आईच्या दुधाबाबत धक्कादायक खुलासा; ९६% नमुन्यांत आढळली विषारी रसायनं

नवजात बाळासाठी आईचं दूध हे सर्वात सुरक्षित आणि पौष्टिक अन्न मानलं जातं. मात्र, लखनऊच्या किंग जॉर्ज मेडिकल युनिव्हर्सिटीच्या (KGMU) एका अभ्यासातून याच आईच्या दुधाबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. स्तनपान करणाऱ्या १०० महिलांच्या दुधाचे नमुने तपासल्यानंतर त्यात काही विषारी रसायनं आणि जड धातू आढळून आले आहेत. KGMUच्या विषविज्ञान संस्थेतील संशोधकांनी हा अभ्यास केला. .या नमुन्यांपैकी तब्बल ७३ टक्के नमुन्यांमध्ये एफलाटॉक्सिन एम१ आढळलं, तर तब्बल ९६ टक्के नमुन्यांमध्ये ओक्राटॉक्सिन आढळून आलं. याशिवाय जियरालेनोन, अल्फा-जियरालेनोल आणि बीटा-जियरालेनोल यांसारखी बुरशीजन्य रसायनंही काही नमुन्यांमध्ये आढळली आहेत. हा अभ्यास सप्टेंबरमध्ये ‘जर्नल ऑफ फूड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी’मध्ये प्रकाशित झाला आहे..Premium|Smoking and Respiratory Health : तंबाखूमुक्त समाजाची गरज; सेकंड हँड स्मोकमुळे महिलां-मुलांमध्ये कर्करोग, दमा व अर्भक मृत्यूचा वाढता धोका.या तपासणीत केवळ विषारी रसायनंच नाही, तर काही जड धातूही दिसून आले आहेत. मॅगनीज ४९ टक्के, आर्सेनिक ४२ टक्के, कॅडमियम ३४ टक्के, क्रोमियम २६ टक्के आणि शिसं १२ टक्के नमुन्यांमध्ये आढळलं..संशोधकांच्या मते, अन्न आणि पर्यावरणाच्या माध्यमातून हे घटक आधी आईच्या शरीरात पोहोचू शकतात आणि त्यानंतर स्तनदुधाच्या माध्यमातून नवजात बाळापर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बाळाच्या आरोग्यावर त्याचा परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे..Women Health Tips: कधी आणि काय खावं... स्त्रीच्या आयुष्यातील प्रत्येक टप्प्यासाठी योग्य आहार अन् व्यायामाचा मंत्र फक्त एका क्लिकमध्ये.KGMUच्या मेडिसिन विभागातील डॉ. डी. हिमांशू यांच्या मते, आपण खात असलेल्या अन्नातूनच अनेक विषारी घटक शरीरात प्रवेश करत आहेत. त्यामुळे शेतीमध्ये होणाऱ्या कीटकनाशकांच्या अतिवापरावर नियंत्रण आणण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज आहे. स्त्रीरोगतज्ज्ञ प्रा. सीमा मल्होत्रा यांनीही पिकांच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर कीटकनाशकांचा वापर होत असल्याकडे लक्ष वेधलं आहे. त्यामुळे अन्नसाखळीतून हे घटक मानवी शरीरापर्यंत पोहोचत असल्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.