनर्वसन) अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारतासह जगभरात ब्रेन ट्युमरचे रुग्ण वाढल्यासारखे वाटत असले, तरी यामागे धूम्रपान किंवा मद्यपानासारखे जीवनशैलीचे घटक नसून वाढलेली जागरूकता, प्रगत तपासण्या आणि विशेष उपचारांची उपलब्धता कारणीभूत आहे.ब्रेन ट्यूमर हा एकच आजार नाही. त्याचे परिणाम प्रत्येक रुग्णास वेगळे असतात. आधुनिक इमेजिंग सुविधा, अचूक उपचार आणि एकात्मिक उपचार व काळजीमुळे आज अनेक रुग्ण निदान झाले त्यावेळी वाटणाऱ्या भीतीपेक्षा खूप चांगले परिणाम अनुभवत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.